Alessandra Amoroso e Serena Brancale insieme per una “Serenata” 100% made in Puglia

Alessandra Amoroso e Serena Brancale, Serenata: significato del testo del nuovo singolo

Era nell’aria già da un po’ e, in effetti, ve ne avevamo già parlato lo scorso 22 aprile (qui il nostro articolo), ma è solo adesso che arriva l’ufficialità: Serenata (Isola degli Artisti / Warner Music Italy) è il nuovo singolo dell’estate – 100% made in Puglia – di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, che tornano a spalleggiarsi dopo il duetto sulle note di If I Ain’t Got You (qui la versione originale di Alicia Keys) dello scorso febbraio, in occasione della serata cover del Festival di Sanremo 2025.

In uscita venerdì 30 maggio, il brano – che mescola eleganza e immediatezza, leggerezza e profondità – ci farà compagnia per tutta la stagione estiva e, chissà, magari diventerà un vero e proprio tormentone.

ALESSANDRA AMOROSO E SERENA BRANCALE, “SERENATA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Brano travolgente dal sapore popolare, ma dall’anima sofisticata, Serenata riflette l’identità musicale di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, tra groove, jazz, sonorità mediterranee e suggestioni greche, che richiamano il ritmo ipnotico del sirtaki, trasformando la canzone in una vera e propria danza collettiva: una festa condivisa, travolgente e corale.

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del testo del brano.

Serenata

Una serenata

Una serenata

Sotto casa mia

Finirà che poi finiremo

In una scenata di folle gelosia

Passa il tempo però

Non le dici di no

Mai una volta che è il momento

Quante cose, amore mio,

Non mi hai mai detto

La versione integrale del testo di Serenata sarà disponibile a partire da venerdì 30 maggio.