Caparezza, “Orbit Orbit” si tinge di platino: in libreria una nuova edizione del fumetto

Caparezza, Orbit Orbit è disco d’oro: dalla nuova edizione deluxe del fumetto agli instore, passando per il Live Tour 2026 (date e biglietti).

Il viaggio da record del nuovo disco-fumetto di Caparezza, Orbit Orbit (BMG), prosegue a gonfie vele ed ecco che, dopo essersi affermato come il disco in formato fisico più venduto in Italia nel 2025 secondo la classifica FIMI/NIQ, l’album si tinge adesso di platino.

CAPAREZZA, “ORBIT ORBIT”: LA NUOVA EDITIONE DEL FUMETTO

Le sorprese, però, non finiscono qui! Da martedì 10 marzo è infatti disponibile in tutte le librerie e fumetterie una nuova edizione cartonata a colori di Orbit Orbit, edito da Sergio Bonelli Editore.

Con la copertina di Matteo De Longis, il volume – che ha segnato il debutto di Caparezza come autore di fumetti e che in questa nuova versione si arricchisce di 16 pagine inedite con tutti i testi delle canzoni, accompagnati da una prefazione, due postfazioni del cantautore e un’intervista esclusiva raccolta da Matteo Stefanelli – è disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano: Riccardo Torti, Sergio Gerasi, Nicola Mari, Renato Riccio, Stefano Tamiazzo, Yi Yang, La Came e Marco Nizzoli.

Ma non è tutto! Di fatto, in occasione del Record Store Day – ovvero la festa dei negozi di dischi indipendenti, in calendario il prossimo 18 aprile – verrà pubblicata anche una versione strumentale di Orbit Orbit: un doppio vinile a tiratura limitata e numerata (2000 copie), acquistabile in tutti i negozi che aderiscono al Record Store Day.

Qui, di seguito, riportiamo cinque nuovi appuntamenti dell’Instore Tour di Orbit Orbit, prodotti da BMG in collaborazione con Ubik Librerie:

27 Marzo, ore 18.00 – BENEVENTO @Auditorium Sant’Agostino

28 Marzo, ore 18.00 – SENIGALLIA @Cinema Gabbiano

29 Marzo, ore 16.30 – CARRARA @Teatro degli Animosi

30 Marzo, ore 18.30 – MODENA @Arena – Spazio Culturale

31 Marzo, ore 18.30 – CATANZARO @Auditorium IIS E. Fermi

CAPAREZZA LIVE TOUR 2026: LE DATE

Nel 2026 Caparezza tornerà live con oltre 20 date, che lo vedranno calcare i palchi dei principali festiva italiani estivi.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti:

20 Giugno – SORDEVOLO (BI), Connessione Festival ( DATA ZERO )

) 26 Giugno – ROMA, Rock in Roma

27 Giugno – FIRENZE, Florence Music Festival

4 Luglio – MANTOVA, Mantova Summer Festival @Piazza Sordello

7 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park ( SOLD OUT )

) 8 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park ( SOLD OUT )

) 11 Luglio – COLLEGNO (TO), Flower Festival ( SOLD OUT )

) 12 Luglio – PADOVA, Sherwood Festival ( SOLD OUT )

) 15 Luglio – MILANO, Parco della Musica di Milano ( SOLD OUT )

) 17 Luglio – SERVIGLIANO (FM), Nosound Fest

18 Luglio – FRANCAVILLA (CH), Shockwave Festival

24 Luglio – GENOVA, Balena Festival ( SOLD OUT )

) 25 Luglio – CATTOLICA (RN), Arena della Regina

1° Agosto – CAMPOBASSO, Area Eventi Nuovo Romagnoli

5 Agosto – LECCE, Oversound Music Festival @Cave del Duca

7 Agosto – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest @Villa Bellini

8 Agosto – PALERMO, Dream Pop Festival @Velodromo

12 Agosto – CINQUALE (MS), Vibes Summer Festival

13 Agosto – BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto

16 Agosto – MAJANO (UD), Festival di Majano

22 Agosto – ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani

4 Settembre – BARI, Oversound Music Festival @Fiera del Levante

5 Settembre – CASERTA, Reggia di Caserta @Piazza Carlo di Borbone

Foto di copertina a cura di Albert D’Andrea