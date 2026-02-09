FRASA racconta le proprie fragilità in “Parará”, il nuovo singolo dopo Amici

FRASA torna dopo l’esperienza ad Amici e l’uscita di Viola, l’inedito presentato durante il programma. Il nuovo singolo si intitola Parará ed è disponibile da venerdì 13 febbraio per WEA/ADA/Warner Music Italy.

Il brano mette a fuoco un passaggio preciso: quando l’infanzia finisce e l’età adulta inizia a chiedere conto di tutto. Lo fa con lo sguardo di chi si è sempre sentito fuori dal coro, trasformando l’insicurezza in racconto e la fragilità in un linguaggio condivisibile.

Pre-save: https://wea.lnk.to/parara

FRASA, all’anagrafe Francesco Saias (Genova, 2005), è un giovane cantautore cresciuto tra canto, recitazione e musica.

Dopo gli studi musicali e teatrali, l’incontro con l’acting coach Daniele Mignemi rappresenta una svolta: FRASA consolida una consapevolezza emotiva che diventa la base della sua scrittura musicale. Nel 2024 pubblica il primo inedito Sopra di Noi, prodotto da Corrado Lambona, mostrando intensità narrativa e vulnerabilità. Nel 2025 entra nella scuola di Amici, portando una personalità empatica e capace di trasformare fragilità ed emozioni in energia artistica.

Parará nasce dall’immagine di un bambino sensibile ed empatico che cresce e diventa un adulto educato e attento agli altri, ma progressivamente più distante dall’amore, soprattutto da quello verso se stesso. Crescere significa anche accumulare pensieri, paure, aspettative: difese e meccanismi di protezione che, a lungo andare, diventano muri.

Il punto centrale del brano è l’inadeguatezza: sentirsi sbagliati, fuori posto o sopraffatti da pensieri che non appartengono davvero non è un fatto individuale, ma una condizione comune. La canzone prova a spostare lo sguardo, invitando a ridimensionare le paranoie e a renderle meno minacciose, quasi “cantabili”: parará.

“Parará è uno dei primissimi pezzi che ho scritto e per questo ci sono profondamente legato: dentro c’è tanto di me e tanta verità. Nasce da un’esigenza personale, quasi fisica, di buttare fuori tutto quello che avevo dentro, ma anche dal desiderio di ricordare che non siamo soli. Le paranoie che vivo io, molto probabilmente, le vivi anche tu che stai leggendo e chi ti sta attorno.

Uno dei temi centrali del brano è la difficoltà di concedersi a un’altra persona, di amare e di amarsi davvero. È una fragilità che sento particolarmente mia. Spesso ingigantiamo i problemi fino a farli diventare invalicabili, quando in realtà tutto dipende dal punto di vista da cui li guardiamo.

Anche una paranoia caotica e limitante può trasformarsi in qualcosa di più piccolo, più leggero: una semplice Parará“