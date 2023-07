Tony Boy, è lui la rivelazione del rap del 2023. Il suo nuovo album “UMILE” è un manifesto

Tony Boy è un nome che al grande pubblico sta arrivando solo in questi ultimi giorni ma, in realtà, è uno dei nomi che maggiormente circolano nei corridoi del rap game italiano da settimane.

Dai pesi massimi come Night Skinny, che l’ha scelto per la sua posse track Players Club, a Finesse sono stati in molti a cercarlo e a chiedere informazioni su quello che è indubbiamente un grande talento pronto a sbocciare del tutto.

Qualche giorno fa Tony Boy ha pubblicato il suo primo album con Warner Music, UMILE, al cui interno si ritrova appieno la sua capacità di unire il lato più conscious a banger esplosivi.

Antonio Hueber, vero nome del classe ’99 di Padova, riesce a comunicare attraverso le sue barre l’insoddisfazione che prova nei confronti del mondo, scava a fondo dentro se stesso raccontando la sua realtà e giocando con un linguaggio unico nel suo genere.

Insieme a lui, ad accompagnarlo in questo nuovo disco, ci sono amici e colleghi del calibro di Shiva, Frah Quintale, Kid Yugi, Digital Astro, Nerissima Serpe, Vale Pain, Artie 5ive.

ecco la tracklist e l’audio di “umile” di tony boy

Di seguito la tracklist del nuovo album di Tony Boy UMILE:

01 Mentre il mondo crolla, prod. Wairaki

02 Che ne sai, prod. Wairaki, 7Hit

03 Umile (feat. Shiva), prod. Wairaki, Tale

04 Diretto al top, prod. Wairaki, Brige

05 Correre (feat. Frah Quintale), prod. Wairaki

06 Storia, prod. Wairaki, Brige

07 Sogni di lean, prod. Wairaki, 7Hit

08 Business (feat. Kid Yugi), prod. Wairaki, Gyard, Lonegud, Redluke, Soulimadeit

09 Angeli, prod. Wairaki, Gyard, Tale

10 Up Down, prod. Finesse

11 Non è facile (feat. Digital Astro, Nerissima Serpe), prod. Wairaki, Sadturs, Znayshi, Wireshark

12 HOT, prod. Wairaki

13 Progressi (feat. Vale Pain), prod. Wairaki, Tale

14 Victoria (feat. Artie 5ive), prod. Wairaki, Sadturs, Kiid, Tymaz

15 Amnesia, prod. Wairaki, Redluke

Ascolta l’album di Tony Boy qui: