Serena Brancale testo e significato di “Anema e core”, brano in gara al Festival di Sanremo 2025

Serena Brancale Anema e core testo e significato del brano presentato in gara al Festival di Sanremo 2025.

La cantautrice torna al Festival dopo il debutto nelle Nuove proposte avvenuto nel 2015, anno in cui proprio Carlo Conti la scelse tra le Nuove proposte con Galleggiare, brano che non arrivò in finale quell’anno.

Dopo anni di live nei miglior locali blues italiani, e non solo, la Brancale quest’anno è diventata virale su TikTok con il singolo Baccalà.

SERENA BRANCALE Anema e core significato del brano

Alla finale di Sanremo Giovani la cantautrice ha dichiarato:

“Sono passati 10 anni di concerti, responsabilità, studio e esperimenti. È un brano che parla proprio dell’attitudine alla vita, anema e core è uno stile di vita, il modo in cui le cose vengono fatte meglio sono fatte così.”

SERENA BRANCALE Anema e core testo

In arrivo prossimamente