Sal Da Vinci dopo Sanremo il tour estate 2026: dai festival all’Arena Flegrea di Napoli

Sal Da Vinci tour estate 2026. Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì, Sal Da Vinci annuncia una nuova stagione di concerti dal vivo. L’artista porterà la sua musica nei principali festival e arene italiane con il tour estivo 2026, al via il 18 luglio dall’Arena della Regina di Cattolica.

La tournée accompagnerà il cantante per tutta l’estate e culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del nuovo tour nei teatri italiani previsto per l’autunno.

Sal Da Vinci tour estate 2026: le date

Il tour estivo 2026 di Sal Da Vinci, prodotto e organizzato da Vivo Concerti, porterà l’artista sui palchi di alcuni tra i principali festival italiani.

18 luglio – Cattolica (RN) – Arena della Regina

21 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival

27 luglio – Este (PD) – Este Music Festival

30 luglio – Agrigento – Live Arena

1 agosto – Francavilla al Mare (CH) – Piazza Sant’Alfonso (evento gratuito)

7 agosto – Giovinazzo (BA) – Levante Arena

8 agosto – San Pancrazio (BR) – Forum Eventi

12 agosto – Cirò Marina (KR) – KrimiSound Festival

18 agosto – Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma

20 agosto – Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

3 settembre – Roma – Roma Summer Fest (Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

25 settembre – Napoli – Arena Flegrea

26 settembre – Napoli – Arena Flegrea

Due concerti evento a Napoli

Il tour estivo culminerà con due speciali appuntamenti all’Arena Flegrea di Napoli, il 25 e 26 settembre 2026. Due serate evento che rappresenteranno un momento particolarmente significativo nel rapporto tra Sal Da Vinci e la sua città, prima dell’avvio del nuovo tour teatrale previsto dall’autunno.

Lo spettacolo proporrà un viaggio musicale tra i brani più amati della sua carriera e le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico, con uno show pensato per valorizzare la dimensione live e la forte carica emotiva che da sempre caratterizza le sue performance.

Il successo dopo Sanremo

La vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì ha rappresentato una tappa importante nel percorso artistico di Sal Da Vinci, confermando la sua capacità di unire tradizione melodica e sensibilità contemporanea.

Il brano rappresenterà inoltre l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026, in programma a Vienna, mentre continua a crescere l’attenzione del pubblico internazionale con l’ingresso del singolo in numerose playlist editoriali.

Anche sui digital i numeri sono importanti: il videoclip di Per sempre sì ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Rossetto e caffè ha oltrepassato i 125 milioni di visualizzazioni, confermandosi tra i brani più popolari del suo repertorio recente.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







I biglietti per il tour saranno disponibili in prevendita esclusiva su Ticketone per cinque giorni a partire da venerdì 13 marzo alle ore 14.00. La vendita generale aprirà mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 11.00 su tutti i circuiti autorizzati.