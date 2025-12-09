Caparezza “ri-abilita” l’empatia e approda in radio con “Pathosfera”

Caparezza, Pathosfera: significato del testo del nuovo singolo, contenuto nel disco – fumetto Orbit Orbit, pubblicato lo scorso 31 ottobre per BMG.
Pathosfera è, ad oggi, una delle tracce-manifesto del nuovo disco-fumetto di Caparezza, Orbit Orbit (qui la nostra videointervista), e da venerdì 5 dicembre è in rotazione radiofonica con tutta la sua densità narrativa e intensità emotiva.
CAPAREZZA, “PATHOSFERA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
Pathosfera rappresenta il capitolo più intimo e introspettivo di Orbit Orbit.
Di fatto, si tratta di una canzone-riflessione nata dall’urgenza di ritrovare la capacità di affrontare un mondo he sembra aver perso sensibilità.
Ed ecco che, fuori dalla Pathosfera, in assenza di empatia, ci si abitua a tutto, anche all’orrore, e questa assuefazione è il vero pericolo. L’anestesia emotiva ci rende infatti impermeabili, protetti dal sentire il male, ma incapaci di sentire il bene.
Il brano diventa così un invito a recuperare l’empatia e ad assorbire anche ciò che fa male, per non perdere la capacità di riconoscere l’essenza delle cose belle.
“Ero convinto che Pathosfera potesse avere una forza comunicativa, perché l’avevo sperimentata su di me mentre scrivevo il brano.
Per un periodo mi sono reso conto di essere diventato troppo freddo, impermeabile alle emozioni, per proteggermi. Non riuscivo più a percepire la bellezza intorno a me, nonostante tutto ciò che c’era di positivo. Ho capito che mi ero anestetizzato e che dovevo recuperare il contatto con i miei sentimenti.
Pathosfera racconta, e in qualche modo fotografa, anche un sentimento più universale che ci spinge a creare barriere interiori, che nella nostra mente ci fortificano, ma che in realtà ci indeboliscono, separandoci dal resto del mondo“.
TESTO DEL BRANO
Io l’ho fatto per proteggermi
Perché pensavo
Che avrei vissuto con i traumi
Come un veterano
Così da quando ho cominciato
A far tacere pathos
La vita è una corsa che non pago
Ajeje Brazorf
Vedo un corpo dilaniato
Dentro questa foto
Diventa solo un ammasso di pixel
Ho il volto inespressivo
Pure senza botox
Non provo niente
Né affranto né triste
Corro a casa a farne un meme
Mi sento in ritardo
Non è comicità
Ma un riflesso di Pavlov
Il cuore non lo metto
Nel petto di un altro
L’empatia è un atto violento
E difetto in coraggio
Sopprimo ogni emozione
E tutto andrà liscio
Vuoto sintezoide
Come White Vision
La luna è solo un sasso
Che si fa grigio
E spero che scompaia al mattino
Mamma, ho sepolto pathos in pancia
Ora la ragione
È il mio rottweiler da guardia
E guarda
Non fa più una grinza la faccia
Si confonde tra quelle
Dell’Isla de Pascua
Viaggio fuori dalla pathosfera
Sto andando fuori dalla pathosfera
Troppi asteroidi nella pathosfera
Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”
Mamma, ho sepolto pathos in pancia
Ora la ragione
È il mio rottweiler da guardia
E guarda
Non fa più una grinza la faccia
Si confonde tra quelle
Dell’Isla de Pascua
Viaggio fuori dalla pathosfera
Sto andando fuori dalla pathosfera
Troppi asteroidi nella pathosfera
Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”
È il suono della fede
Che si sfalda
Io zitto e fermo
Come la guardia con l’alabarda
La mia famiglia era una montagna
Nanga Parbat
La parete frana
E già mi manca l’aria
È per cavarmela
Che soffoco la rabbia
Sono quello freddo della ganga
Dottor Manhattan
È per salvare la pelle
Che mi strappo di dosso l’alma
E finirò nel manicomio ad Arkham
È per difendermi dall’odio
Che ho letto in certi commenti
Vomitati con due dita
Come da ubriaco
È per un male che ha ridotto
gli amici e i parenti a pezzi
Serviva distacco
A ricomporre il puzzle
Tengo i miei battiti
Nascosti nella tasca
E mi viene l’ansia
Come coi cani a Malpensa
Quando perdi la fiducia nell’umanità
È un attimo
Che perdi la tua umanità stessa
Mamma, ho sepolto pathos in pancia
Ora la ragione
È il mio rottweiler da guardia
E guarda
Non fa più una grinza la faccia
Si confonde tra quelle
Dell’Isla de Pascua
Viaggio fuori dalla pathosfera
Sto andando fuori dalla pathosfera
Troppi asteroidi nella pathosfera
Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”
Mamma, ho sepolto pathos in pancia
Ora la ragione
È il mio rottweiler da guardia
E guarda
Non fa più una grinza la faccia
Si confonde tra quelle dell’Isla de Pascua
Viaggio fuori dalla pathosfera
Sto andando fuori dalla pathosfera
Troppi asteroidi nella pathosfera
Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”
E adesso che la tenebra
Non penetra nella corazza
Non riesco a riconoscere la luce
Ho perso la mia fiamma
Perché la vita va affrontata
Un tempo ridevo fino a strozzarmi
Un tempo piangevo come una fontana
Ora ho sorrisi falsi
Applaudo
Dfiorando i palmi dalla balconata
Gli occhi prosciugati
Come il lago d’Aral
Non voglio ritrovarmi
Dentro il campo santo
Come se fossi marmo
Dietro un altro marmo
Ho paura
Che stia diventando un automa
Cyborg
Ma se ho questa paura
Sono ancora salvo
Sa-sa, prova
Sa-sa, prova
Prova
Mamma, sta tornando pathos a galla
Scava dentro me che pare un tarlo
Una talpa
E danza, dentro la mia pancia
Farfalla
Piano piano sta ridando
Sangue a un fantasma
Voglio tornare nella pathosfera
Passare i giorni nella pathosfera
Anche se i colpi nella pathosfera
Fanno “tud, tu-tud, tu-tud, tud, tud”
CAPAREZZA LIVE TOUR 2026: LE DATE
Nel 2026 Caparezza tornerà live con oltre 20 date, che lo vedranno calcare i palchi dei principali festiva italiani estivi.
Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti:
- 20 Giugno – SORDEVOLO (BI), Connessione Festival (DATA ZERO)
- 26 Giugno – ROMA, Rock in Roma
- 27 Giugno – FIRENZE, Florence Music Festival
- 4 Luglio – MANTOVA, Mantova Summer Festival @Piazza Sordello
- 7 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park (SOLD OUT)
- 08 Luglio – BOLOGNA, Sequoie Music Park
- 11 Luglio – COLLEGNO (TO), Flower Festival (SOLD OUT)
- 12 Luglio – PADOVA, Sherwood Festival (SOLD OUT)
- 15 Luglio – MILANO, Parco della Musica di Milano (SOLD OUT)
- 17 Luglio – SERVIGLIANO (FM), Nosound Fest
- 18 Luglio – FRANCAVILLA (CH), Shockwave Festival
- 24 Luglio – GENOVA, Balena Festival
- 25 Luglio – CATTOLICA (RN), Arena della Regina
- 1° Agosto – CAMPOBASSO, Area Eventi Nuovo Romagnoli
- 5 Agosto – LECCE, Oversound Music Festival @Cave del Duca
- 7 Agosto – CATANIA, Sotto il Vulcano Fest @Villa Bellini
- 8 Agosto – PALERMO, Dream Pop Festival @Velodromo
- 12 Agosto – CINQUALE (MS), Vibes Summer Festival
- 13 Agosto – BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto
- 16 Agosto – MAJANO (UD), Festival di Majano
- 22 Agosto – ALGHERO (SS), Alguer Summer Festival @Anfiteatro Ivan Graziani
- 4 Settembre – BARI, Oversound Music Festival @Fiera del Levante
- 5 Settembre – CASERTA, Reggia di Caserta @Piazza Carlo di Borbone
Foto di copertina a cura di Alberto D’Andrea