Olly, testo e significato di “È Festa”, prima traccia dell’album “TUTTA VITA”

Olly testo e significato di “È Festa“, prima traccia contenuta nell’album “TUTTA VITA” fuori dal 25 ottobre 2024 per Sony Music Italy.

Il progetto è disponibile in digitale e nei formati fisici CD, CD autografato, LP bianco e LP rosso autografato.

Tutti e 12 i pezzi del disco sono stati scritti da Olly e JVLI e prodotti da JVLI.

olly È Festa: SIGNIFICATO DEL BRANO

Il disco non poteva essere introdotto da un brano diverso da questo: “È Festa” è un motto nato al compleanno del produttore JVLI, che esprime energia, voglia di festeggiare sempre, nel bene e nel male, ed ha accompagnato Olly in tanti momenti importanti tra cui Sanremo Giovani. Il ritmo è veloce, trasmette allegria ed è un brano dedicato anche all’amicizia, infatti nel ritornello si sente come sottofondo il gruppo di amici dei due giovani.

OLLY È FESTA TESTO

(Tasche vuote, anima piena

Come te le lancio

Tra i mozziconi spenti di quel marciapiede c’è la nostra storia

Un applauso a juli)

(Ico, dicono che è festa e la festa siamo noi)

Non lo sanno gli scienziati

Non ne parlano i giornali

Nè tantomeno artisti,

Preti, medici e avvocati

Ma per me è così intuitivo

Che ho cercato già un motivo

Ma non c’è

Ma che ne so io

Perchè è festa in un messaggio

Un abbraccio, una parola

Nel ti scrivo quando arrivo

E scordarselo ogni volta

Nelle cose che fai

E che mi dimostri

In tutti i mostri che hai

Che tieni nascosti e non mostri mai

Ma dove te ne vai! (Dove vai, dove vai, dove vai)

Che prima o poi si

Anche tu te ne accorgerai

Che è festa quando

OOOOOOOOOOO

ma pure quando

LAAAILAAAILAAA

Non dimenticarti

OOOOOOOOOOO

Anche quando

LAAAILAAAILAAA

Per me è festa sempre a vanvera

Come un cane che scondinzola

La partita alla domenica

Il caffè e la tredicesima

E sei festa pure tu, che non l’hai capito mica

Ma mi fai venire voglia, di svegliarmi la mattina

Male che vada

Io tanto di cazzate ne ho fatte a migliaia

Comunque vada è festa a tutti i

Costi che ho

E che ti ho nascosto

In tutti i posti che so

Persino nel nostro

Ma tu dove, dove, ma dove

Ma dove te ne vai? (Tornerai, tornerai, tornerai)

Che prima o poi si

Anche tu te ne accorgerai

Che è festa quando

OOOOOOOOOOO

ma pure quando

LAAAILAAAILAAA

Non dimenticarti

OOOOOOOOOOO

Anche quando

LAAAILAAAILAAA

(È festa)

OOOOOOOOOOO

ma pure quando

LAAAILAAAILAAA

Non dimenticarti

OOOOOOOOOOO

Anche quando

LAAAILAAAILAAA