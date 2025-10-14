Fabrizio Moro torna in tour con “Non ho paura di niente live 2026”

Fabrizio Moro annuncia le prossime date live con Non ho paura di niente live 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners.

L’apertura sarà al Palazzetto dello Sport di Roma per poi continuare nei club italiani. Sarà una nuova opportunità per poter ascoltare i brani più famosi del cantautore romano che si alterneranno con i brani contenuti nell’ultimo album di inediti Non ho paura di niente (BMG), in uscita il 14 novembre

Non ho paura di niente live 2026 – date tour

2 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

23 ottobre 2026 – Padova – Hall

24 ottobre 2026 – Senigallia (Ancona) – Mamamia

28 ottobre 2026 – Milano – Fabrique

31 ottobre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Concordia

6 novembre 2026 – Firenze – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – Bologna – Estragon

12 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica

13 novembre 2026 – Molfetta (Bari) – Eremo Club

15 novembre 2026 – Catania – Land

Il decimo album di Fabrizio Moro

Non ho paura di niente è il decimo album da studio di Fabrizio Moro che è stato anticipato da In un mondo i stronzi e dalla titletrack, che contiene 9 nuovi brani dai testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

L’album sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta.

Sold-out il Bundle contenente la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster, in pre-order in esclusiva sullo store ufficiale BMG. Chi ha acquistato il Bundle potrà partecipare al pre-ascolto esclusivo dell’album che si terrà il 25 ottobre a Roma.

La shopper e il poster verranno consegnate durante l’evento. La musicassetta, invece, verrà spedita a partire dal 14 novembre, data di uscita dell’album.

