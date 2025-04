Cuta è il vincitore di Nuova Scena 2: chi è il giovane rapper e il significato dell’inedito “Sedicenne Incinta”

Cuta, Sedicenne Incinta: testo e significato dell’inedito del vincitore di Nuova Scena 2

Dopo numerose battaglie a suon di freestyle, cypher e battle, il vincitore del rap show di Netflix Nuova Scena 2 è Cuta, che presenta anche il suo nuovo inedito Sedicenne incinta, dopo aver presentato in semifinale il brano Mica io.

Il 22enne di San Giuliano Milanese (MI) si è aggiudicato il titolo e il premio di 100mila euro dopo aver sfidato in finale Nox – arrivato al secondo posto con Zin Zin – e CamilWay, terzo classificato con Nuova Vita.

Fin dalle audizioni, il giovane rapper Cuta aveva subito convinto tutti e tre i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, che hanno apprezzato la sua fluidità nel freestyle, il suo stile rap e la sua ottima competenza lessicale che gli ha permesso di poter spaziare quanto più possibile linguisticamente durante il suo percorso.

CUTA, “SEDICENNE INCINTA”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Prodotto da Junior K, Sedicenne Incinta è un brano che anche se musicalmente appare leggero, presenta un testo ironico, tagliente ma ricco di critiche sociali e riflessioni sulle dinamiche giovanili, soprattutto quelle più tossiche. Il tutto viene utilizzato come una provocazione che possa però rendere le persone consapevoli delle dinamiche trattate nel testo.

CUTA, “SEDICENNE INCINTA”: TESTO DEL BRANO

“Oh devi studiare”

Non mi rompere la minchia

“Oh che farai da grande?”

Non mi rompere la minchia

“Oh ma cosa ti piace?”

Non mi rompere la minchia

“Ma sei preso male?”

Non mi rompere la minchia

Questa vita è meno divertente della Bibbia

Schiavo degli amici, della tipa, la famiglia

È per il tuo bene

Ma ti rompono la minchia

Mi sento libero

Come una sedicenne incinta

Non sono delle popo

Neanche figlio di papa

Non piaccio agli snob

E neanche a quelli di strada

È una doppia presa a male (ahia!)

Mi scavallano davanti alle disco in cui non mi fanno entrare

Allora

Prendo l’alcol al supermercato e sto alle panche

Spendo molto meno e bevo come un animale

Torno a casa alla mattina in stato imbarazzante

Chiedo alle vecchiette di aiutarmi a attraversare

Mi sveglio

Coi postumi pesante

Che manco mi diverto

Che cazzo bevo a fare?

Gli sbagli li accetto

Ma non smetto di farne

Credo in me stesso ma non sono praticante

“Oh devi studiare”

Non mi rompere la minchia

“Oh che farai da grande?”

Non mi rompere la minchia

“Oh ma cosa ti piace?”

Non mi rompere la minchia

“Ma sei preso male?”

Non mi rompere la minchia

Questa vita è meno divertente della Bibbia

Schiavo degli amici, della tipa, la famiglia

È per il tuo bene

Ma ti rompono la minchia

Mi sento libero

Come una sedicenne incinta

Se i culi parlassero

Mi direbbero “c***o guardi?”

Se i muri ascoltassero saremmo sfollati

Mi son reso conto che non esistono santi

Tutte baggianate come Hagrid

Fatti un padre nostro, pure due, ma poi ripigliati

Perché i problemi non si risolvono più così

Gesù è conosciuto

Ma non ha più credibility

Sarebbe perfetto per il Grande Fratello VIP

E io ti spaccherei la testa

Ma mi fermo, mi trattengo

Proverei della tristezza a non vederci niente dentro

In culo alla tua pacatezza, in culo al tuo buon senso

Ripudio la violenza soltanto perché le prendo

“Oh devi studiare”

Non mi rompere la minchia

“Oh che farai da grande?”

Non mi rompere la minchia

“Oh ma cosa ti piace?”

Non mi rompere la minchia

“Ma sei preso male?”

Non mi rompere la minchia

Questa vita è meno divertente della Bibbia

Schiavo degli amici, della tipa, la famiglia

È per il tuo bene

Ma ti rompono la minchia

Mi sento libero

Come una sedicenne incinta

CHI È CUTA, IL VINCITORE DI NUOVA SCENA 2

Luca Olivari, in arte Cuta, nasce a San Giuliano Milanese (MI) nel 2003. Il suo nome d’arte deriva dal fatto che sua sorella, quando era molto piccola, lo chiamava “Cuta” invece di Luca. Fin da piccolo rimane ammaliato dai Club Dogo, Giaime e dal dissing tra Entics e Mondo Marcio, soprattutto per il linguaggio esplicito e capisce subito di voler fare la stessa cosa.

I suoi artisti di riferimento attualmente sono Marracash, Dutch Nazari, Massimo Pericolo, Not Good ed Emis Killa.

Questa grande passione per il freestyle, che coltiva tutt’oggi, lo porta dal 2021 in poi a partecipare a numerose battle in tutta Italia. Ad oggi, è membro della Vikings Crew, uno dei gruppi di freestyler più importanti, artefici della rinascita del famoso Muretto di Milano, luogo di culto per gli amanti del rap.

Parallelamente alla carriera da freestyler porta avanti quella da autore dei propri testi, che nasce a 14 anni per far colpo su una ragazza, iniziando a dedicarle delle poesie. È in questo modo che scopre il suo amore anche per la scrittura e inizia a coltivarla sempre più. Da questo momento, capisce di poter ambire a diventare un rapper a tutto tondo.