Laura Pausini: nuove date del “IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027”

L’attesa attorno al grande ritorno live di Laura Pausini continua a crescere. Il nuovo capitolo del suo IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 si arricchisce di nuove tappe: una data zero a Mantova, due nuovi appuntamenti negli stadi italiani e lo show speciale alla Royal Albert Hall di Londra.

Un’espansione naturale per una tournée che, ancora una volta, mette in evidenza la caratura internazionale dell’artista italiana più premiata al mondo.

Laura Pausini: nuove date per IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027

Il viaggio live partirà dalla Spagna, farà tappa in America Latina, negli Stati Uniti, in Canada e poi in Italia ed Europa, con un calendario vastissimo che toccherà palazzetti e stadi. Le nuove date annunciate sono la data zero a Mantova (1 ottobre 2026), due nuovi stadi a Lignano Sabbiadoro e Pescara e l’attesissimo ritorno a Londra, il 28 ottobre 2027, nella prestigiosa Royal Albert Hall.

I biglietti saranno disponibili dal 27 novembre per le nuove date italiane e dal 28 novembre per la data londinese.

Un tour mondiale che ripercorre oltre 30 anni di carriera

La tournée rappresenta l’undicesimo giro del mondo per Laura Pausini, che porterà sul palco i suoi classici e alcuni brani del nuovo album IO CANTO 2, in arrivo nei prossimi mesi per Warner Records / Warner Music Italy. La versione spagnola, YO CANTO 2, includerà invece brani scritti da autori latini.

IO CANTO / YO CANTO World Tour 2026/2027 – Tutte le date

SPAIN + LATAM LEG

27 marzo 2026 – Pamplona (Spagna) @ Navarra Arena

29 marzo 2026 – Arona – Tenerife (Spagna) @ Estadio Antonio Dominguez

2 aprile 2026 – Barcelona (Spagna) @ Palau Sant Jordi

4 aprile 2026 – Valencia (Spagna) @ Roig Arena

6 aprile 2026 – Madrid (Spagna) @ Movistar Arena

10 aprile 2026 – Montevideo (Uruguay) @ Antel Arena

12 aprile 2026 – Buenos Aires (Argentina) @ Movistar Arena

15 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

16 aprile 2026 – Santiago (Cile) @ Movistar Arena

18 aprile 2026 – Lima (Perù) @ Arena 1

22 aprile 2026 – Bogotá (Colombia) @ Movistar Arena

24 aprile 2026 – Quito (Ecuador) @ Coliseo Ruminahui

29 aprile 2026 – San José (Costa Rica) @ Estadio Nacional de Costa Rica

2 maggio 2026 – Mexico DF (Messico) @ Arena CDMX

5 maggio 2026 – Guadalajara (Messico) @ Arena Guadalajara

7 maggio 2026 – Monterrey (Messico) @ Arena Monterrey

10 maggio 2026 – Santo Domingo (Rep. Dominicana) @ Arena Santo Domingo

14 maggio 2026 – San Juan (Porto Rico) @ Coliseo de Puerto Rico

16 maggio 2026 – Miami (Florida) @ Kaseya Center

21 maggio 2026 – Orlando (Florida) @ Kia Center

23 maggio 2026 – Dallas (Texas) @ Texas Trust CU Theatre

28 maggio 2026 – Los Angeles (California) @ Peacock Theater

30 maggio 2026 – Chicago (Illinois) @ Rosemont Theatre

4 giugno 2026 – Toronto (Canada) @ Coca-Cola Coliseum

6 giugno 2026 – New York (USA) @ The Theater @ MSG

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR LEG

1 ottobre 2026 – Mantova @ Pala Unical (Data zero – nuova data)

4 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

6 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

7 ottobre 2026 – Milano @ Unipol Forum

11 ottobre 2026 – Stuttgart (Germania) @ Schleyer-Halle

13 ottobre 2026 – Oberhausen (Germania) @ Rudolf Weber-Arena

15 ottobre 2026 – Zurich (Svizzera) @ Hallenstadion

17 ottobre 2026 – Torino @ Inalpi Arena

22 ottobre 2026 – Lisboa (Portogallo) @ MEO Arena

25 ottobre 2026 – Brussels (Belgio) @ Forest National

27 ottobre 2026 – Luxembourg @ Rockhal

30 ottobre 2026 – Nice (Francia) @ Palais Nikaia

1 novembre 2026 – Geneve (Svizzera) @ Arena

3 novembre 2026 – Bologna @ Unipol Arena

6 novembre 2026 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

BRAZIL

27 febbraio 2027 – São Paulo (Brasile) @ Mercado Livre Arena Pacaembu

ITALIAN LEG (STADI)

2 giugno 2027 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Guido Teghil (Nuova data)

12 giugno 2027 – Messina @ Stadio Franco Scoglio

19 giugno 2027 – Bari @ Stadio San Nicola

26 giugno 2027 – Pescara @ Stadio Adriatico (Nuova data)

3 luglio 2027 – Roma @ Stadio Olimpico

ITALIAN + EUROPEAN INDOOR REPRISE LEG

28 ottobre 2027 – Londra @ The Royal Albert Hall (Nuova data)

9 novembre 2027 – Eboli @ Pala Sele

12 novembre 2027 – Lyon-Décines (Francia) @ LDLC Arena

14 novembre 2027 – Paris (Francia) @ Accor Arena

21 novembre 2027 – Goteborg (Svezia) @ Scandinavium

24 novembre 2027 – Amsterdam (Olanda) @ Ziggo Dome