Sayf a Sanremo 2026 con “Tu mi piaci tanto”: testo e significato

Sayf è in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Tu mi piaci tanto.

In questa scheda trovi significato della canzone, testo (quando disponibile), autori, editori, dettagli sul duetto della serata cover, eventuale album in uscita e informazioni sul tour.

Di cosa parla Tu mi piaci tanto – il significato della canzone

Nel brano Tu mi piaci tanto, Sayf mette insieme una dichiarazione d’affetto e uno sguardo disilluso sul Paese: alluvioni, tasse, precarietà, retorica nazionale, “tutti uguali” tra bar e lavoro. L’amore non è rifugio romantico, ma una lente che fa emergere contraddizioni e paure (“che paura di venir capito”), fino a un’idea quasi generazionale: provare a “fare meglio” per un figlio in un contesto che sembra spingere alla competizione e alla difesa. La “canzonetta” diventa così un gesto minimo, un fiore fragile dentro una camionetta: una tregua possibile, senza fingere che il resto sparisca.

Testo di “Tu mi piaci tanto” – Sayf

(Il testo completo sarà inserito a partire da martedì 17 febbraio)



Autori ed editori di “Tu mi piaci tanto”

Autori: Adam Viacava (Sayf)

Compositori: Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri

Editori: Sugarmusic Publishing Srl/Dibla Music Sas/Universal Music Publishing Ricordi Srl/Star Srl

Produzione:

L’album in uscita dopo Sanremo 2026 e il tour

Al momento non sono state comunicate informazioni ufficiali su un album in uscita legato al Festival.

IL TOUR

Al momento non sono state comunicate date di tour collegate a questa partecipazione.

Sayf ha però annunciato il Santissima Fest 2026, in programma il 18 luglio 2026 al Porto Antico di Genova, Arena del Mare.

Dopo aver svelato il titolo del nuovo album, Sayf annuncia il Santissima Fest 2026

Quante volte Sayf ha partecipato a Sanremo?

Quella del Sanremo 2026 è la prima partecipazione al Festival per Sayf.

2026 – Tu mi piaci tanto – BIG

Il duetto di Sayf nella serata cover

Nella serata delle cover di Sanremo 2026, Sayf si esibirà con Alex Britti e Mario Biondi sulle note di Hit the Road Jack di Ray Charles.

Il brano originale è un classico costruito come un botta e risposta: una relazione al capolinea, il rifiuto e la richiesta (netta) di andarsene. Un pezzo che funziona per ritmo e ironia amara, e che in cover spesso cambia pelle tra soul, blues e pop.

La pagella dopo il pre-ascolto della stampa

Voto di Alvise Salerno per AMI: 7/10

Media voto della stampa: 6,60

Quando canta Sayf a Sanremo 2026?

Al momento i giorni di esibizione per la seconda e la terza serata non sono stati svelati. Di sicuro l’artista si esibirà martedì 24, venerdì 27 e sabato 28 febbraio.

Articolo in aggiornamento durante il Festival di Sanremo 2026