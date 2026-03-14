Sanremo Top stasera su Rai1: ospiti e cantanti della seconda puntata

Sanremo Top torna in onda questa sera su Rai1 con la seconda e ultima puntata dello speciale dedicato alle canzoni del Festival di Sanremo 2026. Il programma condotto da Carlo Conti prosegue il racconto dell’impatto che i brani della kermesse stanno avendo tra classifiche, streaming e pubblico.

Articolo aggiornato durante la messa in onda della seconda puntata.

Dopo la prima serata, che ha registrato 2.805.000 spettatori con il 19,9% di share, lo speciale torna con nuovi ospiti e con altre esibizioni dal vivo dei protagonisti dell’ultima edizione del Festival.

Ad aprire la serata sarà ancora Welo, che tornerà a interpretare la nuova versione di Emigrato (italiano), il brano presentato a Sanremo Giovani e diventato la sigla del Festival di Sanremo 2026 nella versione scelta da Carlo Conti.

Angelica Bove tra gli ospiti della seconda puntata

Tra gli ospiti della seconda puntata di Sanremo Top ci sarà anche Angelica Bove, seconda classificata tra le Nuove Proposte e vincitrice del Premio della Critica.

La giovane artista tornerà sul palco per esibirsi con il brano presentato al Festival di Sanremo 2026.

I cantanti attesi nella seconda puntata

Dopo le esibizioni viste nel primo appuntamento, nella seconda puntata saliranno sul palco diversi artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2026.

Tra i protagonisti attesi della serata:

Raf – Ora e per sempre

– Malika Ayane – Animali notturni

– Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta

– Michele Bravi – Prima o poi

– Francesco Renga – Il meglio di me

– Patty Pravo – Opera

– Dargen D’Amico – Ai ai

– Leo Gassmann – Naturale

– Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Eddie Brock – Avvoltoi

Nel corso della serata tornerà inoltre sul palco anche il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, che riproporrà il brano Per sempre sì.

Sal Da Vinci su Rai1 mentre su Canale 5 va in onda il suo concerto

Curiosamente, mentre il cantante sarà ospite di Sanremo Top su Rai1, su Canale 5 andrà in onda la replica televisiva del suo concerto evento da Piazza del Plebiscito a Napoli.

Il concerto, andato in scena lo scorso anno nella città partenopea, è diventato uno degli eventi più importanti della carriera recente dell’artista.

Gli ex Amici ospiti nel daytime del talent

Intanto alcuni dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026 torneranno in televisione anche domenica nel daytime di Amici. Tra gli ospiti annunciati ci saranno LDA, Aka 7even, Enrico Nigiotti e Mara Sattei.

La seconda puntata di Sanremo Top rappresenta quindi l’ultimo appuntamento televisivo dedicato alle canzoni dell’ultima edizione del Festival prima della stagione primaverile dei programmi musicali in arrivo, primo tra tutti Battiti Live Spring.