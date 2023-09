Kid Yugi furioso: “Mi vergogno di vivere in un paese in cui ‘Angeli’ di Tony Boy non è un vetta alle classifiche

“Mi vergogno di vivere in un paese in cui…” quante volte abbiamo sentito pronunciare una frase come questa, di solito per motivi ben più seri della musica, ammettiamolo, nella nostra vita? Tante. Questa volta a pronunciare queste parole è un rapper, Kid Yugi, per parlare di una canzone, testo e musicale lodevoli, va detto, di un collega… “Angeli” di Tony Boy.

Partiamo con due righe su Kid Yugi e Tony Boy per chi non li conoscesse.

Francesco Stasi, in arte Kid Yugi, è un rapper pugliese classe 2001.

Inizia a fare rap fin da adolescente ma solo nel 2021 inizia a pubblicare seriamente musica. Lo fa con il singolo “Grammelot”, canzone che gli permette di essere notato da Underdog Music e Thaurus Music.

Con loro pubblica diversi singoli, collabora con artisti come Artie 5ive e, per l’appunto, Tony Boy, e pubblica l’album “The Globe“, a cui segue “Quarto di bue” nel 2023 e nuove collaborazioni tra cui quello con Tedua e Baby Gang in “Paradiso artificiale“, canzone certificata con il disco di platino.

Tony Boy, classe ’99, ha all’attivo due album, Going Hard del 2020 e Going Hard 2 del 2021.

Nel 2023 firma un contratto con Warner Music e pubblica a febbraio il singolo “HOT” seguito da diversi altri brani e, il 7 luglio del 2023, l’album “Umile” (qui tutti i dettagli sul disco).

L’album debutta alla posizione numero #11 della classifica FIMI album e ad oggi, undici settimane dopo, occupa la numero #31.

In questo disco è contenuto il brano che gli è valso i complimenti del collega e amico Kid Yugi… “Angeli”

Settima traccia del disco “Angeli” ad oggi conta quasi 800.000 stream sul solo Spotify.

Queste le parole con cui Kid Yugi ha elogiato il brano in una storia su Instagram:

“Mi vergogno di vivere in un paese in cui sta traccia non è ai vertici di ogni classifica“

“Angeli” è una canzone molto personale che scava nelle lotte interiori del giovane rapper. C’è la mancanza di autostima e la vulnerabilità ma anche la voglia di accettarsi e trovare la propria strada.

È una canzone che è il racconto del proprio male e, al tempo stesso, la cura stessa per esso. A seguire il testo.

TONY BOY ANGELI TESTO

Eh

Chissà se questo joint mi darà l’ispirazione

Trasformo attacchi di panico in una nuova canzone

In giro tutti quanti tristi, sui social solo vittorie

¿E-E-Ey, Wairaki, qué tal? Yeah

Chissà cosa provi mentre vado giù, mentre mi avvicino al burrone

E quella stupida cosa che mi hai detto è solo un ricordo adesso

Se sono diverso da questo computer, è per il mio senso di colpa

E tu nelle storie scrivi frasi stupide perché t’abbiamo spaccato la bocca

Mi siedo a guardare gli altri perché sono tutti più bravi

Mi sento bravo solo a rimandare, a creare problemi, conta rimediare

Spesso rappo di quanto un messaggio al momento giusto ti possa salvare

E di quanto la strada per fare te stesso ti possa far male

E, sai, mi sento sicuro quanto instabile

Fare rap è un po’ troppo facile, è un po’ più difficile mostrarsi fragile

Il mondo i buoni non li lascia in pace

Unico problema il sorriso stampato

Sto pensando a Giorgio, riposa in pace, yeah

Cosa sto pensando chiedilo al mio posacenere

Rinuncio al tuo aiuto perché non mi piace chiedere

Perché, quando ero da solo senza un consiglio, mi sono sempre vestito bene, yeah

Tutta la tua sicurezza l’abbiamo già vista

Saresti più indeciso se ascolti più punti di vista

Dimmi che cosa ne sai, angeli cadono dall’alto

Parlerai ancora tanto oppure lo farai e basta?

Dimmi quanto pagherai per stare sempre fatto

Questa è in cerca di hype, però noi vendiamo altro

Ho attorno a me soltanto il tuo volto

E riposerò soltanto da morto

Lascio scivolare tutto via

È un lato di me stesso che non voglio

Il tuo amore ora è farmacia

Però oggi mi curerò da solo

Yeah, medicinali, ricordi, io e te eravamo micidiali?

Mi riesci a calmare soltanto se parli

Mi fai sentire bello come gli altri, mhm, yeah

Scusa se sono questo, se la notte sto sveglio

È che penso sia nell’armadio e non so mai come liberarmene

Per il tuo cuore sei piccola, ma ci stai dentro a una pillola

Mi hai dato nuova vita, m’hai tolto tu la pellicola

Brucio queste preghiere così il fumo arriverà in alto

Ho soltanto la parola per rappresentarci, non posso non farlo

Comunque, raga’, pensavano di farci fuori, ma stanno sbagliando

Quanto è triste quel palazzo, sembra che mi stia guardando

Festeggio il mio compleanno anche quando non compio gli anni

Faccio una serata a caso, yeah, meglio del tuo capodanno

Dimmi che cosa ne sai, angeli cadono dall’alto

Parlerai ancora tanto oppure lo farai e basta?

Dimmi quanto pagherai per stare sempre fatto

Questa è in cerca di hype, però noi vendiamo altro

Ho attorno a me soltanto il tuo volto

E riposerò soltanto da morto

Lascio scivolare tutto via

È un lato di me stesso che non voglio

Il tuo amore ora è una farmacia

Però oggi mi curerò da solo