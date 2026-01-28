Amici 25, nuovi inediti su Spotify: numeri bassi e nessuna entry in Top 200

Amici 25 e Spotify: la seconda tornata di inediti parte lenta e nessun brano entra nella Top 200.
La seconda tornata di inediti di Amici 25 (edizione 2025/2026) è arrivata su Spotify con un impatto iniziale decisamente basso che conferma il trend in discesa per gli inediti del programma.
La fotografia, al netto di qualsiasi giudizio sui singoli, è utile per capire cosa sta succedendo al meccanismo classico degli inediti di Amici di Maria De Filippi: la curiosità automatica non sembra più scontata e, quando manca la spinta iniziale, la corsa a entrare nei radar del pubblico diventa tutta in salita.
Amici 25 e Spotify: nessun brano in Top 200
Come dicevamo in apertura c’è un dato certo: nessun brano ha debuttato nella Top 200 Spotify Italia. Quello che ha totalizzato più ascolti, a sorpresa, è quello di Cate Lumina con quasi 20.000 ascolti.
Per avere due riferimenti concreti, nella giornata considerata, ovvero il 27 gennaio 2026, il brano in posizione #200 su Spotify ha totalizzato 46.300 ascolti, più del doppio rispetto al più streammato di Amici.
Non solo, punto, singolo di eroCaddeo lanciato più di un mese fa ad X Factor, nella sola giornata del 27 gennaio ha totalizzato 46.486 stream.
La classifica degli inediti di Amici 25
Questi sono quindi i numeri del debutto della seconda tornata di inediti dei cantanti di Amici.
- RoseRovi – Cate Lumina: 19.246
- Stupida vita – Lorenzo Salvetti: 18.977
- Mi fido di te – Riccardo Stimolo: 15.832
- Millemila missili – Angie: 15.753
- Precipitando – Gard: 12.769
- Scusa – Opi: 11.567
- Perdigiorno – Plasma: 8.718
- Wanda – Elena D’Elia: 6.920
- CaTene – Valentina Pesaresi: 5.770
- È bello due volte – Michele: 4.434
La prima tornata di fine novembre: l’unico vero strappo
Già la prima ondata di inediti uscita a fine novembre non aveva acceso fuochi d’artificio, ma in due mesi ha lasciato almeno una traccia chiara: Valentina è l’unica ad aver raggiunto e superato quota 1 milione di stream con meglio.
Sopra il mezzo milione, nel tempo, troviamo:
- Gard
- Plasma
- Angie
- Riccardo Stimolo
- Opi
Sotto il mezzo milione sono rimasti:
- Michele
- Flavia Buoncristiani (poi eliminata)
Tra l’altro proprio Flavia Buoncristiani torna questo venerdì con un nuovo singolo al di fuori della scuola, Stop. Sarà un banco di prova interessante: capire se, una volta uscita dal programma, avrà mantenuto un minimo di attenzione dal pubblico.