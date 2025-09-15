15 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
15 Settembre 2025

Fabrizio Moro annuncia il nuovo album “Non ho paura di niente”

Il nuovo album uscirà solo in formato fisico, con versioni speciali e una bonus track con Il Tre.

News di Oriana Meo
Copertina dell’album Non ho paura di niente di Fabrizio Moro in uscita il 14 novembre 2025
Dopo aver annunciato domenica il suo ritorno, oggi Fabrizio Moro svela ufficialmente data di uscita e titolo del suo nuovo progetto discografico. Arriva il 14 novembre 2025 Non ho paura di niente, il suo nuovo album di inediti, disponibile esclusivamente in formato fisico.

L’album, pubblicato da BMG, contiene 9 brani inediti che uniscono introspezione e sguardo sociale. Secondo il comunicato ufficiale, Non ho paura di niente rappresenta un nuovo capitolo discografico in cui la dimensione intima si intreccia con una visione collettiva.

Il disco sarà disponibile in CD, vinile nero, vinile deluxe colorato (green-purple) numerato e musicassetta. Da oggi, 15 settembre, è attivo il pre-order a questo link.

In esclusiva sullo store ufficiale di BMG è disponibile anche un bundle limitato (ordinabile entro il 30 settembre) che comprende musicassetta, shopper e poster. Chi acquista il bundle potrà partecipare a un preascolto esclusivo dell’album il 25 ottobre a Roma. La shopper e il poster verranno consegnati durante l’evento, mentre la musicassetta sarà spedita il giorno dell’uscita.

Il nuovo capitolo discografico dopo La mia voce e il cinema

Non ho paura di niente rappresenta il primo album completo di Fabrizio Moro dopo i due EP La mia voce vol.1 e 2, pubblicati tra il 2022 e il 2023. L’annuncio arriva dopo un periodo in cui l’artista si è dedicato anche alla regia cinematografica, con i film Ghiaccio (2022) e Martedì e venerdì (2024).

Ad aprile 2025 ha celebrato i 25 anni di carriera con due concerti speciali a Roma e Milano.

