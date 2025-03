Alessandra Amoroso stuzzica i propri fan con un post su Instagram… nuovo singolo in arrivo?

È bastato un semplice carosello di foto per mandare di nuovo in fibrillazione i propri fan: dopo aver annunciato che a settembre diventerà mamma, Alessandra Amoroso ha pubblicato un post su Instagram che lascia perfettamente intendere l’arrivo imminente di un nuovo singolo.

Dopo il suo ultimo album Tutto accade, pubblicato nel 2021 e certificato disco di platino, numerosi singoli e una partecipazione al Festival di Sanremo con Fino a qui, Alessandra Amoroso è pronta a tornare con nuova musica che verrà sicuramente racchiusa in un nuovo album di inediti in uscita molto presto.

Nel carosello su Instagram, è possibile notare la cantante in studio in più occasioni in compagnia anche di Zef, produttore multiplatino, e con il suo migliore amico e collaboratore, Giacomo Sabatino.

Tra le foto in cui viene ripresa a registrare le voci, una frase di una canzone di Mecna («se non prende sai che sono in studio / devo chiudere sta roba subito») e dei messaggi su Whatsapp, è possibile intuire come non manchi ormai molto al prossimo annuncio.

ALESSANDRA AMOROSO, NUOVA MUSICA IN ARRIVO

Tra i commenti, inoltre, spunta quello apparentemente innocuo di Jeson – cantante e autore emergente – al quale però Alessandra Amoroso risponde con due emoji alquanto intriganti. Che sia un possibile autore del nuovo singolo o all’interno del prossimo progetto?

Spuntano anche i commenti di Jovanotti e Giorgia, dove molti utenti hanno iniziato a domandarsi se faranno parte o meno del disco in arrivo.

Nell’ultima foto presente nel post, c’è uno screenshot che suscita molta curiosità. Si parla di “prossimi impegni” con relative date e città nascoste. Ciò che è possibile intuire è che si tratti di date riguardanti la promozione di un eventuale nuovo singolo o nuovo album oppure di… instore!

Infatti, sempre nella sezione dei commenti molti fan hanno pensato che le varie date e le città menzionate – Roma e Milano – possano effettivamente riguardare gli instore legati al prossimo disco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

ALESSANDRA AMOROSO DIVENTERÀ MAMMA: MODIFICATE LE DATE DEL TOUR

Poco più di due settimane fa, Alessandra Amoroso ha annunciato su Instagram che il prossimo settembre diventerà mamma della piccola Penelope Maria insieme al suo compagno Valerio Pastore.

Proprio per questo motivo, la cantante ha dovuto modificare il programma del suo Fino a Qui Summer Tour che la vedrà protagonista quest’estate in giro per l’Italia.

Organizzato da Friends & Partners, ecco tutte le date del tour di Alessandra Amoroso:

7 giugno – TERMOLI (CB) – Arena del Mare 42° 15° /// DATA ZERO

– TERMOLI (CB) – Arena del Mare 42° 15° /// DATA ZERO 11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

– ROMA – Terme di Caracalla 26 giugno – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

– FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea 3 luglio – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

– MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank” 5 luglio – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

– TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena 12 luglio – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

– TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico 18 luglio – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

– ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri 20 luglio – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

– CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio) 23 luglio – CODROIPO (UD) – Villa Manin

– CODROIPO (UD) – Villa Manin 26 luglio – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

– MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi 2 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

– FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli 5 agosto – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

– LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose 7 agosto – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI