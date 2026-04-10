Daniele Silvestri torna con nuova musica e annuncia anche il suo ritorno dal vivo. Il cantautore ha pubblicato il nuovo singolo Sana e robusta Costituzione e, allo stesso tempo, ha svelato le prime date del Canzoni a sdraio Tour 2026, che lo porterà in giro per l’Italia a partire da giugno.

Il brano, disponibile dal 10 aprile per Epic Records / Sony Music Italy, anticipa il progetto discografico Canzoni a sdraio e segna un nuovo capitolo nel percorso artistico di Daniele Silvestri, da sempre attento ai temi civili e sociali.

Daniele Silvestri tour 2026: le date di Canzoni a sdraio

26 giugno 2026 – Porto Torres

27 giugno 2026 – Oristano

3 luglio 2026 – Peccioli

4 luglio 2026 – Gardone Riviera

5 luglio 2026 – Lagnasco

10 luglio 2026 – Piacenza

11 luglio 2026 – Trevignano Romano

16 luglio 2026 – Norma

18 luglio 2026 – Tuoro sul Trasimeno

23 luglio 2026 – Sarzana

24 luglio 2026 – Bard

25 luglio 2026 – Verona

2 agosto 2026 – Camigliatello Silano

7 agosto 2026 – Fermo

30 agosto 2026 – Marzabotto

4 settembre 2026 – Castiglione della Pescaia

17 settembre 2026 – Pompei

3 ottobre 2026 – Canazei

Il nuovo tour di Daniele Silvestri

Il Canzoni a sdraio Tour 2026 nasce dallo stesso concept del progetto discografico: una dimensione più essenziale e narrativa, affidata a una formazione in trio. Sul palco, Daniele Silvestri sarà accompagnato da Davide Savarese e Marco Santoro, con arrangiamenti che mettono al centro parole e interpretazione.

Il live diventa così uno spazio di rilettura del repertorio, con brani che cambiano forma e atmosfera, allontanandosi dalle versioni originali per cercare nuove sfumature sonore.

Il nuovo singolo Sana e robusta Costituzione

Con Sana e robusta Costituzione, Daniele Silvestri torna a intrecciare musica e impegno civile. Il brano riprende il tema dei diritti e della responsabilità collettiva, con un testo che richiama esplicitamente i principi fondamentali della Carta costituzionale.

Presentato nelle scorse settimane a Roma durante una manifestazione pubblica, il pezzo alterna momenti intimi a passaggi più diretti, mantenendo quello stile narrativo che da sempre caratterizza la scrittura del cantautore.

Il singolo anticipa l’album Canzoni a sdraio, un progetto che rilegge parte del repertorio meno noto di Silvestri in una veste nuova, lontana dalle logiche più immediate del mercato.

Il percorso di Daniele Silvestri

Attivo discograficamente dal 1994, Daniele Silvestri è uno dei cantautori più riconoscibili della scena italiana. Nel corso della sua carriera ha alternato successi popolari e brani più sperimentali, mantenendo sempre una forte attenzione ai temi sociali e politici.

Tra i momenti più rilevanti, le partecipazioni al Festival di Sanremo – con brani come Salirò e Argentovivo – e il progetto condiviso con Niccolò Fabi e Max Gazzè. Il suo ultimo album di inediti è Disco X, pubblicato nel 2023.

La scaletta del tour Canzoni a sdraio

Al momento non è stata ancora resa nota la scaletta ufficiale del tour. I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo i brani di Canzoni a sdraio, insieme ai pezzi più rappresentativi del repertorio di Daniele Silvestri.

La scaletta verrà aggiornata dopo le prime date.

Biglietti e prevendite

Le prevendite per il Canzoni a sdraio Tour 2026 sono disponibili sui circuiti abituali.

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