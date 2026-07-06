7 Luglio 2026
di
Lorenza Ferraro
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7 Luglio 2026

Zucchero: da San Siro all’Arena di Verona per i 40 anni di “Blue’s”

Dopo il gran finale, il bluesman svela un nuovo progetto: 10 + 10 concerti nel 2027/2028 per celebrare l'album che ha cambiato la sua carriera.

News di Lorenza Ferraro
Zucchero annuncia i concerti all'Arena di Verona per i 40 anni dell'album Blue's.
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Dopo aver annunciato il gran finale del tour BAILA (sexy thing) 25th – Under the moonlight a San Siro, Zucchero “Sugar” Fornaciari rilancia con un altro progetto speciale. Il bluesman emiliano ha infatti rivelato che celebrerà i 40 anni di Blue’s con 20 concerti all’Arena di Verona, divisi tra il 2027 e il 2028.

Il primo ciclo comprenderà dieci date, previste con ogni probabilità a settembre 2027, periodo che coincide con il compleanno dell’artista (25 settembre). A queste seguiranno altre dieci serate nel 2028, ancora una volta nella cornice dell’Arena di Verona.

40 anni di Blue’s: la festa all’Arena di Verona

Pubblicato il 15 giugno 1987, Blue’s è il quarto album in studio di Zucchero e rappresenta una vera e propria chiave di volta della sua carriera (all’uscita vendette 1.280.000 copie), nonché un punto fermo sia per la discografia nazionale che per quella internazionale.

Il motivo di un successo così straordinario? “Questo disco contiene 9 canzoni e con il tempo sono diventate tutte hit. Oggi accade raramente“, racconta Zucchero.

Poi, aggiunge: “Blue’s è un disco nostrano, genuino e onesto dal punto di vista musicale. I testi sono semplici, ma molto belli, e forse proprio per questo di successo“.

Zucchero, “Blue’s”: la tracklist

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Blue’s:

  1. Blue’s Introduction
  2. Con Le Mani
  3. Pippo
  4. Dune Mosse
  5. Bambino Io, Bambino Tu (Leggenda)
  6. Non Ti Sopporto Più
  7. Senza Una Donna
  8. Into The Groove
  9. Hey Man
  10. Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall’Azione Cattolica
  11. Hai Scelto Me
  12. Dune Mosse – Instrumental Version

Zucchero: un ponte tra passato e futuro

Se Blue’s rappresenta una tappa fondamentale della sua carriera, Zucchero continua a guardare avanti. Ed ecco che, durante un incontro con la stampa, oltre ad annunciare i nuovi concerti all’Arena di Verona, il bluesman emiliano ha parlato anche degli artisti con cui gli piacerebbe collaborare in un futuro più o meno prossimo.

Tra i nomi italiani ha espresso particolare apprezzamento per Salmo – che ha definito un artista “attuale”, nei cui testi si riconosce molto -, citando poi anche Marracash, Blanco e Ultimo, che ha descritto come “una macchina da guerra”.

Guardando invece alla scena internazionale, Zucchero ha rivelato che gli piacerebbe collaborare con Dua Lipa, mentre, potendo tornare indietro nel tempo, avrebbe voluto incidere un brano insieme ad Amy Winehouse, artista che continua ad ammirare profondamente.

Foto di copertina a cura di Francesco Prandoni.

All Music Italia

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