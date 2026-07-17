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Tommaso Azzolini
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Cuta, “Ho fatto un casino” è il nuovo singolo tra colpa, fragilità e desiderio di cambiare

Il significato di Ho fatto un casino, il nuovo brano di Cuta: testo, temi e analisi della canzone.

News di Tommaso Azzolini
Cuta in una foto promozionale del singolo Ho fatto un casino
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Cuta pubblica il 17 luglio Ho fatto un casino, nuovo singolo in uscita per Gold Leaves Academy.

Il brano prosegue il percorso aperto da ADHD e porta l’artista di San Giuliano Milanese su un terreno più melodico, vicino all’R&B, lasciando da parte i tecnicismi rap più classici.

Al centro della canzone c’è il conflitto tra ciò che sappiamo di noi stessi e ciò che non riusciamo ancora a cambiare. Errori, senso di colpa e fragilità diventano il punto da cui partire per provare ad ascoltarsi senza giudicarsi.

“Ho fatto un casino”: Cuta racconta il peso degli errori

In Ho fatto un casino, Cuta mette a fuoco una sensazione comune: quella di camminare in equilibrio dentro una quotidianità che spesso mette alla prova.

A volte si va avanti, altre volte si torna indietro. Il brano nasce proprio da quel momento in cui ci si chiede cosa non funzioni, senza però trasformare la risposta in una condanna verso se stessi.

La canzone parla di fragilità, dubbi e insicurezze, ma anche della possibilità di migliorarsi senza colpevolizzarsi. Il tema non è soltanto cadere nell’errore, ma capire come guardarlo senza restarne schiacciati.

“Ho fatto un casino racconta il conflitto tra consapevolezza e incapacità di cambiare: il peso degli errori, il senso di colpa e la tensione tra l’urgenza di agire e l’impossibilità di fermarsi.”

Dal rap all’R&B: la nuova direzione di Cuta

Con Ho fatto un casino, Cuta sceglie un approccio più melodico e introspettivo.

Il brano si allontana dalla dimensione più tecnica del rap per lavorare su una scrittura più emotiva, dove la voce diventa parte centrale del racconto.

Dopo ADHD, il nuovo singolo aggiunge un altro tassello alla narrazione dell’artista: una lente più personale attraverso cui leggere pensieri, impulsi e ricadute.

Il punto non è trovare una soluzione immediata, ma raccontare quella zona in cui si è consapevoli dei propri errori e, allo stesso tempo, incapaci di evitarli del tutto.

Chi è Cuta

Cuta è un rapper classe 2003 originario di San Giuliano Milanese.

Si avvicina alla scena rap attraverso le battle, iniziate nel 2021. Nel giro di poco tempo si fa notare come punchliner, girando l’Italia e conquistando visibilità nazionale grazie a diverse vittorie.

Nel 2024 pubblica Zero Alibi, EP senza featuring in cui alterna introspezione, emozioni personali e analisi sociali.

Il grande salto arriva con la vittoria di Nuova Scena 2, il rap show di Netflix giudicato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier. Nel programma presenta i brani Mica io e Sedicenne incinta, oltre a collaborare con Gemitaiz.

Dopo lo show prende parte alla Red Bull Posse con Madman, Willie Peyote e gli altri finalisti di Nuova Scena 2.

Nel 2025 pubblica Sonniferi, seguito da 1%, Prossima vittima, Mettici la faccia e I bambini fanno oou, quest’ultimo in collaborazione con Nitro.

Nel 2026, dopo il disco d’esordio Paraculo, torna con ADHD e Ho fatto un casino.

All Music Italia

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