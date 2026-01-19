New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 23 gennaio 2026

Settimana 4 del 2026. Il Radio Date torna a fare il punto sui nuovi singoli italiani in uscita nel prossimo New Music Friday, con un calendario che continua a riempirsi tra ritorni, nuove collaborazioni e pubblicazioni che aprono capitoli diversi per artisti e progetti emergenti.

Tra pop, urban e percorsi indipendenti, l’elenco offre una panoramica utile per orientarsi tra le novità della settimana. Come sempre, la lista è in costante aggiornamento e potrà arricchirsi con ulteriori annunci nei prossimi giorni.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le Leggi le Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 firmate da Alvise Salerno.

Naviga tra le uscite della settimana: