13 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
13 Marzo 2026

Caparezza, “Orbit Orbit” si tinge di platino: in libreria una nuova edizione del fumetto

In programma anche 5 nuovi appuntamenti instore a Benevento, Senigallia, Carrara, Modena e Catanzaro

News di Lorenza Ferraro
Caprezza: Orbit Orbit disco di platino e nuovo fumetto
Condividi su:

Caparezza, Orbit Orbit è disco d’oro: dalla nuova edizione deluxe del fumetto agli instore, passando per il Live Tour 2026 (date e biglietti).

Il viaggio da record del nuovo disco-fumetto di Caparezza, Orbit Orbit (BMG), prosegue a gonfie vele ed ecco che, dopo essersi affermato come il disco in formato fisico più venduto in Italia nel 2025 secondo la classifica FIMI/NIQ, l’album si tinge adesso di platino.

CAPAREZZA, “ORBIT ORBIT”: LA NUOVA EDITIONE DEL FUMETTO

Le sorprese, però, non finiscono qui! Da martedì 10 marzo è infatti disponibile in tutte le librerie e fumetterie una nuova edizione cartonata a colori di Orbit Orbit, edito da Sergio Bonelli Editore.

Con la copertina di Matteo De Longis, il volume – che ha segnato il debutto di Caparezza come autore di fumetti e che in questa nuova versione si arricchisce di 16 pagine inedite con tutti i testi delle canzoni, accompagnati da una prefazione, due postfazioni del cantautore e un’intervista esclusiva raccolta da Matteo Stefanelli – è disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano: Riccardo Torti, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Yi Yang, La Came e Marco Nizzoli.

Ma non è tutto! Di fatto, in occasione del Record Store Day – ovvero la festa dei negozi di dischi indipendenti, in calendario il prossimo 18 aprile – verrà pubblicata anche una versione strumentale di Orbit Orbit: un doppio vinile a tiratura limitata e numerata (2000 copie), acquistabile in tutti i negozi che aderiscono al Record Store Day.

Qui, di seguito, riportiamo cinque nuovi appuntamenti dell’Instore Tour di Orbit Orbit, prodotti da BMG in collaborazione con Ubik Librerie:

  • 27 Marzo, ore 18.00 – BENEVENTO @Auditorium Sant’Agostino
  • 28 Marzo, ore 18.00 – SENIGALLIA @Cinema Gabbiano
  • 29 Marzo, ore 16.30 – CARRARA @Teatro degli Animosi
  • 30 Marzo, ore 18.30 – MODENA @Arena – Spazio Culturale
  • 31 Marzo, ore 18.30 – CATANZARO @Auditorium IIS E. Fermi

Miglior album italiani 2025 Caparezza Orbit Orbit copertina

CAPAREZZA LIVE TOUR 2026: LE DATE

Nel 2026 Caparezza tornerà live con oltre 20 date, che lo vedranno calcare i palchi dei principali festiva italiani estivi.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti:

  • 20 Giugno – SORDEVOLO (BI), Connessione Festival (DATA ZERO)
  • 26 Giugno – ROMA, Rock in Roma
  • 27 Giugno – FIRENZE, Florence Music Festival
  • 4 Luglio – MANTOVA, Mantova Summer Festival @Piazza Sordello
  • 7 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park (SOLD OUT)
  • 8 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park (SOLD OUT)
  • 11 Luglio – COLLEGNO (TO), Flower Festival (SOLD OUT)
  • 12 Luglio – PADOVA, Sherwood Festival (SOLD OUT)
  • 15 Luglio – MILANO, Parco della Musica di Milano (SOLD OUT)
  • 17 Luglio – SERVIGLIANO (FM), Nosound Fest
  • 18 Luglio – FRANCAVILLA (CH), Shockwave Festival
  • 24 Luglio – GENOVA, Balena Festival (SOLD OUT)
  • 25 Luglio – CATTOLICA (RN), Arena della Regina
  • 1° Agosto – CAMPOBASSO, Area Eventi Nuovo Romagnoli
  • 5 Agosto – LECCE, Oversound Music Festival @Cave del Duca
  • 7 Agosto – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest @Villa Bellini
  • 8 Agosto – PALERMO, Dream Pop Festival @Velodromo
  • 12 Agosto – CINQUALE (MS), Vibes Summer Festival
  • 13 Agosto – BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
  • 16 Agosto – MAJANO (UD), Festival di Majano
  • 22 Agosto – ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani
  • 4 Settembre – BARI, Oversound Music Festival @Fiera del Levante
  • 5 Settembre – CASERTA, Reggia di Caserta @Piazza Carlo di Borbone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI

 

Foto di copertina a cura di Albert D’Andrea

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 2026 squadre Serale professori 1

Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 3

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 4

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 5

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
annalisa-canzone-estiva-2026.jpg 6

Annalisa torna all'insegna della provocazione con "Canzone estiva": "Mi vuoi più suora o porno diva?"
Riccardo Cocciante Notre Dame De Paris musical 7

Notre Dame De Paris torna in Italia: oltre 250 mila biglietti venduti per il tour 2026
Pinguini Tattici Nucleari live durante un concerto negli stadi 8

Pinguini Tattici Nucleari, annunciato il Tour Stadi 2027: tutte le date
Paolo Bonolis sul palco di Taratatà Tutto in una notte su Canale 5 9

Taratatà – Tutto in una notte: cantanti, duetti e scaletta della puntata su Canale 5
New Music Friday 14 marzo: singoli più attesi settimana 11/2026 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 13 marzo 2026

Cerca su A.M.I.