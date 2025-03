Alessandra Amoroso annuncia di essere incinta: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me”

L’annuncio arriva a sorpresa dai social della cantante… Alessandra Amoroso è incinta, la cantante sarà presto mamma.

Fiocco rosa in arrivo per Alessandra Amoroso. La cantante ha annunciato sui social di essere in dolce attesa, condividendo la notizia con un post pieno di emozione. Nel messaggio, l’artista salentina ha svelato anche il nome della bambina che arriverà nei prossimi mesi.

L’Amoroso lo scorso anno ha debuttato in gara al Festival di Sanremo con il brano Fino a qui. L’estate successiva si è quindi scatenata sulle note di Mezzo rotto con BigMama, brano che si è rivelato a sorpresa tra i tormentoni dell’estate 2024. Dopodiché è sparita dalle scene. E forse ora sappiamo il perchè.

Alessandra Amoroso incinta: il nome della figlia in arrivo

La cantante ha condiviso con i fan un messaggio toccante su Instagram, accompagnato da un’emoticon con gli occhi lucidi e tre cuori rossi. Nel messaggio ha svelato il nome della bimba in arrivo a settembre 2025:

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!

Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia…

Settembre è vicino“

Con queste parole, Alessandra Amoroso ha voluto rendere partecipi i suoi fan di questo momento speciale.

Sarà quindi Penny il nome della primogenita della cantante che si è sempre distinta per un fortissimo legame con le sue origini e la sua famiglia. Il posto con l’annuncio si è velocemente riempito di messaggi di affetto e congratulazioni sia da parte dei fan che dai colleghi.

CHI È IL COMPAGNO Della cantante?

Il papà della bambina è Valerio Pastore, ventinovenne tecnico del suono originario di Eboli.

Qualche mese fa l’Amoroso ha dichiarato: “Con lui ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata.”

Dopo una carriera ricca di successi, Alessandra Amoroso si prepara a un’avventura completamente nuova. La maternità segnerà una nuova fase nella vita dell’artista.

A seguire lo scatto condiviso dalla cantante sui social.