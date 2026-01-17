Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 03/2026: Kid Yugi sorpassa, Ultimo entra forte e Tony Boy in discesa libera

La settimana 03/2026 della classifica Spotify YouTube è una di quelle che rimettono tutto in movimento. In alto le posizioni tornano a scambiarsi, mentre l’ingresso di nuovi titoli direttamente nella fascia alta aumenta la pressione e accorcia gli spazi di manovra per chi era già presente.

Il risultato è una classifica che accelera: alcuni brani trovano nuova spinta e avanzano, altri perdono terreno in modo brusco, con arretramenti che vanno oltre la normale rotazione settimanale. I movimenti più forti si concentrano soprattutto nella zona centrale, dove la selezione diventa improvvisamente più dura.

In questo quadro il rapporto tra classifica dinamica e stock diventa ancora più leggibile. Il flow evidenzia chi riesce a reagire subito e chi entra in difficoltà, mentre la tenuta nel tempo inizia a distinguere tra chi sta costruendo continuità e chi rischia una discesa libera. È una settimana che non lascia zone neutre.