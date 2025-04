Anteprima AMI. Duetto estivo made in Puglia: Serena Brancale e Alessandra Amoroso di nuovo insieme

Anteprima AMI: Serena Brancale e Alessandra Amoroso insieme per il singolo dell’estate 2025.

Siamo ad aprile e, già dal mese prossimo, partirà nelle radio la stagione dei tormentoni estivi che, come succede ogni ogni anno dal 2015, anno del successo di Roma-Bangkok, porterà con sé nuove collaborazioni, più o meno riuscite. Tra questa All Music Italia vi svela in anteprima che uno dei brani dell’estate vedrà unirsi nuovamente le voci di Serena Brancale e Alessandra Amoroso.

È il caso di dire un vero e proprio featuring made in Puglia visto che la Brancale è nata a Bari e Alessandra a Galatina, in provincia di Lecce.

Serena Brancale e alessandra Amoroso: singolo per l’estate 2025

Era già successo a febbraio, durante la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2025 quando le due avevano cantato If I Ain’t Got You. Ora, le voci di Serena Brancale e Alessandra Amoroso tornano a intrecciarsi in un brano tutto nuovo, pensato per dominare l’airplay estivo e farci ballare ovunque: dai lidi pugliesi alle playlist Spotify.

La canzone, il cui titolo è ancora top secret, segna una nuova collaborazione tra due artiste che condividono non solo le origini pugliesi ma anche un’anima musicale istintiva e appassionata.

Il momento d’oro di Serena e alessandra

Per Serena Brancale, il 2025 è iniziato alla grande. Dopo il successo virale su TikTok con Baccalà, la cantante è tornata sul palco dell’Ariston a dieci anni dal suo debutto con un brano che ha saputo conquistare critica e pubblico: Anema e core.

La sua presenza mediatica non si ferma alla musica. Nelle prossime settimane sarà ospite di Belve su Rai 2, intervistata da Francesca Fagnani, mentre a breve sarà protagonista su Nove come giurata del nuovo show Like a Star di Amadeus, accanto a Elio e Rosa Chemical. Nel programma, valuterà le performance di giovani cantanti impegnati a reinterpretare icone come Madonna e Whitney Houston.

Nel frattempo, anche Alessandra Amoroso è al centro della scena. In attesa della nascita della sua primogenita, Penelope Maria, prevista per settembre, l’artista è attualmente in tour e ha appena lanciato il nuovo singolo Cose stupide.

Nonostante gli impegni personali, la sua voce sarà protagonista anche durante l’estate, grazie a questo nuovo duetto che si annuncia già come uno dei brani da tenere d’occhio per la corsa al titolo di tormentone dell’anno.

La Puglia chiama, l’estate risponde

Due voci potenti, due percorsi diversi, un’unica energia che unisce. Il ritorno di Serena Brancale e Alessandra Amoroso insieme promette un mix esplosivo di groove e sentimento. Pronti a farvi travolgere dal ritmo?

Tu che ne pensi: sarà davvero questo uno dei tormentoni dell’estate 2025?