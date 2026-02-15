15 Febbraio 2026
di
All Music Italia
Artista del mese
Condividi su:
15 Febbraio 2026

Samurai Jay a Sanremo 2026: testo e significato di Ossessione

Autori, cover con Belen Rodriguez e Roy Paci, pagelle e tutti i dettagli sulla partecipazione

Artista del mese di All Music Italia
Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026
Condividi su:

Samurai Jay è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover e tutte le informazioni sulla sua partecipazione al Festival.

Di cosa parla “Ossessione” – il significato della canzone

Nel brano Ossessione, Samurai Jay racconta una forza che non lascia tregua: quell’energia che ti muove, ti spinge avanti e ti costringe a correre verso ciò che senti necessario.

Il pezzo esaspera il concetto di motivazione trasformandolo in qualcosa di viscerale. L’ossessione diventa il motore con cui si portano avanti le proprie passioni, anche quando sembrano totalizzanti. Al centro del brano c’è il rapporto con la musica, vissuta dall’artista come un’ossessione positiva, una presenza costante che orienta scelte, sacrifici e identità.

Non è una condanna, ma una dichiarazione: senza quell’urgenza, senza quella fame, non esisterebbe il suo percorso artistico.

Testo di “Ossessione” – Samurai Jay

(Testo disponibile dal giorno di pubblicazione ufficiale)

Autori ed editori di “Ossessione”

Testo: Samurai Jay, Luca Stocco, Vittorio Coppola, Salvatore Sellitti
Musica: Samurai Jay, Luca Stocco, Vittorio Coppola
Produzione: Vito Salamanca e Katoo
Editori:

Quante volte Samurai Jay ha partecipato a Sanremo?

Quella del Festival di Sanremo 2026 è la prima partecipazione per Samurai Jay.

Il duetto di Samurai Jay nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Samurai Jay si esibirà con Belen Rodriguez e Roy Paci sulle note di Baila morena, celebre brano di Zucchero.

Un pezzo simbolo degli anni ’90 italiani, scelto per una versione che promette contaminazioni e una forte componente scenica.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 3/10
Media voto della stampa: 5,20

Quando canta Samurai Jay a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026.

Foto di copertina di Luca Paparo.

All Music Italia

Articoli più letti

New Music Friday 13 febbraio 2026: pagelle e voti ai nuovi singoli italiani 1

New Music Friday 13 febbraio 2026: le pagelle ai nuovi singoli italiani. Prima di Sanremo mezzo disastro, per fortuna ci sono Jacopo Sol ed EroCaddeo
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Riccardo Stimolo ad Amici 25 durante il daytime finito al centro della polemica 3

Amici 25, Riccardo Stimolo e il gesto nel daytime: polemica social dopo i commenti omofobi del passato (VIDEO)
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 4

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
New Music Friday 13 febbraio: singoli più attesi settimana 7/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 febbraio 2026
Tutti gli album italiani in uscita 2026 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Irama, dieci anni di carriera dal primo album del 2016 7

Irama, dieci anni di carriera: dal debutto con “Cosa resterà” al salto definitivo di Antologia della vita e della morte
Pagelle della stampa di Sanremo 2026 con la classifica dei brani 8

Festival di Sanremo 2026, le pagelle della stampa: la classifica completa dopo i primi ascolti
Madame durante una sessione in studio mentre lavora al nuovo album in uscita nel 2026 9

Madame e la data del nuovo album: “Porta sfiga e mi piace”
Wax nell’anteprima del singolo Nessuno qui è chi dovrebbe essere 10

Wax torna con un nuovo singolo: dal testo emergono possibili riferimenti ad Angelina Mango

Cerca su A.M.I.