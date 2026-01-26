Passaggi, punteggio e indipendenti: la guida AMI alle classifiche radio (e la risposta alle domande scomode)

Da diverso tempo, e soprattutto dopo l’uscita di questo nostro articolo dedicato agli emergenti e a quello che ruota loro attorno (streaming, radio, TikTok, live), i nostri lettori ci fanno domande che ruotano attorno a questo concetto: “Ci raccontate come funzionano le classifiche delle radio?”

E allora sì, mettiamola giù semplice e chiara, usando la terminologia e i criteri che troviamo su EarOne, società partner dell’industria discografica che si occupa della rilevazione dei passaggi radio e delle classifiche. Lo facciamo perché quando si parla di airplay spesso si finisce a discutere di “posizioni” senza sapere davvero cosa c’è dietro.

Come funzionano le classifiche radio EarOne e cosa misurano davvero

Le classifiche EarOne sono indici che misurano principalmente quante volte un brano viene trasmesso dalle emittenti (radio, e in alcuni casi anche TV musicali). In pratica: non dicono “quanto la gente ama una canzone”, ma quanto le radio la stanno programmando.

A volte le due cose si parlano, ma non sono la stessa cosa. Una canzone può andare fortissimo in streaming e avere una crescita lenta in radio, oppure esplodere in radio perché sostenuta da una strategia promozionale molto forte. Questo purtroppo vale più che altro per gli artisti noti, perché le radio da molto tempo a questa parte hanno smesso di scommettere, sbagliando a nostro avviso, sugli emergenti.

Il caso di Eddie Brock, quest’anno in gara a Sanremo, è emblematico. Quasi ignorato dalle radio è diventato virale su TikTok e ha cominciato a salire nelle classifiche streaming. Solo allora, e dopo la firma con Warner Music, le radio, soprattutto i network, hanno iniziato a programmarlo in modo massiccio e significativo.

Per fortuna le radio regionali e locali, ma non tutte, scelgono ancora di provare a far ascoltare al pubblico anche musica diversa.

Tornando alle classifiche, le chart principali di EarOne sono due: quella per passaggi, ovvero i brani che vengono trasmessi di più, e quella per punteggio, considerata anche la classifica principale, in quanto misura quante persone mediamente stanno ascoltando quella canzone in quel determinato passaggio.

Questo si determina con l’AQH (Average Quarter Hour), ovvero gli ascoltatori medi stimati di una stazione in un intervallo di 15 minuti.

Questo dato serve a “pesare” l’impatto di un passaggio: passare in una fascia oraria e su una radio con più ascolto potenziale può incidere più di un passaggio in un contesto meno ascoltato.

Passaggi e punteggio: due classifiche diverse (e non è un dettaglio)

Ecco quindi le due logiche principali di EarOne:

1) Classifiche per punteggio

Il punteggio nasce dai passaggi, ma tiene conto anche di quanto “pesa” la stazione che trasmette il brano e della fascia oraria. In parole povere: non tutti i passaggi valgono uguale e ad essere determinanti nel cambio di punteggio sono gli ascoltatori medi di quella radio e la fascia oraria del passaggio.

2) Classifiche per passaggi

Qui conta solo una cosa: quante volte il brano è stato trasmesso. Stop.

Come vengono generate: quante radio “contano” e quando si aggiorna

Le classifiche vengono costruite monitorando un campione di quasi 200 emittenti, che include radio nazionali, superstation, locali, web radio ed emittenti TV musicali.

Il periodo di riferimento va da venerdì 00:00 a giovedì 23:59. Le classifiche ufficiali vengono aggiornate su base settimanale.

Le principali classifiche EarOne: quali sono e a cosa servono

Top 100 EarOne Airplay Generale per punteggio

I 100 brani più “forti” della settimana in radio per punteggio assegnato in base agli ascoltatori raggiunti.

Top 100 EarOne Airplay Generale per passaggi

I brani più trasmessi.

Top 100 EarOne Airplay Italiani

I brani in lingua italiana più trasmessi.

Top 100 EarOne Airplay Internazionali

I brani in lingua straniera più trasmessi.

Top 50 EarOne Airplay Indipendenti

Dedicata ai brani di etichette indipendenti, per capire cosa sta funzionando fuori dal giro major.

Anche la classifica degli indipendenti si divide per passaggi e punteggio ma non ha invece la versione solo “italiana”, anche se pare che Maurizio Gugliotta, CEO di EarOne, stia pensando di implementarla per fornire una visione più ampia e che permetta anche agli emergenti di comparire in classifica.

A queste classifiche si aggiungono poi quelle di genere (Dance, Urban, Rock e Latin) e quella TV per le tv musicali.

Come si arriva alle radio?

Attraverso l’etichetta discografica, major o indipendente, che manda la cartolina con il vostro brano e le informazioni principali a tutte le radio, o tramite promoter radio, ovvero uffici stampa radio che fanno praticamente lo stesso lavoro delle case discografiche chiamando anche le radio per avere un feedback.

Oggi purtroppo il ruolo del promoter radio, fondamentale va detto, sta venendo meno in quanto i ragazzi spesso preferiscono investire in campagne social. Questa è una colpa che ci sentiamo di attribuire alle grandi radio soprattutto, che sia network o superstation. Chiudendo le porte a musica nuova, a veri emergenti (e magari aprendole solo per eccezioni come i ragazzi di Amici di Maria De Filippi mentre sono ancora nel programma) stanno portando i giovani a non credere più nella radio e a considerarla vecchia e superata, causando un danno a tutta la filiera, promoter radio in primis.

Nella seconda pagina di questo articolo risponderemo ad alcune delle domande più gettonate sui nostri social quando si parla di radio.