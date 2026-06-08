8 Giugno 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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8 Giugno 2026

Certificazioni FIMI: Kid Yugi vola al triplo platino, doppietta Tony Boy e i classici di Brunori e Pino Daniele

Nuovi traguardi anche per i singoli di Achille Lauro, Annalisa ed Elodie con Tiziano Ferro.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Certificazioni FIMI settimana 23 2026, collage con gli artisti premiati tra cui Kid Yugi e Tony Boy
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Le certificazioni FIMI della settimana 23 del 2026 raccontano una settimana intensa, con un protagonista su tutti: Kid Yugi, il cui album Anche gli eroi muoiono tocca il triplo platino a pochi mesi dall’uscita. Accanto a lui certificano traguardi pesanti anche Tony Boy, Brunori Sas e La Rappresentante di Lista, mentre tra gli internazionali brillano Travis Scott e gli U2.

Una tornata che mescola novità recentissime e grandi classici del passato che continuano a vendere, a conferma di quanto il catalogo resti centrale nelle certificazioni italiane.

Le soglie delle certificazioni FIMI

Ecco le soglie di vendita necessarie per certificare un disco in Italia:

  • Singoli, Disco d’Oro: 25.000 unità
  • Singoli, Disco di Platino: 50.000 unità
  • Album, Disco d’Oro: 25.000 unità
  • Album, Disco di Platino: 50.000 unità

Ogni multiplo (2 platino, 3 platino e così via) si raggiunge sommando le soglie di platino successive.

Le certificazioni internazionali della settimana

Tra gli album internazionali certificati nella settimana 23 spiccano:

  • Travis Scott, Astroworld, 4 volte Platino
  • U2, The Joshua Tree, 2 volte Platino

Tra i singoli internazionali:

  • Olivia Dean, Man I Need, Oro
Continua

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