26 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
26 Gennaio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 30 gennaio 2026

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 5 del 2026.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 30 gennaio: singoli più attesi settimana 5/2026
Settimana 5 del 2026. Il Radio Date torna a fare il punto sui nuovi singoli italiani in uscita nel prossimo New Music Friday, in una settimana che si presenta ancora in fase di definizione ma già attraversata da movimenti interessanti tra ritorni attesi, nuove uscite e progetti che iniziano a prendere forma.

Tra pop, urban e area indipendente, il calendario offre come sempre una guida utile per orientarsi tra le novità in arrivo. L’elenco è in costante aggiornamento e potrà ampliarsi nei prossimi giorni con ulteriori annunci e conferme.

Continua

Cerca su A.M.I.