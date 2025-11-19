FRASA pubblica “Viola”: dopo Amici, l’artista genovese racconta i colpi di fulmine più tragicomici

Dopo il percorso ad Amici, il giovane cantautore FRASA si prende il suo spazio fuori dalla scuola con Viola, l’inedito che ha presentato nel talent e che da venerdì 21 novembre sarà disponibile su tutte le piattaforme per Wea/Ada/Warner Music Italy.

Un primo passo ufficiale dopo l’uscita dal programma, che ne mostra subito l’identità.

CHI È FRASA

FRASA, all’anagrafe Francesco Saias (Genova, 2005), cresce tra canto, recitazione e scrittura, portando con sé un tipo di sensibilità che oggi è parte integrante della sua identità artistica. Sin da piccolo usa l’arte per mettere a fuoco ciò che vive, prima ancora che come possibile lavoro.

L’incontro con l’acting coach Daniele Mignemi segna un cambio di passo: FRASA lavora sulla presenza scenica, sull’ascolto emotivo e sulla capacità di restituire autenticità. È lo stesso bagaglio che porta poi nella TT Agency, con i ruoli televisivi di Enea in Volevo fare la Rockstar 2 e Hector nella sitcom One Wish.

Nel 2025 arriva ad Amici.

frasa con “Viola”: autoironia e quell’imbranataggine che diventa forza

Viola nella sua musica mette insieme urban e una buona dose di ironia: quella che FRASA usa per raccontare la parte tragicomica dei colpi di fulmine, tra goffaggini, batticuori e tentativi destinati a finire male prima ancora di iniziare.

È proprio qui che l’artista sceglie di stare: nel punto in cui il ridicolo e il sincero si toccano. E funziona, perché questa imperfezione — giocata con leggerezza — diventa immediatamente riconoscibile.

“Quando ho scritto “Viola” non avevo in mente una ragazza precisa, ma un’intera collezione esagerata di pali» racconta. “Ho pensato: perché non trasformarli in qualcosa di positivo? Così li ho messi in musica, immaginando l’ennesimo approccio destinato a fallire… ma almeno stavolta con stile“.

Il risultato è un brano che scorre facile ma non banale, unendo vulnerabilità e immediatezza in un pop contemporaneo che si muove bene anche fuori dal contesto televisivo.

Viola è stata scritta nel testo da Frasa e composta da Massimo Barberis. La produzione è di Macs.