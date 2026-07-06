6 Luglio 2026
di
Lorenza Ferraro
News
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6 Luglio 2026

Zucchero under the moonlight di Bologna annuncia il gran finale: Baila 25th San Siro

Il bluesman emiliano aggiunge un nuovo appuntamento nel 2027: il concerto a San Siro chiuderà le celebrazioni dei 25 anni di "Baila (Sexy Thing)".

News di Lorenza Ferraro
Zucchero durante il tour BAILA 25th annuncia il concerto finale del 2027 allo Stadio San Siro di Milano.
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A poche ore dalla seconda data del tour BAILA (sexy thing) 25th – Under the moonlight, Zucchero annuncia il gran finale, in programma il 10 giugno 2027 allo Stadio San Siro di Milano, dove l’artista si è esibito l’ultima volta il 4 luglio 2024.

Qui il prossimo anno Zucchero “Sugar” Fornaciari festeggerà in grande stile il quarto di secolo di Baila (sexy thing), diventata nel tempo non solo una hit intramontabile ma un classico internazionale, perché ci sono canzoni che segnano un’epoca e altre che continuano a viverla.

I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di domani, martedì 7 luglio, su TicketOne e nei punti vendita abituali.

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Locandina di Baila 25th San Siro - Under the moonlight - Il gran finale di Zucchero

Zucchero: BAILA (sexy thing) 25th, Under the moonlight

Nel mentre prosegue a gonfie vele il tour BAILA (sexy thing) 25th, Under the moonlight, anch’esso pensato per celebrare i 25 anni dell’omonima hit, che dopo la data zero al PalaUnical di Mantova (sold out) e la partenza dagli stadi di Udine e Bologna vedrà Zucchero esibirsi a Pescara, Perugia, Messina e Lucca. Tutte le date, la scaletta e i biglietti sono nell’articolo dedicato al tour estivo.

Ad accompagnarlo sul palco una band composta da musicisti internazionali:

Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

BAILA (sexy thing) 25th, Under the moonlight: le date

Data Location Città
15 maggio 2026 PalaUnical Mantova · data zero · sold out
4 luglio 2026 Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) Udine
6 luglio 2026 Stadio Dall’Ara Bologna
8 luglio 2026 Stadio Adriatico Pescara
11 luglio 2026 Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) Perugia
14 luglio 2026 Stadio Franco Scoglio Messina
16 luglio 2026 Mura Storiche (Lucca Summer Festival) Lucca
10 giugno 2027 Stadio San Siro Milano · IL GRAN FINALE

Dopo aver toccato Regno UnitoSvizzeraFranciaPaesi BassiBelgioLussemburgoGermaniaAustria, Slovacchia e Italia, il tour internazionale BAILA (Sexy Thing) 25th – Under the Moonlight, proseguirà fino a fine ottobre in AlbaniaSpagnaDanimarcaSveziaNorvegiaFinlandia ed Estonia.

All Music Italia

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