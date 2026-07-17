I Pinguini Tattici Nucleari tornano in vetta alla classifica EarOne settimana 29 2026, il monitoraggio dei brani più trasmessi dalle radio italiane, con Sorry Scusa Lo Siento. Il brano si riprende il primo posto scavalcando J-AX, che dalla vetta della settimana precedente crolla fino al 19° posto con Hippy Ya Yo (Però Anche No). Alle loro spalle si muovono MERK & KREMONT con Serena Brancale e The Kolors, mentre la new entry più alta della Top 50 è Los Angeles di BLANCO, che debutta al 25° posto.
Il ritorno in cima dei Pinguini Tattici Nucleari arriva anche grazie ai tre podi consecutivi da secondi delle settimane precedenti. Nella parte alta si segnala la scalata di Sal Da Vinci, che con Poesia guadagna ventitré posizioni fino al 24° posto, mentre fuori dalla Top 40 U2 è in rotazione crescente con Street Of Dreams (+35).
Classifica EarOne Top 50 settimana 29 2026
In cima tornano i Pinguini Tattici Nucleari, che si riprendono la vetta dopo tre settimane in seconda posizione. Il podio si completa con Samurai Jay, che sale al terzo posto con Flamenco Paranoia. Tra i movimenti in alto spicca Emma con Fabri Fibra, che con Antidroga guadagna nove posizioni ed entra in Top 10.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Sorry Scusa Lo Siento
|Pinguini Tattici Nucleari
|▲ 1
|2
|Partenope
|MERK & KREMONT, Serena Brancale, The Kolors
|▲ 1
|3
|Flamenco Paranoia
|Samurai Jay
|▲ 2
|4
|Agitare Coca Cola
|Tommaso Paradiso
|=
|5
|Dracula
|Tame Impala
|▲ 1
|6
|Canto D’Amore
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▲ 4
|7
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▲ 1
|8
|Antidroga
|Emma, Fabri Fibra
|▲ 9
|9
|Bossa Nostra
|GAIA
|▼ 2
|10
|Buona Domenica
|Sayf
|▲ 5
|11
|Summer Funk
|Francesco Gabbani
|▼ 2
|12
|On My Soul
|Bruno Mars
|▲ 8
|13
|Tu Cosa Fai Questa Sera
|Noemi
|▼ 2
|14
|Buon Vento
|Jovanotti, ALFA
|▲ 2
|15
|Cabana
|Irama
|▼ 1
|16
|Viajando Por El Mundo
|KAROL G, Manu Chao
|▼ 3
|17
|White Girl Wasted
|ANNA
|▲ 1
|18
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|▼ 6
|19
|Hippy Ya Yo (Però Anche No)
|J-AX
|▼ 18
|20
|Material Lover
|SIENNA SPIRO
|▲ 4
|21
|Maledetto Me
|Fulminacci
|▼ 2
|22
|Dna
|Gabry Ponte, Jovanotti
|▼ 1
|23
|Magnetic
|THE BAUSA
|=
|24
|Poesia
|Sal Da Vinci
|▲ 23
|25
|Los Angeles
|BLANCO
|NEW
|26
|America Inc.
|Gianna Nannini, Marracash
|▼ 4
|27
|Businessman
|Ditonellapiaga
|▼ 1
|28
|Drop Dead
|Olivia Rodrigo
|▲ 4
|29
|M’Ama Non M’Ama
|Madame
|▲ 1
|30
|Tucamacarena
|Baby K
|▼ 5
|31
|Comuni Immortali
|Achille Lauro
|▼ 3
|32
|Dance No More
|Harry Styles
|▼ 5
|33
|L’Ultima Canzone
|Juli, Biagio Antonacci
|▲ 3
|34
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|▲ 6
|35
|Danceteria
|Madonna
|NEW
|36
|La Testa Gira
|Fred De Palma, Anitta, Emis Killa
|▼ 2
|37
|Street Of Dreams
|U2
|▲ 35
|38
|La Costiera Amalfitana
|Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo
|▲ 10
|39
|Cattive Abitudini
|MACE, Salmo, Colapesce
|▼ 4
|40
|Girl Next Door
|mgk, Wiz Khalifa
|▼ 9
|41
|Potential
|SOMBR
|▼ 12
|42
|Runway
|Lady Gaga, Doechii
|▼ 9
|43
|Dimanche Midi Pile
|GISELE
|▲ 12
|44
|Bam Bam Bambina
|Elettra Lamborghini
|▼ 5
|45
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|NEW
|46
|Canzone Estiva
|Annalisa
|▼ 9
|47
|Dai Dai
|Shakira, Burna Boy
|▲ 4
|48
|Fever Dream
|Alex Warren
|▼ 10
|49
|My Body Isn’t Ready
|SOMBR
|NEW
|50
|So Easy (To Fall In Love)
|Olivia Dean
|▼ 7
Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 29 2026
Nella classifica airplay dell’industria indipendente il primo posto va a Canto D’Amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che scavalca ANOTR e 54 ULTRA. L’unica nuova entrata è Good Old Days di Chris de Sarandy, che debutta direttamente al sesto posto. Risale anche Ultimo con Romantica.
|#
|Titolo
|Artista
|Variazione
|1
|Canto D’Amore
|Angelina Mango, Marco Mengoni
|▲ 1
|2
|Talk To You
|ANOTR, 54 ULTRA
|▼ 1
|3
|DNA
|Gabry Ponte, Jovanotti
|=
|4
|M’Ama Non M’Ama
|Madame
|=
|5
|Movin’ To The Sun
|HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté
|=
|6
|Good Old Days
|Chris de Sarandy
|NEW
|7
|Carmela
|CIOFFI
|▼ 1
|8
|Romantica
|ULTIMO
|▲ 1
|9
|I Can’t Wait
|Bob Sinclar, Kiesza
|▼ 1
|10
|The Wave
|Jungle
|=
Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.