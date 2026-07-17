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Classifica EarOne settimana 29 2026: i Pinguini riprendono il primo posto, Blanco è la new entry più alta

I Pinguini tornano primi in radio, J-Ax perde la vetta.

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Classifica EarOne settimana 29 2026 di All Music Italia: Pinguini Tattici Nucleari, il collettivo di Partenope e Samurai Jay
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I Pinguini Tattici Nucleari tornano in vetta alla classifica EarOne settimana 29 2026, il monitoraggio dei brani più trasmessi dalle radio italiane, con Sorry Scusa Lo Siento. Il brano si riprende il primo posto scavalcando J-AX, che dalla vetta della settimana precedente crolla fino al 19° posto con Hippy Ya Yo (Però Anche No). Alle loro spalle si muovono MERK & KREMONT con Serena Brancale e The Kolors, mentre la new entry più alta della Top 50 è Los Angeles di BLANCO, che debutta al 25° posto.

Il ritorno in cima dei Pinguini Tattici Nucleari arriva anche grazie ai tre podi consecutivi da secondi delle settimane precedenti. Nella parte alta si segnala la scalata di Sal Da Vinci, che con Poesia guadagna ventitré posizioni fino al 24° posto, mentre fuori dalla Top 40 U2 è in rotazione crescente con Street Of Dreams (+35).

Classifica EarOne Top 50 settimana 29 2026

In cima tornano i Pinguini Tattici Nucleari, che si riprendono la vetta dopo tre settimane in seconda posizione. Il podio si completa con Samurai Jay, che sale al terzo posto con Flamenco Paranoia. Tra i movimenti in alto spicca Emma con Fabri Fibra, che con Antidroga guadagna nove posizioni ed entra in Top 10.

# Titolo Artista Variazione
1 Sorry Scusa Lo Siento Pinguini Tattici Nucleari ▲ 1
2 Partenope MERK & KREMONT, Serena Brancale, The Kolors ▲ 1
3 Flamenco Paranoia Samurai Jay ▲ 2
4 Agitare Coca Cola Tommaso Paradiso =
5 Dracula Tame Impala ▲ 1
6 Canto D’Amore Angelina Mango, Marco Mengoni ▲ 4
7 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▲ 1
8 Antidroga Emma, Fabri Fibra ▲ 9
9 Bossa Nostra GAIA ▼ 2
10 Buona Domenica Sayf ▲ 5
11 Summer Funk Francesco Gabbani ▼ 2
12 On My Soul Bruno Mars ▲ 8
13 Tu Cosa Fai Questa Sera Noemi ▼ 2
14 Buon Vento Jovanotti, ALFA ▲ 2
15 Cabana Irama ▼ 1
16 Viajando Por El Mundo KAROL G, Manu Chao ▼ 3
17 White Girl Wasted ANNA ▲ 1
18 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter ▼ 6
19 Hippy Ya Yo (Però Anche No) J-AX ▼ 18
20 Material Lover SIENNA SPIRO ▲ 4
21 Maledetto Me Fulminacci ▼ 2
22 Dna Gabry Ponte, Jovanotti ▼ 1
23 Magnetic THE BAUSA =
24 Poesia Sal Da Vinci ▲ 23
25 Los Angeles BLANCO NEW
26 America Inc. Gianna Nannini, Marracash ▼ 4
27 Businessman Ditonellapiaga ▼ 1
28 Drop Dead Olivia Rodrigo ▲ 4
29 M’Ama Non M’Ama Madame ▲ 1
30 Tucamacarena Baby K ▼ 5
31 Comuni Immortali Achille Lauro ▼ 3
32 Dance No More Harry Styles ▼ 5
33 L’Ultima Canzone Juli, Biagio Antonacci ▲ 3
34 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté ▲ 6
35 Danceteria Madonna NEW
36 La Testa Gira Fred De Palma, Anitta, Emis Killa ▼ 2
37 Street Of Dreams U2 ▲ 35
38 La Costiera Amalfitana Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D’Angelo ▲ 10
39 Cattive Abitudini MACE, Salmo, Colapesce ▼ 4
40 Girl Next Door mgk, Wiz Khalifa ▼ 9
41 Potential SOMBR ▼ 12
42 Runway Lady Gaga, Doechii ▼ 9
43 Dimanche Midi Pile GISELE ▲ 12
44 Bam Bam Bambina Elettra Lamborghini ▼ 5
45 Good Old Days Chris de Sarandy NEW
46 Canzone Estiva Annalisa ▼ 9
47 Dai Dai Shakira, Burna Boy ▲ 4
48 Fever Dream Alex Warren ▼ 10
49 My Body Isn’t Ready SOMBR NEW
50 So Easy (To Fall In Love) Olivia Dean ▼ 7

Classifica EarOne Indipendenti Top 10 settimana 29 2026

Nella classifica airplay dell’industria indipendente il primo posto va a Canto D’Amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, che scavalca ANOTR e 54 ULTRA. L’unica nuova entrata è Good Old Days di Chris de Sarandy, che debutta direttamente al sesto posto. Risale anche Ultimo con Romantica.

# Titolo Artista Variazione
1 Canto D’Amore Angelina Mango, Marco Mengoni ▲ 1
2 Talk To You ANOTR, 54 ULTRA ▼ 1
3 DNA Gabry Ponte, Jovanotti =
4 M’Ama Non M’Ama Madame =
5 Movin’ To The Sun HUGEL, IMAEL ANGEL, Ultra Naté =
6 Good Old Days Chris de Sarandy NEW
7 Carmela CIOFFI ▼ 1
8 Romantica ULTIMO ▲ 1
9 I Can’t Wait Bob Sinclar, Kiesza ▼ 1
10 The Wave Jungle =

Per scoprire come funziona la classifica EarOne e perché l’airplay radio resta un indicatore chiave per la discografia italiana, leggi il nostro approfondimento: Come funziona la classifica EarOne.

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