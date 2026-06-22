Un’altra volta, pubblicata da Olly nel 2022 e prodotta da JVLI, continua il proprio percorso a distanza di quattro anni dall’uscita. Il brano ha infatti ottenuto la certificazione di disco d’oro FIMI nella settimana 25 del 2026.

La canzone appartiene alla prima fase del percorso artistico del cantautore genovese e racconta una richiesta d’amore diretta e vulnerabile, tema che negli anni sarebbe diventato uno degli elementi più riconoscibili della sua scrittura.

Le certificazioni di Un’altra volta

Certificazione Settimana Anno Oro 25 2026

Olly Un’altra volta testo e significato

UN’ALTRA VOLTA rappresenta una richiesta d’amore dolce ma diretta. Il brano è una ballad nostalgica da cantare sul dancefloor: nel singolo il contrasto tra elementi tipici delle sonorità anni Novanta, come i bassi profondi del ritornello e la cassa dritta del beat, e il timbro malinconico della voce di Olly, che con timidezza si propone alla persona amata. La produzione è a cura di JVLI.

Ecco come raccontava il brano l’artista:

Nel tempo ho preso l’abitudine di allontanarmi da ciò che già in passato non ha funzionato. Con questa traccia ho voluto toccare questo tasto: cercare di recuperare e ricostruire ciò che in passato mi ha fatto sentire pieno di vita, anche se non ha funzionato.

È sempre presente la vena nostalgica che mi contraddistingue, in quanto è presente il riferimento ad un’ennesima relazione in cui finisco per espormi e ferirmi solo io, come ahimè è quasi sempre successo nella mia vita.

Olly un’altra volta testo

Tu tre metri sopra il cielo

Io tre sotto shock

Se vuoi che sia sincero chiedi come sto

E sai, difficilmente io ti mentirò

Uh per quanto so che ti sembri impossibile

E per quanto so che resterai impassibile

Io, è giorni che

Mi chiedevo se

Tu lo faresti un’altra volta l’amore con me?

Anche se so che in fondo non sono niente di che

Tu lo faresti un’altra volta l’amore con me?

Anche se so che in fondo non sono niente di che

Hmmo

Ma che ingiustizia è questa, ho ancora

te in testa allora, che cazzo vuoi da me?

Sono troppo di fretta

Nessuno che mi aspetta

Quando ritorno a casa

Quando mi, quando mi, quando mi

Quando mi parli hai un’arma

Mi miri al cuore e prendi la testa

Me lo diceva mamma

E lei non sbaglia, manco per scherzo

Mi fai mancare l’aria, ci sei riuscita se volevi questo

Io non respiro ma tu sei contenta

Io son cattivo ma tu sei perfetta

Tu, che osservi il cielo anche dalle pozzanghere

Che ti senti in prigione e non puoi evadere, vai

Io ti prometto che ti copriró

Uh per quanto so che ti sembri impossibile

E per quanto so che resterai impassibile

Io, é giorni che

Mi chiedevo se

Tu lo faresti un’altra volta l’amore con me?

Anche se so che in fondo non sono niente di che

Tu lo faresti un’altra volta l’amore con me?

Anche se so che in fondo non sono niente di che