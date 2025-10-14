14 Ottobre 2025
di
Alessandro Genovese
14 Ottobre 2025

Fabrizio Moro torna in tour con “Non ho paura di niente live 2026”

Scopri quali saranno gli appuntamenti live del 2026

Fabrizio Moro date tour 2026 Non ho paura di niente live 2026
Fabrizio Moro annuncia le prossime date live con Non ho paura di niente live 2026, prodotto e organizzato da Friends&Partners.

L’apertura sarà al Palazzetto dello Sport di Roma per poi continuare nei club italiani. Sarà una nuova opportunità per poter ascoltare i brani più famosi del cantautore romano che si alterneranno con i brani contenuti nell’ultimo album di inediti Non ho paura di niente (BMG), in uscita il 14 novembre

Non ho paura di niente live 2026 – date tour

2 maggio 2026 – Roma – Palazzo dello Sport
23 ottobre 2026 – Padova – Hall

24 ottobre 2026 – Senigallia (Ancona) – Mamamia
28 ottobre 2026 – Milano – Fabrique

31 ottobre 2026 – Venaria Reale (Torino) – Concordia
6 novembre 2026 – Firenze – Cartiere Carrara

7 novembre 2026 – Bologna – Estragon
12 novembre 2026 – Napoli – Casa della Musica

13 novembre 2026 – Molfetta (Bari) – Eremo Club
15 novembre 2026 – Catania – Land

Il decimo album di Fabrizio Moro

Non ho paura di niente è il decimo album da studio di Fabrizio Moro che è stato anticipato da In un mondo i stronzi e dalla titletrack, che contiene 9 nuovi brani dai testi introspettivi e attuali, in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

L’album sarà disponibile solo in formato fisico, in CD, in vinile, in vinile deluxe green purple edizione limitata e numerata e in musicassetta.

Sold-out il Bundle contenente la musicassetta del nuovo album, una shopper e un poster, in pre-order in esclusiva sullo store ufficiale BMG. Chi ha acquistato il Bundle potrà partecipare al pre-ascolto esclusivo dell’album che si terrà il 25 ottobre a Roma.

La shopper e il poster verranno consegnate durante l’evento. La musicassetta, invece, verrà spedita a partire dal 14 novembre, data di uscita dell’album.

