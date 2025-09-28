FRASA approda ad Amici 25 con una buona dose di auto-ironia e l’inedito “Viola”

Qualora il titolare dei diritti ritenga di doverne chiedere la rimozione, può contattarci all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.
Amici 25, FRASA: significato del testo dell’inedito Viola.
Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, FRASA (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show) ha ottenuto un banco all’interno della scuola, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi.
Il suo inedito, Viola, ha infatti convinto Anna Pettinelli e questo è stato sufficiente per entrare a far parte del programma.
SIGNIFICATO E TESTO DI "viola"
Il brano racconta di un incontro inaspettato e di un colpo di fulmine, narrato in modo colloquiale e un po’ teatrale. Ed ecco che, con una buona dose di auto-ironia, Francesco si presenta in maniera goffa ma simpatica, ammettendo di balbettare quando è in ansia.
Nonostante ciò, si dimostra pieno di interessi: la recitazione, la fisarmonica, il canto…
La canzone si sviluppa poi come una sorta di dialogo con Viola, in cui lui confessa di seguirla già sui social e di essere a conoscenza della sua precedente relazione. Così, la incoraggia a non accontentarsi di chi la tratta male e mette in luce tutte le sue doti.
IL TESTO DEL BRANO
Piacere, mi chiamo Francesco
Se sto in ansia, balbetto
Lo ammetto
Direi che sono proprio
Un asso con le parole
Pensa che figata
E voglio pure far l’attore
Poi suono la chitarra
La fisarmonica e canto
Faccio pure XXX ogni tanto
Sì, lo so
Che non sembro il tipo
Ma un calcio se lo vuoi lo tiro
(Cosa?)
Non a te
Ma a quel tipo
(Ah ok)
Viola, Viola, Viola
(Come sai il mio nome?)
È una lunga storia
La verità
È che ti seguivo già su Insta
Ho male al petto
Da quando ti ho vista
Aspetta
Ma dove vai?
Non mi hai ancora detto
Tu come stai, ai ai?
Viola
Ti voglio dire un’altra cosa
Che male fai?
E mi sono perso
In quegli occhi che c’hai
Una volta sola
Ti cerco sotto le lenzuola
(Allora in pratica…)
È uno schifo
Non tu, quel tipo
Quindi questo ti trattava male
Ti ha tradito, si è scusato
L’ha rifatto
E tu l’hai pure perdonato
Guarda cosa ha sprecato
E penso che tu sia pure empatica e bella
E c’hai talento
Mi chiedi come lo so
Beh, ti seguo da tempo
(Allora?)
E allora cercati meglio
E nel mentre
Non puoi stare male
Sotto per quel tipo con XXX
Ma dove vai?
Non mi hai ancora detto
Tu come stai, ai ai?
Viola
Ti voglio dire un’altra cosa
Che male fai?
E mi sono perso
In quegli occhi che c’hai
Una volta sola
Ti cerco sotto le lenzuola
