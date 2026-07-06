A poche ore dalla seconda data del tour BAILA (sexy thing) 25th – Under the moonlight, Zucchero annuncia il gran finale, in programma il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, dove l’artista si è esibito l’ultima volta il 4 luglio 2024.

Qui il prossimo anno Zucchero “Sugar” Fornaciari festeggerà in grande stile il quarto di secolo di Baila (sexy thing), diventata nel tempo non solo una hit intramontabile ma un classico internazionale, perché ci sono canzoni che segnano un’epoca e altre che continuano a viverla.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, martedì 7 luglio, su TicketOne e nei punti vendita abituali.

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Zucchero: BAILA (sexy thing) 25th, Under the moonlight

Nel mentre prosegue a gonfie vele il tour BAILA (sexy thing) 25th, Under the moonlight, anch’esso pensato per celebrare i 25 anni dell’omonima hit, che dopo la data zero al PalaUnical di Mantova (sold out) e la partenza dagli stadi di Udine e Bologna vedrà Zucchero esibirsi a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Tutte le date, la scaletta e i biglietti sono nell’articolo dedicato al tour estivo.

Ad accompagnarlo sul palco una band composta da musicisti internazionali:

Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

BAILA (sexy thing) 25th, Under the moonlight: le date

Data Location Città 15 maggio 2026 PalaUnical Mantova · data zero · sold out 4 luglio 2026 Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) Udine 6 luglio 2026 Stadio Dall’Ara Bologna 8 luglio 2026 Stadio Adriatico Pescara 11 luglio 2026 Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) Perugia 14 luglio 2026 Stadio Franco Scoglio Messina 16 luglio 2026 Mura Storiche (Lucca Summer Festival) Lucca 10 giugno 2027 Stadio San Siro Milano · IL GRAN FINALE

Dopo aver toccato Regno Unito, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Germania, Austria, Slovacchia e Italia, il tour internazionale BAILA (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight, proseguirà fino a fine ottobre in Albania, Spagna, Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia ed Estonia.