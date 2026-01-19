19 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
Condividi su:
19 Gennaio 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026

Dal ritorno di grandi nomi del pop italiano alle novità indie, ecco l’elenco completo dei brani al Radio Date della settimana 4 del 2026.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 23 gennaio: singoli più attesi settimana 4/2026
Condividi su:

Settimana 4 del 2026. Il Radio Date torna a fare il punto sui nuovi singoli italiani in uscita nel prossimo New Music Friday, con un calendario che continua a riempirsi tra ritorni, nuove collaborazioni e pubblicazioni che aprono capitoli diversi per artisti e progetti emergenti.

Tra pop, urban e percorsi indipendenti, l’elenco offre una panoramica utile per orientarsi tra le novità della settimana. Come sempre, la lista è in costante aggiornamento e potrà arricchirsi con ulteriori annunci nei prossimi giorni.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
Leggi le Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana:

🔥 Chi sta davvero spaccando questa settimana?
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
👉 Scopri subito la Top 20 reale dei singoli più forti
Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D'Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta
Damiano David The First Time testo significato traduzione 2

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Cantanti Sanremo 2026: nomi veri, età e analisi generazionale del cast 3

Festival di Sanremo 2026: età e veri nomi di tutti i cantanti in gara
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 4

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 5

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Riccardo Stimolo Mi Fido Di Te 6

Amici 25, Riccardo presenta l'inedito "Mi Fido Di Te": testo e significato del brano
Fabio Fazio conduce lo speciale Ornella senza fine tributo TV a Ornella Vanoni con tanti ospiti 7

Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove
o Canto 2, il nuovo album di Laura Pausini in uscita nel 2026 8

Io Canto 2 e Yo canto 2. Laura Pausini scopre le carte sui nuovi progetti: data di uscita, tracklist e featuring
Mietta Per avere me copertina del nuovo singolo 9

Mietta torna con “Per avere me”, una canzone che parla di errori, scelte e rinascite
Valentina Pesaresi CaTene 10

Amici 25, Valentina presenta il nuovo inedito "CaTene": testo e significato del brano

Cerca su A.M.I.