26 Novembre 2025
di
All Music Italia
Tour
Condividi su:
26 Novembre 2025

Laura Pausini: nuove date del “IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027”

Una tournée sempre più ampia: aggiunta la data zero, due nuovi stadi e il ritorno alla Royal Albert Hall

Tour di All Music Italia
Laura Pausini annuncia nuove date del IO CANTO YO CANTO World Tour 2026/2027
Condividi su:

L’attesa attorno al grande ritorno live di Laura Pausini continua a crescere. Il nuovo capitolo del suo IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 si arricchisce di nuove tappe: una data zero a Mantova, due nuovi appuntamenti negli stadi italiani e lo show speciale alla Royal Albert Hall di Londra.

Un’espansione naturale per una tournée che, ancora una volta, mette in evidenza la caratura internazionale dell’artista italiana più premiata al mondo.

Laura Pausini: nuove date per IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027

Il viaggio live partirà dalla Spagna, farà tappa in America Latina, negli Stati Uniti, in Canada e poi in Italia ed Europa, con un calendario vastissimo che toccherà palazzetti e stadi. Le nuove date annunciate sono la data zero a Mantova (1 ottobre 2026), due nuovi stadi a Lignano Sabbiadoro e Pescara e l’attesissimo ritorno a Londra, il 28 ottobre 2027, nella prestigiosa Royal Albert Hall.

I biglietti saranno disponibili dal 27 novembre per le nuove date italiane e dal 28 novembre per la data londinese.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Un tour mondiale che ripercorre oltre 30 anni di carriera

La tournée rappresenta l’undicesimo giro del mondo per Laura Pausini, che porterà sul palco i suoi classici e alcuni brani del nuovo album IO CANTO 2, in arrivo nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy. La versione spagnola, YO CANTO 2, includerà invece brani scritti da autori latini.

IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 – Tutte le date

SPAIN + LATAM LEG

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena
29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez
2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi
4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena
6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena
10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena
12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena
15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1
22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena
24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui
29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica
2 maggio 2026 – Mexico DF (Messico) @ Arena CDMX
5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara
7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey
10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo
14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico
16 maggio 2026 – Miami (Florida) @ Kaseya Center
21 maggio 2026 – Orlando (Florida) @ Kia Center
23 maggio 2026 – Dallas (Texas) @ Texas Trust CU Theatre
28 maggio 2026 – Los Angeles (California) @ Peacock Theater
30 maggio 2026 – Chicago (Illinois) @ Rosemont Theatre
4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum
6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (Data zero – nuova data)
4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle
13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena
15 ottobre 2026 – Zurich (Svizzera) @ Hallenstadion
17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena
25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National
27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal
30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia
1 novembre 2026 – Geneve (Svizzera) @ Arena
3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

BRAZIL

27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu

ITALIAN LEG (STADI)

2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Guido Teghil (Nuova data)
12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio
19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola
26 giugno 2027 – Pescara @ Stadio Adriatico (Nuova data)
3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 ottobre 2027 – Londra @ The Royal Albert Hall (Nuova data)
9 novembre 2027 – Eboli @ Pala Sele
12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena
14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena
21 novembre 2027 – Goteborg (Svezia) @ Scandinavium
24 novembre 2027 – Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Carlo Conti sul palco in vista dell’annuncio dei Big di Sanremo 2026 dedicato a Pippo Baudo 1

Sanremo 2026, l’annuncio dei Big arriva il 30 novembre: la nostra ultima lista e il peso delle major discografiche
Amici 25 pagelle nona puntata 23 novembre 2

Amici 2025, le pagelle della nona puntata: Opi rinasce dalle proprie ceneri come un'araba fenice
Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto 3

Ornella Vanoni Un sorriso dentro al pianto Testo & Contesto. Il significato del nuovo singolo
Delia Buglisi canta il suo inedito “Sicilia Bedda” a X Factor 2025, primo brano in dialetto siciliano nello show. 4

X Factor 2025: "Sicilia Bedda" è la dichiarazione di amore di Delia, un brano per chi va e chi resta
I sette talenti di X Factor 2025 con i loro inediti presentati durante il quarto live show 5

X Factor 2025, le pagelle agli inediti: Viscardi, PierC, eroCaddeo, Tomasi, Rob, Delia e tellynonpiangere
Delia X Factor 2025 canta Sicilia Bedda – testo e traduzione 6

X Factor 2025 Delia canta Sicilia Bedda, il significato e la traduzione del brano
LaTarma e Live Nation ai BEA World 2025 7

Marco Negli Stadi: il tour di Mengoni premiato ai BEA World. Un successo per Latarma Entertainment e Live Nation
Damiano David The First Time testo significato traduzione 8

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Amici 25: Valentina Pesaresi inedito "Meglio" 10

Amici 25: Valentina Pesaresi presenta l'inedito "Meglio", scritto da Angelina Mango

Cerca su A.M.I.