Fabrizio Moro racconta il coraggio in “Non ho paura di niente”, singolo che anticipa l’album omonimo

Fabrizio Moro testo e significato di Non ho paura di niente, nuovo singolo del cantautore disponibile in digitale dal 30 settembre e in radio dal 3 ottobre.

Questo nuovo brano anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 14 novembre per BMG. Una canzone che mette al centro il coraggio di affrontare i propri mostri interiori e che segna una nuova tappa nella carriera del cantautore romano.

Il significato di Non ho paura di niente

Il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, nasce da un confronto con le fragilità personali e con le paure che spesso condizionano la vita di ognuno. Come racconta lo stesso artista: “Ho avuto paura ogni volta che mi sono accorto che stavo vivendo una vita che non mi apparteneva. Spesso ero turbato dagli errori del passato o troppo proiettato nell’ansia del futuro. Non ero mai “qui”… Soprattutto non riuscivo mai a starci da solo “qui”.

Il brano diventa così un dialogo con il “mostro interiore” che ognuno porta dentro di sé: “Diverse volte l’ho affrontato. A volte contro di lui ho perso, altre volte ho vinto. Una volta in cui ho vinto, ho scritto questa canzone, Non ho paura di niente“. Un messaggio di forza e consapevolezza che si trasforma in musica.

Scritto da Fabrizio Moro e composto insieme a Roberto Cardelli, con la produzione di Katoo, il singolo è il primo tassello di un progetto discografico che promette di unire introspezione e dimensione collettiva.

Testo di Non ho paura di niente

Ho sbagliato così

Senza neanche guardare

Ho sbagliato perché non avevo nient’altro da fare

Ho lasciato ogni giorno le mani fra queste catene

E ora sento che tutti i miei sbagli ce li ho nelle vene

Ah, io di te non ho paura più

Io rivoglio la mia vita per davvero

Io di te non ho paura più sul serio

Non ho paura di niente

Dei vicoli ciechi con due sigarette

Dei punti di vista fra corridoi e camerette

Di castelli e certezze

Di pan grattato

Di sogni sconfitti da un Dio rinnegato

Dei grappoli d’uva lasciati a marcire

Che solo a guardarli dovevo capire

Ah, io di te non ho paura più

Io rivoglio la mia vita per davvero

Io di te non ho paura più sul serio

Non ho paura di niente

Ah, vada come vada guardo su

Che ci sono stelle immerse lì nel cielo

No, non ho paura di niente

Ah

Ah, non ho paura di niente

Ah, vada come vada guardo su

Che ci sono stelle immerse lì nel cielo

Io di te non ho paura più sul serio

Non ho paura di niente

Ah, io di te non ho paura più

Io rivoglio la mia vita per davvero

Non ho paura di niente

Non ho paura di niente: l’album

L’omonimo album, in uscita il 14 novembre, sarà il decimo in studio per Fabrizio Moro e conterrà 9 brani inediti. Disponibile in diversi formati fisici – CD, vinile, vinile deluxe green purple numerato e musicassetta – conferma la volontà dell’artista di mantenere un legame forte con la dimensione fisica della musica.

Il bundle speciale con musicassetta, shopper e poster è già andato sold out: chi lo ha acquistato avrà accesso al pre-ascolto esclusivo del disco il 25 ottobre a Roma, dove riceverà anche shopper e poster. La musicassetta sarà spedita invece il giorno dell’uscita ufficiale, il 14 novembre.

Il video ufficiale

Il videoclip di Non ho paura di niente è diretto da Daniele Tofani e prodotto da Bad Boss Productions. È online dal 30 settembre e accompagna il racconto del brano con immagini forti e simboliche, capaci di trasmettere l’essenza della canzone.