Giugno 2026 apre la stagione dei grandi concerti in Italia. Dagli stadi ai festival, il calendario del mese mette insieme alcuni dei tour più attesi dell’anno: da Vasco Rossi a Tiziano Ferro, passando per Geolier, Cesare Cremonini, Max Pezzali, Achille Lauro e Ligabue.

Non solo grandi nomi pop e rock. Giugno sarà anche un mese centrale per la scena rap e urban, con Tedua, Geolier, Salmo, Gemitaiz, Noyz Narcos, Kid Yugi, Paky, TonyPitony, Rkomi e Mace tra stadi, festival e arene all’aperto.

Qui sotto trovate una selezione dei live più rilevanti del mese e un calendario essenziale dei concerti di giugno 2026.

Concerti giugno 2026: i grandi live negli stadi

Vasco Rossi continua il suo tour negli stadi con le doppie date a Ferrara, Bari, Ancona e Udine, passando anche per Olbia.

Tiziano Ferro torna negli stadi italiani con un calendario che attraversa Milano, Torino, Bologna, Napoli e Roma.

Giugno sarà anche il mese del debutto negli stadi per Achille Lauro, atteso a Rimini, Roma e Milano.

Geolier prosegue il suo percorso live con una tournée che passa da San Siro, Olimpico e tre date consecutive allo stadio Maradona di Napoli.

Max Pezzali continua il tour negli stadi con nuove tappe tra Torino, Napoli, Roma e Bologna dopo l’avvio a Lignano Sabbiadoro.

Cesare Cremonini porta il suo tour 2026 al Circo Massimo di Roma, a Milano, Imola e Firenze.

Eros Ramazzotti prosegue il suo ritorno live con una serie di concerti negli stadi di Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.

Ligabue passa da Bibione, Roma, Torino e Milano con una nuova serie di concerti negli stadi italiani.

Tra gli eventi più attesi del mese anche le tre date di Olly allo stadio Luigi Ferraris di Genova e il concerto di Tedua a San Siro.

Chiude il capitolo grandi eventi Gabry Ponte, protagonista il 27 giugno allo stadio San Siro di Milano.

Rap italiano live a giugno 2026: stadi, festival e nuove date

La scena rap sarà uno dei fili forti del mese. Geolier arriva negli stadi con una serie di date pesanti, mentre Tedua si prende San Siro il 24 giugno.

Salmo sarà al Firenze Rocks, mentre Gemitaiz passa dal Rock in Roma.

Nel calendario di giugno ci sono anche Noyz Narcos, Kid Yugi, Paky, TonyPitony, Rkomi e Mace, tra festival, club estivi e appuntamenti all’aperto.

Festival e concerti estivi: da Caparezza a Subsonica

Con giugno iniziano anche i grandi festival estivi italiani. Caparezza sarà tra i protagonisti del mese con i concerti al Connessione Festival, al Rock in Roma e al Florence Music Festival.

Tra pop, indie e cantautorato trovano spazio anche Fulminacci, Subsonica, Mannarino, Madame, Alfa, Ernia e Modà.

Da segnalare anche il ritorno live dei Litfiba, i concerti di Fiorella Mannoia, le date di Claudio Baglioni a Venezia e il tour di Riccardo Cocciante.

La nuova scena live italiana

Nel calendario di giugno trovano spazio anche diversi nomi della nuova scena italiana che stanno costruendo il loro percorso live tra festival e rassegne estive.

Tra questi 18K, Angelica Bove, Sarafine, okgiorgio, Nico Arezzo, Lea Gavino, Emma Nolde, Venerus, Giulia Mei e Giorgio Poi, presenti in diversi appuntamenti del mese tra Roma, Bologna, Perugia, Padova e Milano.

Concerti giugno 2026: calendario essenziale

Achille Lauro

7 giugno – Stadio Romeo Neri – Rimini

10 giugno – Stadio Olimpico – Roma

15 giugno – Stadio San Siro – Milano

Alfa

19 giugno – ChorusLife Arena – Bergamo

22 giugno – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona

28 giugno – Sequoie Music Park – Bologna

Caparezza

20 giugno – Connessione Festival – Sordevolo (BI)

26 giugno – Rock in Roma – Roma

27 giugno – Florence Music Festival – Firenze

Cesare Cremonini

6 giugno – Circo Massimo – Roma

7 giugno – Circo Massimo – Roma

10 giugno – Ippodromo SNAI La Maura – Milano

13 giugno – Music Park Arena, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Imola

17 giugno – Visarno Arena – Firenze

Eros Ramazzotti

6 giugno – Bluenergy Stadium – Udine

9 giugno – Stadio San Siro – Milano

13 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

16 giugno – Stadio Olimpico – Roma

20 giugno – Stadio Franco Scoglio – Messina

23 giugno – Stadio San Nicola – Bari

27 giugno – Allianz Stadium – Torino

Geolier

6 giugno – Arena del Mare 42° 15° – Termoli (CB)

13 giugno – Stadio San Siro – Milano

19 giugno – Stadio Olimpico – Roma

23 giugno – Stadio Franco Scoglio – Messina

26 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

27 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

28 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

Ligabue

5 giugno – Stadio Comunale – Bibione (VE)

12 giugno – Stadio Olimpico – Roma

17 giugno – Allianz Stadium – Torino

20 giugno – Stadio San Siro – Milano

Max Pezzali

7 giugno – Stadio Teghil – Lignano Sabbiadoro

13 giugno – Allianz Stadium – Torino

14 giugno – Allianz Stadium – Torino

19 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

23 giugno – Stadio Olimpico – Roma

24 giugno – Stadio Olimpico – Roma

27 giugno – Stadio Dall’Ara – Bologna

28 giugno – Stadio Dall’Ara – Bologna

Olly

18 giugno – Stadio Luigi Ferraris – Genova

20 giugno – Stadio Luigi Ferraris – Genova

21 giugno – Stadio Luigi Ferraris – Genova

Tedua

24 giugno – Stadio San Siro – Milano

Tiziano Ferro

6 giugno – Stadio San Siro – Milano

7 giugno – Stadio San Siro – Milano

10 giugno – Allianz Stadium – Torino

14 giugno – Stadio Dall’Ara – Bologna

18 giugno – Stadio Euganeo – Padova

23 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli

27 giugno – Stadio Olimpico – Roma

28 giugno – Stadio Olimpico – Roma

Vasco Rossi

5 giugno – Parco Urbano G. Bassani – Ferrara

6 giugno – Parco Urbano G. Bassani – Ferrara

12 giugno – Arena – Olbia

13 giugno – Arena – Olbia

18 giugno – Stadio San Nicola – Bari

19 giugno – Stadio San Nicola – Bari

23 giugno – Stadio Del Conero – Ancona

24 giugno – Stadio Del Conero – Ancona

28 giugno – Bluenergy Stadium – Udine

29 giugno – Bluenergy Stadium – Udine

Calendario aggiornato al 24 maggio 2026.