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Guè entra in 25H Brands: cosa cambia davvero nella società di Driss El Faria

Dal rebranding ai nuovi soci: ecco come è organizzato il gruppo fondato da Driss El Faria e quale ruolo avranno 25H Brands ed El Original Srl.

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Driss El Faria e Guè durante la presentazione della nuova fase di 25H Brands con alcuni dei brand beverage del gruppo.
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25H Holding ha annunciato il rebranding in 25H Brands e l’ingresso nel capitale di Guè, Matteo Petrini e Red Black Capital, società di investimento con sede in Lussemburgo. L’operazione segna una nuova fase per il gruppo fondato da Driss El Faria, attivo nella creazione, nello sviluppo e nella distribuzione di marchi nel settore beverage e consumer goods.

Tra i marchi sviluppati o distribuiti dal gruppo figurano Tequiero Tequila, nato con Guè, Mood Wines, Aviva Wines, Bombeer, AU Vodka e Still G.I.N., gin di Snoop Dogg e Dr. Dre distribuito in Italia.

Nota della redazione – Le attività notarili relative all’operazione sono in corso. Le modifiche annunciate dalla società, avvenute con atto notarile in data 10 luglio 2026, saranno visibili nel Registro delle Imprese e nella documentazione camerale al termine dell’iter di deposito e dei successivi tempi tecnici di aggiornamento previsti. L’articolo potrà essere aggiornato non appena i dati ufficiali saranno disponibili.

25H Brands, cosa fa la società fondata da Driss El Faria

Il rebranding in 25H Brands riflette la volontà di identificare il gruppo non più come una semplice holding, ma come una piattaforma dedicata alla creazione, allo sviluppo e alla distribuzione di marchi nel settore beverage.

Il modello di business si sviluppa su più livelli: brand creati internamente, accordi di distribuzione, licenze commerciali e progetti sviluppati insieme a figure note della musica, dello sport e dell’intrattenimento.

Il ruolo di Guè nell’operazione

Per Guè si tratta del passaggio da socio di un singolo progetto, Tequiero Tequila, a una partecipazione nella società che coordina lo sviluppo dei marchi del gruppo.

L’operazione richiama un modello già diffuso negli Stati Uniti, dove diversi artisti hanno trasformato la propria immagine in partecipazioni imprenditoriali dentro società e brand. Nel caso italiano, però, saranno le quote e la governance a chiarire quanto l’operazione sia industriale e quanto invece legata al posizionamento del marchio.

Chi è Red Black Capital

Tra i nuovi ingressi figura anche Red Black Capital, società di investimento con sede in Lussemburgo fondata da Roberto Italia.

Secondo quanto riportato sul sito istituzionale, Red Black Capital SA è attiva dal 2013 e investe in aziende private e quotate, con operazioni comprese tra 1 e 10 milioni di euro. Tra i settori di interesse indicati figurano consumer goods, retail, tecnologie e processi industriali.

Il rapporto con El Original Srl

Dall’analisi della documentazione camerale emerge che El Original Srl rappresenta oggi la principale società operativa del gruppo.

È attraverso questa società che fino a oggi sono state sviluppate le attività commerciali e distributive nel mercato italiano, in linea con il modello di business illustrato da 25H Brands, basato sulla creazione, sullo sviluppo e sulla distribuzione di marchi nel settore beverage.

Una struttura societaria in evoluzione

L’operazione annunciata segna l’avvio di una nuova fase per il gruppo fondato da Driss El Faria, con l’obiettivo di riunire sotto 25H Brands le attività legate alla creazione, allo sviluppo e alla distribuzione di marchi nel settore beverage.

Le quote dei nuovi soci, l’eventuale aggiornamento dei titolari effettivi e la nuova governance emergeranno con il completamento dell’iter societario.

All Music Italia seguirà l’evoluzione dell’operazione e aggiornerà questo articolo con i dati ufficiali non appena le modifiche saranno iscritte nel Registro delle Imprese.

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