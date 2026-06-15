15 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
Artista del mese
Condividi su:
15 Giugno 2026

A oltre due anni dall’uscita, “I nomi del diavolo” di Kid Yugi è 6 volte platino

Il disco è ispirato all'opera "Il Maestro e Margherita" di Michail Bulgakov

Artista del mese di Lorenza Ferraro
Kid Yugi I Nomi del Diavolo
Condividi su:

Vera e propria sorpresa del rap degli ultimi anni, Kid Yugi annuncia l’uscita del suo secondo album in studio, “I Nomi del Diavolo” (Emi Records Italy / Universal Music Italia), che vedrà la luce il 1° marzo.

Nel disco, ispirato dall’opera “Il Maestro e Margherita” di Michail Bulgakov, Kid Yugi parla di come il Male si manifesti nella nostra società, sconvolgendola, in forme bizzarre e stravaganti.

Volevo rappresentare come il Male influisca sugli esseri umani, sia a livello del singolo che della collettività, in varie forme e misure”, spiega Kid Yugi. Poi, aggiunge: “Ogni traccia avrà un titolo che rimanda ai diversi volti del Male”.

Così come nel precedente progetto discografico, “The Globe” (2022), certificato disco d’oro, anche in questo nuovo album non mancheranno dunque riferimenti colti e iconici, legati alla cultura cinematografica e letteraria.

KID YUGI, I NOMI DEL DIAVOLO

I nomi del Diavolo” è stato anticipato da un teaser trailer che ha spiazzato tutti. Girato in bianco e nero come un film degli anni ’30, il video vede infatti l’artista intento a guardarsi allo specchio. Nel suo riflesso, però, appare il volto del Diavolo, mentre in sottofondo la voce dell’attore teatrale Mino Profico recita una famosa citazione tratta da “Il Maestro e Margherita“:

Che cosa sarebbe il tuo bene se non ci fosse il male. E come apparirebbe la terra se non ci fossero le ombre? Le ombre nascono dagli oggetti e dalle persone. Ecco, l’ombra della mia spada. Ma ci sono le ombre degli alberi e degli esseri viventi. Non vorrai per caso spogliare tutto il globo terrestre buttando via tutti gli alberi e tutto ciò che è vivo per godere della tua fantasia della nuda luce? Sei uno sciocco”.

Ma non è tutto! Anche la copertina vuole infatti omaggiare la celebre opera di Bulgakov, rimandando alla scena del ballo di Satana, in cui una processione di figure oscure e dannati percorre una scalinata per baciare, con riverenza, la mano e il ginocchio del Diavolo.

AGGIORNAMENTO

Ad un giorno dal rilascio, il 29 febbraio, Emi Records comunica che sono state vendute oltre 10.000 copie solo con il pre-order di prodotti fisici de “I Nomi del diavolo“.

 

Foto di copertina di Alessio Mariano

Certificazioni FIMI

Certificazione Settimana Anno
6° platino 24 2026
5° platino 47 2025
4° platino 15 2025
3° platino 47 2024
2° platino 28 2024
Platino 12 2024
Oro 10 2024

All Music Italia

Articoli più letti

Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 1

Battiti Live 2026: oltre 70 artisti a Trani e la conduzione a tre con Ilary Blasi, Rovazzi e Battaglia
Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 2

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 3

Geolier conquista San Siro: oltre 40 canzoni e quattro ospiti per il debutto negli stadi
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 4

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 5

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Il logo di Road to Battiti 2026, il tour che anticipa Battiti Live 6

Road to Battiti 2026: il tour gratuito che anticipa Battiti Live, date e artisti
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 7

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 8

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 9

Max Pezzali, il tour 2026 entra nel vivo: date, scaletta e concerti
Irama durante il concerto di San Siro dove ha distribuito ai fan una demo inedita tramite QR code 10

Irama regala una demo ai fan di San Siro: testo e significato del brano

Cerca su A.M.I.