Max Pezzali tornerà nei palasport tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 con Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, il nuovo tour indoor che raccoglie l’eredità del successo di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026. Dopo il boom di richieste registrato nelle prime fasi di vendita, il calendario continua ad ampliarsi con nuove date a Roma, Bologna e Torino.
Il nuovo spettacolo debutterà con una residency di sei concerti all’Unipol Dome Milano Santa Giulia prima di proseguire nei principali palasport italiani. Di seguito il calendario aggiornato dei concerti annunciati.
Max Pezzali concerti 2026 e 2027: tutte le date di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar
|Data
|Location
|Città
|22 dicembre 2026
|Unipol Dome Milano Santa Giulia
|Milano
|23 dicembre 2026
|Unipol Dome Milano Santa Giulia
|Milano
|26 dicembre 2026
|Unipol Dome Milano Santa Giulia
|Milano
|27 dicembre 2026
|Unipol Dome Milano Santa Giulia
|Milano
|29 dicembre 2026
|Unipol Dome Milano Santa Giulia
|Milano
|30 dicembre 2026
|Unipol Dome Milano Santa Giulia
|Milano
|16 gennaio 2027
|Palazzo dello Sport
|Roma
|17 gennaio 2027
|Palazzo dello Sport
|Roma
|19 gennaio 2027
|Palazzo dello Sport
|Roma
|20 gennaio 2027
|Palazzo dello Sport
|Roma
|22 gennaio 2027
|Palazzo dello Sport
|Roma
|23 gennaio 2027
|Palazzo dello Sport
|Roma
|6 febbraio 2027
|Unipol Arena
|Bologna
|11 marzo 2027
|Inalpi Arena
|Torino
|13 marzo 2027
|Inalpi Arena
|Torino
SOLD OUT
|14 marzo 2027
|Inalpi Arena
|Torino
Il nuovo tour indoor di Max Pezzali
Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar segna il ritorno di Max Pezzali nei palasport dopo il successo del tour negli stadi dell’estate 2026, che ha superato i 670.000 biglietti venduti. Il nuovo show porterà dal vivo il repertorio costruito in oltre trent’anni di carriera, tra i grandi classici degli 883 e i brani pubblicati come solista.
Il debutto è previsto a dicembre con una residency di sei date consecutive a Milano. Successivamente il tour farà tappa a Roma, Bologna e Torino, mentre non è escluso che il calendario possa arricchirsi con nuovi appuntamenti.
Biglietti per Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar
I biglietti per le nuove date di Roma (22 e 23 gennaio 2027), Bologna (6 febbraio 2027) e Torino (11 marzo 2027) saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di mercoledì 1 luglio in esclusiva su TicketOne e dalle ore 11:00 di lunedì 6 luglio nei punti vendita autorizzati e nelle altre prevendite online.
L’organizzatore invita ad acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i circuiti ufficiali.
La scaletta di Max Forever nei palasport
La scaletta di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar sarà aggiornata dopo il debutto del tour indoor. In attesa delle nuove date, il riferimento resta la scaletta eseguita da Max Pezzali durante Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- Half Time Show: Dance Cam, Single Cam, Beer Cam, Applausometro
- La regina del celebrità (Eiffel 65 Remix)
- Nella notte (Molella Remix)
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo (reprise)
- Con un deca
Biglietti per Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar
I biglietti per i concerti di Max Pezzali sono disponibili sui circuiti ufficiali indicati dall’organizzatore.
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