FRASA pubblica “Viola”: dopo Amici, l’artista genovese racconta i colpi di fulmine più tragicomici

Un brano che mescola ironia e vulnerabilità trasformando i colpi di fulmine in musica

Frasa presenta il nuovo singolo “Viola”
Dopo il percorso ad Amici, il giovane cantautore FRASA si prende il suo spazio fuori dalla scuola con Viola, l’inedito che ha presentato nel talent e che da venerdì 21 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme per Wea/Ada/Warner Music Italy.

Un primo passo ufficiale dopo l’uscita dal programma, che ne mostra subito l’identità.

CHI È FRASA

FRASA, all’anagrafe Francesco Saias (Genova, 2005), cresce tra canto, recitazione e scrittura, portando con sé un tipo di sensibilità che oggi è parte integrante della sua identità artistica. Sin da piccolo usa l’arte per mettere a fuoco ciò che vive, prima ancora che come possibile lavoro.

L’incontro con l’acting coach Daniele Mignemi segna un cambio di passo: FRASA lavora sulla presenza scenica, sull’ascolto emotivo e sulla capacità di restituire autenticità. È lo stesso bagaglio che porta poi nella TT Agency, con i ruoli televisivi di Enea in Volevo fare la Rockstar 2 e Hector nella sitcom One Wish.

Nel 2025 arriva ad Amici.

frasa con “Viola”: autoironia e quell’imbranataggine che diventa forza

Viola nella sua musica mette insieme urban e una buona dose di ironia: quella che FRASA usa per raccontare la parte tragicomica dei colpi di fulmine, tra goffaggini, batticuori e tentativi destinati a finire male prima ancora di iniziare.

È proprio qui che l’artista sceglie di stare: nel punto in cui il ridicolo e il sincero si toccano. E funziona, perché questa imperfezione — giocata con leggerezza — diventa immediatamente riconoscibile.

Quando ho scritto “Viola” non avevo in mente una ragazza precisa, ma un’intera collezione esagerata di pali» racconta. “Ho pensato: perché non trasformarli in qualcosa di positivo? Così li ho messi in musica, immaginando l’ennesimo approccio destinato a fallire… ma almeno stavolta con stile“.

Il risultato è un brano che scorre facile ma non banale, unendo vulnerabilità e immediatezza in un pop contemporaneo che si muove bene anche fuori dal contesto televisivo.

Viola è stata scritta nel testo da Frasa e composta da Massimo Barberis. La produzione è di Macs.

