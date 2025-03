Alessandra Amoroso diventa mamma: ecco come cambia il calendario del tour

Alessandra Amoroso ha annunciato una grande novità che cambierà il calendario del tour estivo 2025: a settembre diventerà mamma della piccola Penelope Maria. Una notizia che ha riempito di gioia i suoi fan e che ha portato a una modifica nel programma del Fino a Qui Summer Tour, la serie di concerti che la vedrà protagonista nelle location più suggestive d’Italia.

Andiamo a scoprire i cambiamenti.

FINO A QUI SUMMER TOUR: le DATE live di ALESSANDRA AMOROSO

Il tour, organizzato da Friends & Partners, prenderà il via l’11 giugno con un evento speciale alle Terme di Caracalla a Roma e proseguirà per tutta l’estate. Alcune date sono state modificate per permettere ad Alessandra di prepararsi all’arrivo della sua bambina che, ricordiamo, nascerà nel mese di settembre.

CALENDARIO COMPLETO

11 giugno – ROMA – Terme di Caracalla

– ROMA – Terme di Caracalla 26 giugno – FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea

– FERRARA – “Ferrara Summer Festival” – Piazza Ariostea 3 luglio – MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank”

– MAROSTICA (VI) – “Marostica Summer Festival Volksbank” 5 luglio – TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena

– TRENTO – “Trento Live Fest”, Trentino Music Arena 12 luglio – TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico

– TAORMINA (ME) – “Sotto Il Vulcano Fest” – Teatro Antico 18 luglio – ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri

– ASTI – Astimusica, Piazza Alfieri 20 luglio – CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio)

– CERNOBBIO (CO) – “Lake Sound Park”, Villa Erba (Ex Galoppatoio) 23 luglio – CODROIPO (UD) – Villa Manin

– CODROIPO (UD) – Villa Manin 26 luglio – MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi

– MARSCIANO (PG) – Musica Per I Borghi 2 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

– FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli 5 agosto – LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

– LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose 7 agosto – LECCE – “Oversound Music Festival” – Cave Del Duca

ACQUISTA I BIGLIETTI







TOUR 2025: DATE CANCELLATE E RIMBORSI

A causa della dolce attesa, Alessandra Amoroso ha dovuto cancellare tre date del tour. Ecco i concerti che non si terranno più:

18 agosto – ROCCELLA IONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – Teatro al Castello

– ROCCELLA IONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL – Teatro al Castello 6 settembre – MACERATA – Sferisterio

– MACERATA – Sferisterio 24 settembre – NAPOLI – Piazza del Plebiscito

I fan che avevano acquistato i biglietti per queste date potranno richiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025 attraverso i canali ufficiali di prevendita.

Per tutte le informazioni ufficiali: www.friendsandpartners.it