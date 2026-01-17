17 Gennaio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Classifiche
Condividi su:
17 Gennaio 2026

Top & Flop – Classifica Spotify YouTube settimana 03/2026: Kid Yugi sorpassa, Ultimo entra forte e Tony Boy in discesa libera

Nuove entrate alte, scambi in vetta e una classifica che accelera

Classifiche di Oriana Meo
Classifica Spotify YouTube settimana 03/2026
Condividi su:

La settimana 03/2026 della classifica Spotify YouTube è una di quelle che rimettono tutto in movimento. In alto le posizioni tornano a scambiarsi, mentre l’ingresso di nuovi titoli direttamente nella fascia alta aumenta la pressione e accorcia gli spazi di manovra per chi era già presente.

Il risultato è una classifica che accelera: alcuni brani trovano nuova spinta e avanzano, altri perdono terreno in modo brusco, con arretramenti che vanno oltre la normale rotazione settimanale. I movimenti più forti si concentrano soprattutto nella zona centrale, dove la selezione diventa improvvisamente più dura.

In questo quadro il rapporto tra classifica dinamica e stock diventa ancora più leggibile. Il flow evidenzia chi riesce a reagire subito e chi entra in difficoltà, mentre la tenuta nel tempo inizia a distinguere tra chi sta costruendo continuità e chi rischia una discesa libera. È una settimana che non lascia zone neutre.

🔗 Ti potrebbero interessare anche:
🎧 New Music Friday – Radio Date del 16 gennaio (i singoli che entreranno in classifica la prossima settimana)
📝 Le pagelle di Alvise con i voti ai brani in uscita questa settimana.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio 2026 1

Pagelle nuovi singoli 16 gennaio: Dargen D'Amico direzione Sanremo, la carica di ex Amici e quella di Etta
Primo piano di ACHILLE LAURO, l'artista di "Perdutamente" 2

Di cosa parla "Perdutamente" di Achille Lauro? La canzone diventa un simbolo per le vittime di Crans Montana
Geolier Phantom feat 50 Cent-cover 3

“Phantom” di Geolier feat. 50 Cent: testo e significato del singolo evento
Amici 2025: anticipazioni della puntata del 17 gennaio con giudice Brunori Sas e ospite Mida. 4

Amici 2025: le anticipazioni del 17 gennaio con Brunori Sas giudice e Mida ospite
New Music Friday 16 gennaio: singoli più attesi settimana 3/2026 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 16 gennaio 2026
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Laura Pausini e Julien Lieb in “La dernière chanson” da Io canto 2 7

Laura Pausini canta “Due vite” in francese con “La dernière chanson”: nel duetto c’è Julien Lieb
Fabio Fazio conduce lo speciale Ornella senza fine tributo TV a Ornella Vanoni con tanti ospiti 8

Ornella senza fine: ospiti e anticipazioni del tributo a Ornella Vanoni sul Nove
Blanco nuova musica 2026 album tour palazzetti 9

Blanco torna a scuola e annuncia nuova musica: album nel 2026 e tour nei palazzetti
Tutti gli album italiani in uscita 2026 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.