Esce oggi Un ricco e un povero (Amazon Music Presents), la versione dal vivo del brano di Geolier registrata allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e disponibile in esclusiva su Amazon Music. Si tratta di uno dei momenti più intensi dell’ultima data del tour negli stadi, quella del 28 giugno trasmessa in diretta mondiale. Di seguito il testo e il significato del brano.

Ad annunciare l’uscita è stato lo stesso artista sui social, con poche parole rivolte al pubblico che quella sera riempiva lo stadio:

“Un ricco e un povero registrata dal vivo allo stadio Maradona è ora disponibile in esclusiva su Amazon Music. Grazie per averla cantata con me.”

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La versione live dal Maradona di Un ricco e un povero

La registrazione arriva dalla serata del 28 giugno 2026, ultima delle tre date sold out allo Stadio Maradona e conclusione del primo tour negli stadi del rapper. Quel concerto è stato trasmesso integralmente in diretta mondiale su Prime Video, Twitch e Amazon Music, un caso raro per un evento italiano.

Non è la prima collaborazione tra l’artista e la piattaforma. Dal 10 giugno era già uscita in esclusiva Fotografia – Iceland Sessions (Amazon Music Original), una versione inedita di un altro brano tratto dallo stesso album.

Nella scaletta del tour Un ricco e un povero occupava una posizione precisa, nella parte finale dello spettacolo, dove il racconto si fa più intimo prima della chiusura. Al Maradona è stato uno dei passaggi più partecipati della serata, con lo stadio a cantare il ritornello insieme all’artista.

Il significato di Un ricco e un povero di Geolier

Il brano è costruito come un dialogo. Un ricco interroga un povero sulla sua vita quotidiana, con domande che sembrano nascere dalla curiosità ma tradiscono la distanza tra i due mondi: come fai quando piove, come fai quando tuo figlio piange, come fai quando alla fine della settimana non hai niente e avevi promesso di portarlo al mare.

La risposta del povero non arriva mai sul piano pratico. Arriva su quello della dignità. La pioggia diventa il male minore, il bicchiere per terra si riempie d’acqua piovana invece che di monete, e la domanda più dura resta sospesa: cosa valgo, se non ho niente.

Il ribaltamento arriva nel finale, quando è il ricco a sedersi accanto e a dire qualcosa che il povero non dimenticherà più: chi cresce senza mancanze finirà per sentire tutto come una mancanza, chi cresce desiderando una cosa un giorno la otterrà. È il punto in cui il brano smette di essere un confronto tra due condizioni economiche e diventa una riflessione sul desiderio.

Analisi del testo: due mondi che si parlano senza capirsi

La struttura a domanda e risposta regge tutto il pezzo, ma non funziona come un vero dialogo: le domande del ricco cercano soluzioni, le risposte del povero raccontano una condizione. È proprio questo scarto a dire la distanza tra i due, più di qualsiasi descrizione.

Le immagini sono tutte concrete e quotidiane, mai simboliche in modo forzato. La pioggia che filtra sotto i ponti, il bicchiere per terra, la promessa del mare al sabato: sono dettagli che chiunque riconosce, e che pesano più di un ragionamento astratto sulle disuguaglianze.

Il napoletano non è una scelta di colore. La lingua permette a Geolier di stare dentro il racconto invece che sopra, e di dare al povero una voce che non suona mai vittimistica: chi parla non chiede pietà, constata.

Il ritornello sposta il piano dal sociale all’esistenziale. Il cielo che esplode, l’angelo che scende, i polsi coperti da orologi e bracciali che diventano manette: qui il tema non è più avere o non avere, ma il rischio di attraversare tutta la vita distratti, cercando fuori qualcosa che non si è ancora trovato dentro.

Il testo di Un ricco e un povero di Geolier

Nu ricco dicette a nu povero: “Comme faje quando chiove di solito?”

Ê vote chiove accussí assaje ca ll’acqua penetra pure sott’ê ponte

“Comme faje quando figlieto chiagne?”

“Comme faje quando nn’appare niente ‘int’ô fine ‘e semmana

E c’hê prumesso a figlieto ca sabbato l”esse purtato ô mare?”

È na vita ca rincorre ‘e suonne nn’seguenno ll’istinto, nn’sapenno addò stanno

E nu vuoto addeventa incolmabile quando se perde ‘int’â vita na mamma

‘Stu bicchiere pe terra nun tene monete ma sulamente acqua piovana

E pecché nun t’aize e t”o piglie ‘a chi ‘o ttene? ‘E ricche se guardano ‘e spalle, yeah

‘O povero senza penzà rispunnette ca ‘a pioggia era ‘o mmale minore

Picciò ‘o ricco se copre c”o ‘mbrello e ‘o povero assettato sott’a ll’androne

Po ‘o povero ‘o guardaje ‘int’a ll’uocchie e dicette: “Pecché po pe’tté fosse povero?”

‘O problema sî tu a penzà ca sî povero sulo pecché nn’tiene ‘e sorde

E allora muore

Quando ‘a vita fa sì ca tutte cose t’annoia

‘O povero nun tene ‘o lietto

‘O ricco sì, ma nun dorme

Ogne cosa ogge tene nu prezzo

Ogne juorno è nu brutto mumento

Ogne nuvola tene nu buco

Pe vedé sempe ‘a luce ‘e traverso

Nu juorno quando vidarraje ‘o cielo esplodere

E n’angelo ‘e scennere

Ll’anema ‘a pierde pecché

Coprimmo ‘e polse c”o rilorgio, ‘e bracciale, ‘e manette

Abbracciate rimanimmo allerta c”o viento

E tutt”a vita allora ‘a passe distratto

Cu niente, cu poco, cu troppo, cu forse c”a faccio

Penzavo ca ‘int’ô cielo ce steva coccosa che s’er”a truvà

Nn’tiene niente ‘a truvà finché ancora nun te truove tu

‘A vita è fatta d’habitat

Quando ‘o tiene, po ‘o corpo s’adatta

‘E criature che cercano ‘a pappa

Pate e mamme ca cercano aggrappo

Quando hê sempe mangiato cuntato

Quando hê sempe apprezzato n’abbraccio

Fance caso, chi ha pruvato ‘a famme

Si mangia, nun rimane niente ‘int’ô piatto

Ca nu ricco e nu povero ‘e solito

Parlano spisso, capisceno subito

Quando ‘o ricco s’addorme, fa ‘e suonne

Mentre ‘o povero ancora fa ll’incubo

Quando ‘o ricco dicette:

“E allora che d’è ca tra me e te putesse distinguere”

‘O povero allora s’aiza, se ‘ncazza, fa ‘e lacreme e dice:

“Allora ‘o vuò sapé ogge comme me sento?

Ca figliemo ha ‘itto ca nun è felice

Pecché dint’â classe tutt”e cumpagne suoje

Teneno ggià nu telefono e ‘a bice”

‘E jurnate ‘e mare, tutte quante in famiglia, tutte documentate da fotografie

Tutte quante l’ultimo modello d”e scarpe

E nun tornano a casa dint’a nu pulman

E allora che songo? Che tengo? Che valgo?

‘O ricco s’assetta vicino e ce dice ‘int’â recchia na cosa ca nn’s’è maje scurdato:

“Chi cresce senza na mancanza farrà sì ca tutte cose è mancanza

Chi cresce già desideranno farrà sì ca nu juorno l’ave

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

Geolier, dal Maradona al 2027

La pubblicazione della versione live chiude idealmente la stagione degli stadi e guarda già alla prossima. Il tour 2026 si è concluso con oltre 300mila spettatori complessivi, 150mila dei quali nelle tre serate napoletane, e proprio dal palco del Maradona è arrivato l’annuncio del progetto Napoli è casa tua 2027: sei concerti consecutivi nello stesso stadio, dal 9 al 15 giugno 2027.

Tutti i dettagli sulle date e sui biglietti sono nel nostro articolo dedicato: Geolier, Napoli è casa tua 2027: le date allo Stadio Maradona.

Foto: profilo Instagram ufficiale di Geolier. L’immagine è utilizzata a scopo informativo. Chi ritenesse di vantarne i diritti può scrivere a redazione@allmusicitalia.it per la rimozione.