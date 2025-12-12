Caparezza approda a Playlist Live con il suo ultimo progetto: “Orbit Orbit”

In occasione dell’uscita di Orbit Orbit – album con cui sta dominando le classifiche, generando nel pubblico un’ondata emotiva che ha poco a che fare con un mercato dominato dall’algoritmo e dai tormentoni – Caparezza sarà il protagonista di una speciale puntata di Playlist Live, il programma condotto da Nina Zilli e Gabriele Vagnato, che andrà in onda su Rai 2 sabato 13 dicembre alle ore 14.00.

Un evento più unico che raro, dal momento che l’artista frequenta raramente la televisione, usa pochissimo i social e non ama la promozione tradizionale. È dunque particolarmente significativo che, per lanciare la sua nuova creazione artistica, abbia scelto proprio Playlist Live, l’unico programma di promozione musicale attualmente in onda sulle reti televisive generaliste.

La puntata di domani, sabato 13 dicembre, ruoterà dunque attorno al racconto di Orbit Orbit: un progetto ambizioso che comprende un album e un fumetto, ideato dallo stesso Caparezza, che è anche l’autore della sceneggiatura.

CAPAREZZA PROTAGONISTA DI PLAYLIST LIVE CON “ORBIT ORBIT”

Durante la puntata di Playlist Live Caparezza si esibirà insieme a cinque coristi di Pathosfera e Io sono il viaggio, con special guest Nina Zilli, che aprirà la puntata con una versione soul gospel realizzata per l’occasione di Vieni a ballare in Puglia.

Nel consueto clima informale di Playlist Live ci sarà poi spazio per ampie sessioni di interviste a Caparezza, per un’inedita presentazione-performance del fumetto e – naturalmente – anche per le incursioni di Gabriele Vagnato.

Nella seconda parte del programma, Playlist Talk, condotta da Federica Gentile, Renzo Rubino e Marcello Balestra, amico e collaborare di lunga data di Lucio Dalla, ricorderanno invece il grande cantautore bolognese.

Foto di copertina a cura di Assunta Servello