Nox, arriva il nuovo singolo “Babydoll” scritto durante la sua partecipazione a Nuova Scena 2

Nox, Babydoll: testo e significato del brano presentato a Nuova Scena 2.

Babydoll è il titolo del nuovo inedito di Nox per Nuova Scena 2, con il quale si giocherà l’accesso in finale nella puntata che verrà pubblicata lunedì 14 aprile su Netflix dalle 21:00 con ospiti speciali i Club Dogo.

Prodotto da Andry The Hitmaker, il singolo è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube è stato pubblicato anche il videoclip ufficiale, diretto da Renato Lambo.

Dopo il Cypher, dove ha spiccato per la sua presenza scenica colpendo tutti i giudici – in particolar modo Rose Villain – Nox è riuscito ad accedere alla fase delle Battle a eliminazione diretta.

In questa occasione, i concorrenti si sono sfidati fino all’ultima barra davanti ai tre giudici e l’ospite a sorpresa, Ensi. Anche qui, Nox ha avuto la meglio contro Flykush, nonostante le difficoltà.

Con questa ennesima vittoria, Nox e altri quattro artisti hanno avuto l’opportunità di produrre un videoclip originale sui rispettivi inediti. L’inedito di Nox si intitola Babydoll.

Inoltre, nella semifinale Nox ha avuto l’opportunità di duettare con Ernia sul brano Fuoriluogo.

NOX, “BABYDOLL”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Babydoll è un pezzo emotivo e pop su un amore infinito. Nox lo racconta così: «Rappresenta una storia passata, tanto sofferta e soprattutto recente. Si parla della mia vita da musicista e la mia vita privata. Talvolta queste due realtà possono andare in contrasto».

“BABYDOLL”: TESTO DEL BRANO

(Oh, ah, ah)

E pensavo che saresti rimasta ancora con me, un’altra volta

(Nah, oh)

Mi manchi tanto mi riempivi il vuoto che ora mi divora

(Nah, oh)

E lo giuro, lo giuro

Tu eri tutto ciò che mi cullava

Mi rendevi sempre sicuro

Non so più come stai

Dammi un’altra chance

Baby, no (baby, no)

Stai con me (stai con me)

Non ho più nulla se non il tuo babydoll

Accanto a me (accanto a me)

L’unico ricordo che ho

Babydoll, babydoll

Babydoll, babydoll

Baby ti giuro non mento

Ho avuto un passato tremendo

Non vado mai a sentimento

E di questa vita non penso mi penta

Ma ora che sono cresciuto

Il presente l’ho reso perfetto

Forse mi è mancato un poco d’affetto

Però è arrivato il momento

Volevo pace, già

Ma poi la guerra ci ha messi da parte

Scopro le carte

Ma l’orgoglio mi fa da padre

Come nell’arte

A noi serviva solo costanza

Essere primi a che serve se poi

Dentro la stanza quest’ultima danza mi uccide

Ma in fondo era quello che vuoi

Baby, no (baby, no)

Stai con me (stai con me)

Non ho più nulla se non il tuo babydoll

Accanto a me (accanto a me)

L’unico ricordo che ho

Babydoll, babydoll

Babydoll, babydoll

Baby, no

Stai con me

Non ho più nulla se non il tuo babydoll

Accanto a me

L’unico ricordo che ho

NUOVA SCENA 2, CHI È NOX

Per chi non lo conoscesse, Nox è un giovane artista di origine marocchina classe 2002 cresciuto a Derby, un piccolo paese nel comune di La Salle in Valle d’Aosta. Si avvicina alla musica da giovanissimo, iniziando ad esibirsi sui piccoli palchi del suo paesino, per poi iniziare a fare freestyle da adolescente.

Nel 2020 conosce Mont Black, un producer che diventa fondamentale nello sviluppo artistico del giovane rapper. Nello stesso anno, Nox pubblica diversi pezzi che attirano l’attenzione dell’etichetta BHMG, con la quale a novembre firma un contratto che lo porta al singolo Città vuota (clicca qui per scoprirlo). Nel 2024 pubblica poi il suo ultimo EP dal titolo Alter Ego.