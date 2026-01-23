23 Gennaio 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
23 Gennaio 2026

Pagelle nuovi singoli 23 gennaio: Blanco è cresciuto, Beatrice Quinta fa la queen, Bresh un po’ sottone

Le recensioni ai nuovi singoli italiani a cura di Alvise Salerno

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Pagelle nuovi singoli 23 gennaio 2026
New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 23 gennaio 2026 (con qualche recupero delle scorse settimane), a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web.

Torna Cosmo, tornano Blanco e Bresh, tornano pure Capo Plaza, Paky e Niky Savage. Si attendevano i nuovi singoli di Petit e Mimì e di Beatrice Quinta, eccoli qui, ma anche quello di un talento smisurato come Leon Faun. Che settimana.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Qui un elenco completo delle nuove uscite della settimana. Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 23 gennaio 2026.

