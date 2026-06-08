Le certificazioni FIMI della settimana 23 del 2026 raccontano una settimana intensa, con un protagonista su tutti: Kid Yugi, il cui album Anche gli eroi muoiono tocca il triplo platino a pochi mesi dall’uscita. Accanto a lui certificano traguardi pesanti anche Tony Boy, Brunori Sas e La Rappresentante di Lista, mentre tra gli internazionali brillano Travis Scott e gli U2.
Una tornata che mescola novità recentissime e grandi classici del passato che continuano a vendere, a conferma di quanto il catalogo resti centrale nelle certificazioni italiane.
Le soglie delle certificazioni FIMI
Ecco le soglie di vendita necessarie per certificare un disco in Italia:
- Singoli, Disco d’Oro: 25.000 unità
- Singoli, Disco di Platino: 50.000 unità
- Album, Disco d’Oro: 25.000 unità
- Album, Disco di Platino: 50.000 unità
Ogni multiplo (2 platino, 3 platino e così via) si raggiunge sommando le soglie di platino successive.
Le certificazioni internazionali della settimana
Tra gli album internazionali certificati nella settimana 23 spiccano:
- Travis Scott, Astroworld, 4 volte Platino
- U2, The Joshua Tree, 2 volte Platino
Tra i singoli internazionali:
- Olivia Dean, Man I Need, Oro