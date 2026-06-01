1 Giugno 2026
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All Music Italia
Certificazioni FIMI
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1 Giugno 2026

Certificazioni FIMI settimana 22: certifica il passato, da Pino Daniele a Vanoni. Nuova certificazione per Olly

Dai classici alle novità: Pino Daniele e Marracash di nuovo platino, oro per Madame, Fulminacci e Olly.

Certificazioni FIMI di All Music Italia
Pino Daniele, Ornella Vanoni, Madame e Olly tra i certificati FIMI della settimana 22 del 2026
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Le certificazioni FIMI della settimana 22 del 2026 premiano tra gli altri Night Skinny, che porta a casa il terzo platino con Mattoni, MarracashPino Daniele, Madame, Fulminacci e Olly.

Andiamo a scoprirle insieme.

Le soglie FIMI in vigore

Le soglie per ottenere la certificazione restano queste:

  • Album Oro: 25.000 unità
  • Album Platino: 50.000 unità
  • Singoli Oro: 100.000 unità
  • Singoli Platino: 200.000 unità

Le unità si calcolano sommando vendite fisiche, download e stream convertiti secondo i parametri FIMI/Deloitte.

Album e singoli internazionali certificati

  • 4 PLATINO“Debí Tirar Más Fotos” di Bad Bunny (Rimas Entertainment / The Orchard)
  • 2 PLATINO“Illuminate” di Shawn Mendes (Island / Universal Music)
  • ORO“One Love (O.S.T.)” di Bob Marley & The Wailers (Island / Universal Music)

I singoli internazionali certificati questa settimana:

  • ORO“Babydoll” di Dominic Fike (Columbia / Sony Music)
  • ORO“Love Me Not” di Ravyn Lenae (Atlantic Records / Warner Music)
Continua

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