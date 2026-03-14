Sanremo 2027, De Martino prepara il cast: spuntano Geolier e Tony Pitony, sogno Måneskin

Il Festival di Sanremo 2027 è ancora lontano, ma attorno alla nuova direzione artistica di Stefano De Martino iniziano a emergere i primi movimenti e indiscrezioni sul cast.

Mentre la Rai ha ufficializzato la scelta del conduttore napoletano alla guida della prossima edizione, nelle ultime settimane si starebbe già lavorando alla squadra che accompagnerà il nuovo direttore artistico verso il festival.

Secondo quanto raccontato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter su Substack, il conduttore starebbe costruendo un gruppo di lavoro formato da collaboratori con cui ha già condiviso diversi progetti televisivi e teatrali.

La squadra attorno a Stefano De Martino

Tra i nomi che potrebbero avere un ruolo nella costruzione del festival ci sarebbe quello dell’autore Riccardo Cassini, da tempo tra i collaboratori più vicini al conduttore. I due hanno lavorato insieme negli ultimi anni a diversi progetti, tra cui lo spettacolo teatrale Bar Stella e il programma televisivo STEP, oltre ad alcune recenti esperienze televisive.

Sempre secondo quanto riportato nella newsletter, nella squadra creativa potrebbe entrare anche l’autore Giorgio Cappozzo, altro nome legato al duo De Martino–Cassini e già coinvolto in diversi progetti firmati dal conduttore.

Sul fronte musicale, invece, il ruolo centrale sarebbe quello del direttore musicale Fabrizio Ferraguzzo, produttore e manager con una lunga esperienza nel settore discografico e figura chiave dietro al successo dei Måneskin.

I primi nomi che circolano per il cast

Sempre secondo le indiscrezioni riportate da Parpiglia, il nuovo direttore artistico avrebbe iniziato a sondare anche alcuni possibili artisti da portare in gara sul palco dell’Ariston.

Tra i primi nomi citati nella newsletter ci sarebbero quelli di Geolier e TonyPitony. Secondo le fonti riportate dal giornalista, il rapper napoletano non avrebbe chiuso alla possibilità di partecipare alla prossima edizione del festival.

Accanto alla costruzione del cast, l’idea sarebbe quella di dare alla manifestazione uno sguardo sempre più internazionale, anche grazie al lavoro del direttore musicale Ferraguzzo.

Il sogno di una reunion dei Måneskin

Tra le ipotesi che circolano attorno al Festival di Sanremo 2027 ci sarebbe anche quella di riportare sul palco dell’Ariston i Måneskin, la band romana vincitrice dell’edizione 2021 e oggi tra i gruppi italiani più conosciuti a livello globale.

Un’eventuale reunion al festival rappresenterebbe uno dei momenti simbolici della prossima edizione, anche considerando il ruolo di Fabrizio Ferraguzzo, manager del gruppo e possibile figura chiave nella costruzione della parte musicale del festival.

Il percorso verso Sanremo 2027 è ancora all’inizio, ma tra la definizione della squadra e i primi nomi che iniziano a circolare per il cast, i lavori per la prossima edizione sembrano già essere entrati nel vivo.