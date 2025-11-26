Laura Pausini: nuove date del “IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027”

L’attesa attorno al grande ritorno live di Laura Pausini continua a crescere. Il nuovo capitolo del suo IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 si arricchisce di nuove tappe: una data zero a Mantova, due nuovi appuntamenti negli stadi italiani e lo show speciale alla Royal Albert Hall di Londra.
Un’espansione naturale per una tournée che, ancora una volta, mette in evidenza la caratura internazionale dell’artista italiana più premiata al mondo.
Laura Pausini: nuove date per IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027
Il viaggio live partirà dalla Spagna, farà tappa in America Latina, negli Stati Uniti, in Canada e poi in Italia ed Europa, con un calendario vastissimo che toccherà palazzetti e stadi. Le nuove date annunciate sono la data zero a Mantova (1 ottobre 2026), due nuovi stadi a Lignano Sabbiadoro e Pescara e l’attesissimo ritorno a Londra, il 28 ottobre 2027, nella prestigiosa Royal Albert Hall.
I biglietti saranno disponibili dal 27 novembre per le nuove date italiane e dal 28 novembre per la data londinese.
Un tour mondiale che ripercorre oltre 30 anni di carriera
La tournée rappresenta l’undicesimo giro del mondo per Laura Pausini, che porterà sul palco i suoi classici e alcuni brani del nuovo album IO CANTO 2, in arrivo nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy. La versione spagnola, YO CANTO 2, includerà invece brani scritti da autori latini.
IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 – Tutte le date
SPAIN + LATAM LEG
27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena
29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez
2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi
4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena
6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena
10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena
12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena
15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena
18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1
22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena
24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui
29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica
2 maggio 2026 – Mexico DF (Messico) @ Arena CDMX
5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara
7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey
10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo
14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico
16 maggio 2026 – Miami (Florida) @ Kaseya Center
21 maggio 2026 – Orlando (Florida) @ Kia Center
23 maggio 2026 – Dallas (Texas) @ Texas Trust CU Theatre
28 maggio 2026 – Los Angeles (California) @ Peacock Theater
30 maggio 2026 – Chicago (Illinois) @ Rosemont Theatre
4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum
6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater @ MSG
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG
1 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (Data zero – nuova data)
4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum
11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle
13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena
15 ottobre 2026 – Zurich (Svizzera) @ Hallenstadion
17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena
22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena
25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National
27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal
30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia
1 novembre 2026 – Geneve (Svizzera) @ Arena
3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena
6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum
BRAZIL
27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu
ITALIAN LEG (STADI)
2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Guido Teghil (Nuova data)
12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio
19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola
26 giugno 2027 – Pescara @ Stadio Adriatico (Nuova data)
3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico
ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG
28 ottobre 2027 – Londra @ The Royal Albert Hall (Nuova data)
9 novembre 2027 – Eboli @ Pala Sele
12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena
14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena
21 novembre 2027 – Goteborg (Svezia) @ Scandinavium
24 novembre 2027 – Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome
