Samurai Jay a Sanremo 2026: testo e significato di Ossessione

Samurai Jay è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover e tutte le informazioni sulla sua partecipazione al Festival.

Di cosa parla “Ossessione” – il significato della canzone

Nel brano Ossessione, Samurai Jay racconta una forza che non lascia tregua: quell’energia che ti muove, ti spinge avanti e ti costringe a correre verso ciò che senti necessario.

Il pezzo esaspera il concetto di motivazione trasformandolo in qualcosa di viscerale. L’ossessione diventa il motore con cui si portano avanti le proprie passioni, anche quando sembrano totalizzanti. Al centro del brano c’è il rapporto con la musica, vissuta dall’artista come un’ossessione positiva, una presenza costante che orienta scelte, sacrifici e identità.

Non è una condanna, ma una dichiarazione: senza quell’urgenza, senza quella fame, non esisterebbe il suo percorso artistico.

Testo di “Ossessione” – Samurai Jay

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Ossessione”

Testo: Samurai Jay, Luca Stocco, Vittorio Coppola, Salvatore Sellitti

Musica: Samurai Jay, Luca Stocco, Vittorio Coppola

Produzione: Vito Salamanca e Katoo

Editori:

Quante volte Samurai Jay ha partecipato a Sanremo?

Quella del Festival di Sanremo 2026 è la prima partecipazione per Samurai Jay.

Il duetto di Samurai Jay nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Samurai Jay si esibirà con Belen Rodriguez e Roy Paci sulle note di Baila morena, celebre brano di Zucchero.

Un pezzo simbolo degli anni ’90 italiani, scelto per una versione che promette contaminazioni e una forte componente scenica.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 3/10

Media voto della stampa: 5,20

Quando canta Samurai Jay a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

Foto di copertina di Luca Paparo.