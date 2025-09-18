Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo “In un mondo di stronzi” tra rabbia e tristezza

Fabrizio Moro testo e significato di In un mondo di stronzi, brano disponibile in digitale dal 18 settembre, che segna la fine di un lungo silenzio musicale e riporta l’artista romano al centro della scena con un pezzo dal forte impatto, dopo l’annuncio dell’uscita del nuovo disco Non ho paura di niente di qualche giorno fa (leggi qui).

Il brano è stato composto da Fabrizio Moro insieme a Roberto Cardelli e prodotto da Katoo.

Il singolo è stato annunciato sui social con un post in cui Moro ha raccontato il legame tra scrittura e palcoscenico, spiegando di immaginare sempre un concerto per ogni album. «Quando avevo 12 anni mi chiudevo in una stanza al buio, con la musica alta, e immaginavo di stare sul palco. Inventavo canzoni, convinto che davanti a me ci fosse un pubblico. Questo “vizio” mi è rimasto ancora oggi e non credo che se ne andrà mai», ha scritto l’artista, aggiungendo che il riff iniziale del brano è stato pensato proprio come apertura del nuovo show.

Il nuovo singolo arriva a pochi mesi da Prima di domani, brano realizzato in collaborazione con Il Tre, che aveva segnato il ritorno del cantautore romano dopo un lungo periodo di assenza discografica.

Fabrizio Moro – Testo e significato di In un mondo di stronzi

Queste le parole dell’artista pubblicate sui social.

Il brano anticipa il nuovo album Non ho paura di niente, in uscita il 14 novembre 2025 e già disponibile in pre-order a questo link ufficiale.

Il disco sarà disponibile esclusivamente in formato fisico: CD, vinile nero, vinile deluxe green purple numerato e musicassetta. Fino al 30 settembre è inoltre possibile ordinare in esclusiva sullo store ufficiale BMG un bundle limitato che comprende musicassetta, shopper e poster. L’acquisto del bundle darà diritto a partecipare al preascolto esclusivo dell’album, previsto il 25 ottobre a Roma.

Fabrizio Moro – In un mondo di stronzi – TESTO

Come mai, sei da sola

assapori vita nuova

una laurea che hai voluto

qualche esame ripetuto

io una c’ho arredata

più una mezza ereditata

voglio diventare padre

non so chi sarà la madre

dai vediamoci un po’ di più

è solo una proposta

lo dico io, lo dici tu

il mondo non si sposta

basta non esagerare

viene bene o viene male

l’importante è dopo i pranzi

togliere gli avanzi

io so quello che posso darti

in un mondo di stronzi

io so quello che posso darti

in un mondo di stronzi

in un mondo di stronzi

Come stai messa col porno

senza trucco a mezzogiorno

hai paura di cambiare

a me piace improvvisare

dai vediamoci un po’ di più

è solo una proposta

lo dico io, lo dici tu

il mondo non si sposta

vuoi provare con cautela

la metà di questa mela

o intestare un conto in banca

così che la capra campa

io so quello che posso darti

in un mondo di stronzi

io so quello che posso darti

in un mondo di stronzi

in un mondo di stronzi

io so quello che posso darti

in un mondo di stronzi

io so quello che posso darti

in un mondo di stronzi

Perché ormai siamo tristi

Lasciati in mano agli analisti

Lo vedi come siamo tristi?

Abituati agli imprevisti

Ah siamo tristi

Guerrafondai ma pacifisti

Dio chiaro come siamo tristi.

Senza canzoni di Battisti

in un mondo di stronzi