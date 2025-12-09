Caparezza “ri-abilita” l’empatia e approda in radio con “Pathosfera”

Caparezza, Pathosfera: significato del testo del nuovo singolo, contenuto nel disco – fumetto Orbit Orbit, pubblicato lo scorso 31 ottobre per BMG.

Pathosfera è, ad oggi, una delle tracce-manifesto del nuovo disco-fumetto di Caparezza, Orbit Orbit (qui la nostra videointervista), e da venerdì 5 dicembre è in rotazione radiofonica con tutta la sua densità narrativa e intensità emotiva.

CAPAREZZA, “PATHOSFERA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Pathosfera rappresenta il capitolo più intimo e introspettivo di Orbit Orbit.

Di fatto, si tratta di una canzone-riflessione nata dall’urgenza di ritrovare la capacità di affrontare un mondo he sembra aver perso sensibilità.

Ed ecco che, fuori dalla Pathosfera, in assenza di empatia, ci si abitua a tutto, anche all’orrore, e questa assuefazione è il vero pericolo. L’anestesia emotiva ci rende infatti impermeabili, protetti dal sentire il male, ma incapaci di sentire il bene.

Il brano diventa così un invito a recuperare l’empatia e ad assorbire anche ciò che fa male, per non perdere la capacità di riconoscere l’essenza delle cose belle.

“Ero convinto che Pathosfera potesse avere una forza comunicativa, perché l’avevo sperimentata su di me mentre scrivevo il brano.

Per un periodo mi sono reso conto di essere diventato troppo freddo, impermeabile alle emozioni, per proteggermi. Non riuscivo più a percepire la bellezza intorno a me, nonostante tutto ciò che c’era di positivo. Ho capito che mi ero anestetizzato e che dovevo recuperare il contatto con i miei sentimenti.

Pathosfera racconta, e in qualche modo fotografa, anche un sentimento più universale che ci spinge a creare barriere interiori, che nella nostra mente ci fortificano, ma che in realtà ci indeboliscono, separandoci dal resto del mondo“.

TESTO DEL BRANO

Io l’ho fatto per proteggermi

Perché pensavo

Che avrei vissuto con i traumi

Come un veterano

Così da quando ho cominciato

A far tacere pathos

La vita è una corsa che non pago

Ajeje Brazorf

Vedo un corpo dilaniato

Dentro questa foto

Diventa solo un ammasso di pixel

Ho il volto inespressivo

Pure senza botox

Non provo niente

Né affranto né triste

Corro a casa a farne un meme

Mi sento in ritardo

Non è comicità

Ma un riflesso di Pavlov

Il cuore non lo metto

Nel petto di un altro

L’empatia è un atto violento

E difetto in coraggio

Sopprimo ogni emozione

E tutto andrà liscio

Vuoto sintezoide

Come White Vision

La luna è solo un sasso

Che si fa grigio

E spero che scompaia al mattino

Mamma, ho sepolto pathos in pancia

Ora la ragione

È il mio rottweiler da guardia

E guarda

Non fa più una grinza la faccia

Si confonde tra quelle

Dell’Isla de Pascua

Viaggio fuori dalla pathosfera

Sto andando fuori dalla pathosfera

Troppi asteroidi nella pathosfera

Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”

Mamma, ho sepolto pathos in pancia

Ora la ragione

È il mio rottweiler da guardia

E guarda

Non fa più una grinza la faccia

Si confonde tra quelle

Dell’Isla de Pascua

Viaggio fuori dalla pathosfera

Sto andando fuori dalla pathosfera

Troppi asteroidi nella pathosfera

Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”

È il suono della fede

Che si sfalda

Io zitto e fermo

Come la guardia con l’alabarda

La mia famiglia era una montagna

Nanga Parbat

La parete frana

E già mi manca l’aria

È per cavarmela

Che soffoco la rabbia

Sono quello freddo della ganga

Dottor Manhattan

È per salvare la pelle

Che mi strappo di dosso l’alma

E finirò nel manicomio ad Arkham

È per difendermi dall’odio

Che ho letto in certi commenti

Vomitati con due dita

Come da ubriaco

È per un male che ha ridotto

gli amici e i parenti a pezzi

Serviva distacco

A ricomporre il puzzle

Tengo i miei battiti

Nascosti nella tasca

E mi viene l’ansia

Come coi cani a Malpensa

Quando perdi la fiducia nell’umanità

È un attimo

Che perdi la tua umanità stessa

Mamma, ho sepolto pathos in pancia

Ora la ragione

È il mio rottweiler da guardia

E guarda

Non fa più una grinza la faccia

Si confonde tra quelle

Dell’Isla de Pascua

Viaggio fuori dalla pathosfera

Sto andando fuori dalla pathosfera

Troppi asteroidi nella pathosfera

Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”

Mamma, ho sepolto pathos in pancia

Ora la ragione

È il mio rottweiler da guardia

E guarda

Non fa più una grinza la faccia

Si confonde tra quelle dell’Isla de Pascua

Viaggio fuori dalla pathosfera

Sto andando fuori dalla pathosfera

Troppi asteroidi nella pathosfera

Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”

E adesso che la tenebra

Non penetra nella corazza

Non riesco a riconoscere la luce

Ho perso la mia fiamma

Perché la vita va affrontata

Un tempo ridevo fino a strozzarmi

Un tempo piangevo come una fontana

Ora ho sorrisi falsi

Applaudo

Dfiorando i palmi dalla balconata

Gli occhi prosciugati

Come il lago d’Aral

Non voglio ritrovarmi

Dentro il campo santo

Come se fossi marmo

Dietro un altro marmo

Ho paura

Che stia diventando un automa

Cyborg

Ma se ho questa paura

Sono ancora salvo

Sa-sa, prova

Sa-sa, prova

Prova

Mamma, sta tornando pathos a galla

Scava dentro me che pare un tarlo

Una talpa

E danza, dentro la mia pancia

Farfalla

Piano piano sta ridando

Sangue a un fantasma

Voglio tornare nella pathosfera

Passare i giorni nella pathosfera

Anche se i colpi nella pathosfera

Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”

CAPAREZZA LIVE TOUR 2026: LE DATE

Nel 2026 Caparezza tornerà live con oltre 20 date, che lo vedranno calcare i palchi dei principali festiva italiani estivi.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti:

20 Giugno – SORDEVOLO (BI), Connessione Festival ( DATA ZERO )

) 26 Giugno – ROMA, Rock in Roma

27 Giugno – FIRENZE, Florence Music Festival

4 Luglio – MANTOVA, Mantova Summer Festival @Piazza Sordello

7 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park ( SOLD OUT )

) 08 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park

11 Luglio – COLLEGNO (TO), Flower Festival ( SOLD OUT )

) 12 Luglio – PADOVA, Sherwood Festival ( SOLD OUT )

) 15 Luglio – MILANO, Parco della Musica di Milano ( SOLD OUT )

) 17 Luglio – SERVIGLIANO (FM), Nosound Fest

18 Luglio – FRANCAVILLA (CH), Shockwave Festival

24 Luglio – GENOVA, Balena Festival

25 Luglio – CATTOLICA (RN), Arena della Regina

1° Agosto – CAMPOBASSO, Area Eventi Nuovo Romagnoli

5 Agosto – LECCE, Oversound Music Festival @Cave del Duca

7 Agosto – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest @Villa Bellini

8 Agosto – PALERMO, Dream Pop Festival @Velodromo

12 Agosto – CINQUALE (MS), Vibes Summer Festival

13 Agosto – BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto

16 Agosto – MAJANO (UD), Festival di Majano

22 Agosto – ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani

4 Settembre – BARI, Oversound Music Festival @Fiera del Levante

5 Settembre – CASERTA, Reggia di Caserta @Piazza Carlo di Borbone

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





Foto di copertina a cura di Alberto D’Andrea