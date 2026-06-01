Le certificazioni FIMI della settimana 22 del 2026 premiano tra gli altri Night Skinny, che porta a casa il terzo platino con Mattoni, Marracash, Pino Daniele, Madame, Fulminacci e Olly.
Andiamo a scoprirle insieme.
Le soglie FIMI in vigore
Le soglie per ottenere la certificazione restano queste:
- Album Oro: 25.000 unità
- Album Platino: 50.000 unità
- Singoli Oro: 100.000 unità
- Singoli Platino: 200.000 unità
Le unità si calcolano sommando vendite fisiche, download e stream convertiti secondo i parametri FIMI/Deloitte.
Album e singoli internazionali certificati
- 4 PLATINO – “Debí Tirar Más Fotos” di Bad Bunny (Rimas Entertainment / The Orchard)
- 2 PLATINO – “Illuminate” di Shawn Mendes (Island / Universal Music)
- ORO – “One Love (O.S.T.)” di Bob Marley & The Wailers (Island / Universal Music)
I singoli internazionali certificati questa settimana:
- ORO – “Babydoll” di Dominic Fike (Columbia / Sony Music)
- ORO – “Love Me Not” di Ravyn Lenae (Atlantic Records / Warner Music)