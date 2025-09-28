FRASA approda ad Amici 25 con una buona dose di auto-ironia e l’inedito “Viola”

Amici 25, FRASA: significato del testo dell’inedito Viola.

Durante la prima puntata del Pomeridiano di Amici 25, andata in onda quest’oggi – domenica 28 settembre – su Canale 5, FRASA (qui la sua storia prima dell’ingresso nel talent show) ha ottenuto un banco all’interno della scuola, nonostante i dubbi di Rudy Zerbi.

Il suo inedito, Viola, ha infatti convinto Anna Pettinelli e questo è stato sufficiente per entrare a far parte del programma.

AMICI 25, frasa: SIGNIFICATO E TESTO DI “viola”

Il brano racconta di un incontro inaspettato e di un colpo di fulmine, narrato in modo colloquiale e un po’ teatrale. Ed ecco che, con una buona dose di auto-ironia, Francesco si presenta in maniera goffa ma simpatica, ammettendo di balbettare quando è in ansia.

Nonostante ciò, si dimostra pieno di interessi: la recitazione, la fisarmonica, il canto…

La canzone si sviluppa poi come una sorta di dialogo con Viola, in cui lui confessa di seguirla già sui social e di essere a conoscenza della sua precedente relazione. Così, la incoraggia a non accontentarsi di chi la tratta male e mette in luce tutte le sue doti.

IL TESTO DEL BRANO

Piacere, mi chiamo Francesco

Se sto in ansia, balbetto

Lo ammetto

Direi che sono proprio

Un asso con le parole

Pensa che figata

E voglio pure far l’attore

Poi suono la chitarra

La fisarmonica e canto

Faccio pure XXX ogni tanto

Sì, lo so

Che non sembro il tipo

Ma un calcio se lo vuoi lo tiro

(Cosa?)

Non a te

Ma a quel tipo

(Ah ok)

Viola, Viola, Viola

(Come sai il mio nome?)

È una lunga storia

La verità

È che ti seguivo già su Insta

Ho male al petto

Da quando ti ho vista

Aspetta

Ma dove vai?

Non mi hai ancora detto

Tu come stai, ai ai?

Viola

Ti voglio dire un’altra cosa

Che male fai?

E mi sono perso

In quegli occhi che c’hai

Una volta sola

Ti cerco sotto le lenzuola

(Allora in pratica…)

È uno schifo

Non tu, quel tipo

Quindi questo ti trattava male

Ti ha tradito, si è scusato

L’ha rifatto

E tu l’hai pure perdonato

Guarda cosa ha sprecato

E penso che tu sia pure empatica e bella

E c’hai talento

Mi chiedi come lo so

Beh, ti seguo da tempo

(Allora?)

E allora cercati meglio

E nel mentre

Non puoi stare male

Sotto per quel tipo con XXX

Ma dove vai?

Non mi hai ancora detto

Tu come stai, ai ai?

Viola

Ti voglio dire un’altra cosa

Che male fai?

E mi sono perso

In quegli occhi che c’hai

Una volta sola

Ti cerco sotto le lenzuola

Foto di copertina a cura di Anastasia Pavlovva.

La foto è stata reperita dai canali social ufficiali dell’artista ed è utilizzata esclusivamente a fini di cronaca e informazione. Tutti i diritti dell’immagine appartengono ai rispettivi titolari.