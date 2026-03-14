14 Marzo 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
Condividi su:
14 Marzo 2026

Sanremo Top stasera su Rai1: ospiti e cantanti della seconda puntata

Dopo la prima serata dedicata alle classifiche, lo speciale di Carlo Conti torna con altre esibizioni dei protagonisti del Festival.

Festival di Sanremo di All Music Italia
Carlo Conti conduce Sanremo Top su Rai1 dedicato alle canzoni di Sanremo 2026
Condividi su:

Sanremo Top torna in onda questa sera su Rai1 con la seconda e ultima puntata dello speciale dedicato alle canzoni del Festival di Sanremo 2026. Il programma condotto da Carlo Conti prosegue il racconto dell’impatto che i brani della kermesse stanno avendo tra classifiche, streaming e pubblico.

Articolo aggiornato durante la messa in onda della seconda puntata.

Dopo la prima serata, che ha registrato 2.805.000 spettatori con il 19,9% di share, lo speciale torna con nuovi ospiti e con altre esibizioni dal vivo dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

Ad aprire la serata sarà ancora Welo, che tornerà a interpretare la nuova versione di Emigrato (italiano), il brano presentato a Sanremo Giovani e diventato la sigla del Festival di Sanremo 2026 nella versione scelta da Carlo Conti.

Angelica Bove tra gli ospiti della seconda puntata

Tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Top ci sarà anche Angelica Bove, seconda classificata tra le Nuove Proposte e vincitrice del Premio della Critica.

La giovane artista tornerà sul palco per esibirsi con il brano presentato al Festival di Sanremo 2026.

I cantanti attesi nella seconda puntata

Dopo le esibizioni viste nel primo appuntamento, nella seconda puntata saliranno sul palco diversi artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026.

Tra i protagonisti attesi della serata:

  • RafOra e per sempre
  • Malika AyaneAnimali notturni
  • Enrico NigiottiOgni volta che non so volare
  • Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta
  • Michele BraviPrima o poi
  • Francesco RengaIl meglio di me
  • Patty PravoOpera
  • Dargen D’AmicoAi ai
  • Leo GassmannNaturale
  • Mara SatteiLe cose che non sai di me
  • Eddie BrockAvvoltoi

Nel corso della serata tornerà inoltre sul palco anche il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, che riproporrà il brano Per sempre sì.

Sal Da Vinci su Rai1 mentre su Canale 5 va in onda il suo concerto

Curiosamente, mentre il cantante sarà ospite di Sanremo Top su Rai1, su Canale 5 andrà in onda la replica televisiva del suo concerto evento da Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il concerto, andato in scena lo scorso anno nella città partenopea, è diventato uno degli eventi più importanti della carriera recente dell’artista.

Gli ex Amici ospiti nel daytime del talent

Intanto alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026 torneranno in televisione anche domenica nel daytime di Amici. Tra gli ospiti annunciati ci saranno LDA, Aka 7even, Enrico Nigiotti e Mara Sattei.

La seconda puntata di Sanremo Top rappresenta quindi l’ultimo appuntamento televisivo dedicato alle canzoni dell’ultima edizione del Festival prima della stagione primaverile dei programmi musicali in arrivo, primo tra tutti Battiti Live Spring.

All Music Italia

Articoli più letti

Amici 2026 squadre Serale professori 1

Amici 2026: le squadre del Serale, i professori, i giudici e il direttore artistico
Olly in concerto nel Tutta Vita Tour 2026 2

La scaletta dei concerti di Olly nel 2026: tutte le canzoni del Tutta Vita Tour
annalisa-canzone-estiva-2026.jpg 3

Annalisa torna all'insegna della provocazione con "Canzone estiva": "Mi vuoi più suora o porno diva?"
New Music Friday 13 marzo 2026 pagelle nuovi singoli italiani 4

New Music Friday 13 marzo 2026: le pagelle ai nuovi singoli tra Annalisa, Emma Madame il ritorno del pop
Rose Villain – testo e significato di Tuttaluce 5

Rose Villain, “Tuttaluce”: il significato della canzone dedicata al figlio in arrivo
Sal Da Vinci concerto Stasera che sera Piazza del Plebiscito 6

Sal Da Vinci, il concerto di Piazza del Plebiscito torna su Canale 5: ospiti in scaletta a “Stasera… che sera”
Madame Disincanto copertina singolo 7

Madame apre il nuovo capitolo con “Disincanto”, il singolo che anticipa il nuovo album
Analisi cantanti ammessi al Serale di Amici 2026 8

Amici 2026, chi meritava davvero il Serale (e chi no)
Michelle Hunziker conduce Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5 9

Battiti Live Spring e Super Karaoke su Canale 5: quando vanno in onda e cast
Riccardo Cocciante Notre Dame De Paris musical 10

Notre Dame De Paris torna in Italia: oltre 250 mila biglietti venduti per il tour 2026

Cerca su A.M.I.