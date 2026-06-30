Max Pezzali tornerà nei palasport tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027 con Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, il nuovo tour indoor che raccoglie l’eredità del successo di Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026. Dopo il boom di richieste registrato nelle prime fasi di vendita, il calendario continua ad ampliarsi con nuove date a Roma, Bologna e Torino.

Il nuovo spettacolo debutterà con una residency di sei concerti all’Unipol Dome Milano Santa Giulia prima di proseguire nei principali palasport italiani. Di seguito il calendario aggiornato dei concerti annunciati.

Max Pezzali concerti 2026 e 2027: tutte le date di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar

Data Location Città 22 dicembre 2026 Unipol Dome Milano Santa Giulia Milano 23 dicembre 2026 Unipol Dome Milano Santa Giulia Milano 26 dicembre 2026 Unipol Dome Milano Santa Giulia Milano 27 dicembre 2026 Unipol Dome Milano Santa Giulia Milano 29 dicembre 2026 Unipol Dome Milano Santa Giulia Milano 30 dicembre 2026 Unipol Dome Milano Santa Giulia Milano 16 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 17 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 19 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 20 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 22 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 23 gennaio 2027 Palazzo dello Sport Roma 6 febbraio 2027 Unipol Arena Bologna 11 marzo 2027 Inalpi Arena Torino 13 marzo 2027 Inalpi Arena Torino

SOLD OUT 14 marzo 2027 Inalpi Arena Torino

Il nuovo tour indoor di Max Pezzali

Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar segna il ritorno di Max Pezzali nei palasport dopo il successo del tour negli stadi dell’estate 2026, che ha superato i 670.000 biglietti venduti. Il nuovo show porterà dal vivo il repertorio costruito in oltre trent’anni di carriera, tra i grandi classici degli 883 e i brani pubblicati come solista.

Il debutto è previsto a dicembre con una residency di sei date consecutive a Milano. Successivamente il tour farà tappa a Roma, Bologna e Torino, mentre non è escluso che il calendario possa arricchirsi con nuovi appuntamenti.

Biglietti per Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar

I biglietti per le nuove date di Roma (22 e 23 gennaio 2027), Bologna (6 febbraio 2027) e Torino (11 marzo 2027) saranno disponibili in prevendita dalle ore 14:00 di mercoledì 1 luglio in esclusiva su TicketOne e dalle ore 11:00 di lunedì 6 luglio nei punti vendita autorizzati e nelle altre prevendite online.

L’organizzatore invita ad acquistare i biglietti esclusivamente attraverso i circuiti ufficiali.

La scaletta di Max Forever nei palasport

La scaletta di Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar sarà aggiornata dopo il debutto del tour indoor. In attesa delle nuove date, il riferimento resta la scaletta eseguita da Max Pezzali durante Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026.

Tieni il tempo

Bella vera

La lunga estate caldissima

Sei un mito

Viaggio al centro del mondo

La regola dell’amico / Disco Inferno

L’universo tranne noi

Ci sono anch’io

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare

Rotta x casa di Dio

Cumuli

Un giorno così / Senza averti qui

Ti sento vivere

Eccoti

Una canzone d’amore

Half Time Show: Dance Cam, Single Cam, Beer Cam, Applausometro

La regina del celebrità (Eiffel 65 Remix)

Nella notte (Molella Remix)

Io ci sarò

Come mai

Nessun rimpianto

La dura legge del gol

Gli anni

Lo strano percorso / Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo (reprise)

Con un deca

Biglietti per Max Forever – Stessa storia stesso posto stesso bar

I biglietti per i concerti di Max Pezzali sono disponibili sui circuiti ufficiali indicati dall’organizzatore.