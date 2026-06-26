Il Rapporto SIAE 2025 certifica l’anno record della musica dal vivo in Italia, con i concerti che per la prima volta superano il miliardo di euro di spesa e Ligabue in testa per numero di spettatori. Ma quali sono stati i concerti più visti e più redditizi dell’anno? Nella top ten della classifica dei concerti di musica pop, rock e leggera solo quattro date su dieci sono di artisti italiani.

Il podio per pubblico parla però la nostra lingua, con oro e argento conquistati entrambi sui palcoscenici dell’Emilia-Romagna da Ligabue e Max Pezzali. Di seguito le due classifiche ufficiali SIAE del 2025, quella per spettatori e quella per spesa al botteghino.

I concerti più visti in Italia nel 2025: la classifica per spettatori

Per pubblico, il primo posto va a Ligabue con la data del 21 giugno all’RCF Arena di Reggio Emilia, che sfiora le 88 mila presenze. Subito dietro Max Pezzali all’Autodromo di Imola, con oltre 82 mila spettatori. Da segnalare la doppietta dei Pinguini Tattici Nucleari, che con le due date di San Siro del 10 e 11 giugno conquistano l’ottavo e il nono posto.

Pos. Artista Luogo e data Spettatori 1 Ligabue RCF Arena, Reggio Emilia, 21/06/2025 87.938 2 Max Pezzali Autodromo di Imola, 12/07/2025 82.446 3 Ed Sheeran Stadio Olimpico, Roma, 14/06/2025 78.501 4 Linkin Park Ippodromo SNAI La Maura, Milano, 24/06/2025 78.354 5 Imagine Dragons Ippodromo SNAI La Maura, Milano, 27/05/2025 77.208 6 Dua Lipa Ippodromo SNAI La Maura, Milano, 07/06/2025 72.411 7 AC/DC Autodromo di Imola, 20/07/2025 69.234 8 Pinguini Tattici Nucleari Stadio Meazza, Milano, 11/06/2025 61.360 9 Pinguini Tattici Nucleari Stadio Meazza, Milano, 10/06/2025 59.990 10 Bruce Springsteen and the E Street Band Stadio Meazza, Milano, 03/07/2025 59.254

I concerti con più incassi del 2025: la classifica per spesa al botteghino

La classifica per spesa al botteghino è invece dominata dagli incassi dei live internazionali, che hanno prezzi strutturalmente più alti rispetto agli eventi italiani. In vetta gli AC/DC con la data dell’Autodromo di Imola, seguiti da Ed Sheeran allo Stadio Olimpico di Roma e dai Linkin Park. Gli unici due artisti italiani a inserirsi in questa top ten sono Ligabue e Max Pezzali.

Pos. Artista Luogo e data 1 AC/DC Autodromo di Imola, 20/07/2025 2 Ed Sheeran Stadio Olimpico, Roma, 14/06/2025 3 Linkin Park Ippodromo SNAI La Maura, Milano, 24/06/2025 4 Kendrick Lamar e SZA Stadio Olimpico, Roma, 02/08/2025 5 Imagine Dragons Ippodromo SNAI La Maura, Milano, 27/05/2025 6 Ligabue RCF Arena, Reggio Emilia, 21/06/2025 7 Stray Kids Stadio Olimpico, Roma, 30/07/2025 8 Blackpink Ippodromo SNAI La Maura, Milano, 06/08/2025 9 Max Pezzali Autodromo di Imola, 12/07/2025 10 Bruce Springsteen and the E Street Band Stadio Meazza, Milano, 03/07/2025

Quattro date italiane su dieci

Il quadro complessivo conferma la forza dei grandi tour internazionali, capaci di riempire stadi e autodromi e di generare gli incassi più alti grazie a prezzi dei biglietti mediamente superiori. La presenza italiana, pur minoritaria nei numeri, resta di rilievo sul fronte del pubblico, con Ligabue primo in assoluto per spettatori e la doppietta dei Pinguini Tattici Nucleari a San Siro, oltre 121 mila presenze complessive nelle due serate. Per l’analisi completa dei dati del live e dell’intero sistema dello spettacolo rimandiamo al nostro approfondimento sul Rapporto SIAE 2025.