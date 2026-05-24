Giugno 2026 apre la stagione dei grandi concerti in Italia. Dagli stadi ai festival, il calendario del mese mette insieme alcuni dei tour più attesi dell’anno: da Vasco Rossi a Tiziano Ferro, passando per Geolier, Cesare Cremonini, Max Pezzali, Achille Lauro e Ligabue.
Non solo grandi nomi pop e rock. Giugno sarà anche un mese centrale per la scena rap e urban, con Tedua, Geolier, Salmo, Gemitaiz, Noyz Narcos, Kid Yugi, Paky, TonyPitony, Rkomi e Mace tra stadi, festival e arene all’aperto.
Qui sotto trovate una selezione dei live più rilevanti del mese e un calendario essenziale dei concerti di giugno 2026.
Concerti giugno 2026: i grandi live negli stadi
Vasco Rossi continua il suo tour negli stadi con le doppie date a Ferrara, Bari, Ancona e Udine, passando anche per Olbia.
Tiziano Ferro torna negli stadi italiani con un calendario che attraversa Milano, Torino, Bologna, Napoli e Roma.
Giugno sarà anche il mese del debutto negli stadi per Achille Lauro, atteso a Rimini, Roma e Milano.
Geolier prosegue il suo percorso live con una tournée che passa da San Siro, Olimpico e tre date consecutive allo stadio Maradona di Napoli.
Max Pezzali continua il tour negli stadi con nuove tappe tra Torino, Napoli, Roma e Bologna dopo l’avvio a Lignano Sabbiadoro.
Cesare Cremonini porta il suo tour 2026 al Circo Massimo di Roma, a Milano, Imola e Firenze.
Eros Ramazzotti prosegue il suo ritorno live con una serie di concerti negli stadi di Udine, Milano, Napoli, Roma, Messina, Bari e Torino.
Ligabue passa da Bibione, Roma, Torino e Milano con una nuova serie di concerti negli stadi italiani.
Tra gli eventi più attesi del mese anche le tre date di Olly allo stadio Luigi Ferraris di Genova e il concerto di Tedua a San Siro.
Chiude il capitolo grandi eventi Gabry Ponte, protagonista il 27 giugno allo stadio San Siro di Milano.
Rap italiano live a giugno 2026: stadi, festival e nuove date
La scena rap sarà uno dei fili forti del mese. Geolier arriva negli stadi con una serie di date pesanti, mentre Tedua si prende San Siro il 24 giugno.
Salmo sarà al Firenze Rocks, mentre Gemitaiz passa dal Rock in Roma.
Nel calendario di giugno ci sono anche Noyz Narcos, Kid Yugi, Paky, TonyPitony, Rkomi e Mace, tra festival, club estivi e appuntamenti all’aperto.
Festival e concerti estivi: da Caparezza a Subsonica
Con giugno iniziano anche i grandi festival estivi italiani. Caparezza sarà tra i protagonisti del mese con i concerti al Connessione Festival, al Rock in Roma e al Florence Music Festival.
Tra pop, indie e cantautorato trovano spazio anche Fulminacci, Subsonica, Mannarino, Madame, Alfa, Ernia e Modà.
Da segnalare anche il ritorno live dei Litfiba, i concerti di Fiorella Mannoia, le date di Claudio Baglioni a Venezia e il tour di Riccardo Cocciante.
La nuova scena live italiana
Nel calendario di giugno trovano spazio anche diversi nomi della nuova scena italiana che stanno costruendo il loro percorso live tra festival e rassegne estive.
Tra questi 18K, Angelica Bove, Sarafine, okgiorgio, Nico Arezzo, Lea Gavino, Emma Nolde, Venerus, Giulia Mei e Giorgio Poi, presenti in diversi appuntamenti del mese tra Roma, Bologna, Perugia, Padova e Milano.
Concerti giugno 2026: calendario essenziale
Achille Lauro
- 7 giugno – Stadio Romeo Neri – Rimini
- 10 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 15 giugno – Stadio San Siro – Milano
Alfa
- 19 giugno – ChorusLife Arena – Bergamo
- 22 giugno – Infinity 1 Arena Estiva – Cremona
- 28 giugno – Sequoie Music Park – Bologna
Caparezza
- 20 giugno – Connessione Festival – Sordevolo (BI)
- 26 giugno – Rock in Roma – Roma
- 27 giugno – Florence Music Festival – Firenze
Cesare Cremonini
- 6 giugno – Circo Massimo – Roma
- 7 giugno – Circo Massimo – Roma
- 10 giugno – Ippodromo SNAI La Maura – Milano
- 13 giugno – Music Park Arena, Autodromo Enzo e Dino Ferrari – Imola
- 17 giugno – Visarno Arena – Firenze
Eros Ramazzotti
- 6 giugno – Bluenergy Stadium – Udine
- 9 giugno – Stadio San Siro – Milano
- 13 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
- 16 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 20 giugno – Stadio Franco Scoglio – Messina
- 23 giugno – Stadio San Nicola – Bari
- 27 giugno – Allianz Stadium – Torino
Geolier
- 6 giugno – Arena del Mare 42° 15° – Termoli (CB)
- 13 giugno – Stadio San Siro – Milano
- 19 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 23 giugno – Stadio Franco Scoglio – Messina
- 26 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
- 27 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
- 28 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
Ligabue
- 5 giugno – Stadio Comunale – Bibione (VE)
- 12 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 17 giugno – Allianz Stadium – Torino
- 20 giugno – Stadio San Siro – Milano
Max Pezzali
- 7 giugno – Stadio Teghil – Lignano Sabbiadoro
- 13 giugno – Allianz Stadium – Torino
- 14 giugno – Allianz Stadium – Torino
- 19 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
- 23 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 24 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 27 giugno – Stadio Dall’Ara – Bologna
- 28 giugno – Stadio Dall’Ara – Bologna
Olly
- 18 giugno – Stadio Luigi Ferraris – Genova
- 20 giugno – Stadio Luigi Ferraris – Genova
- 21 giugno – Stadio Luigi Ferraris – Genova
Tedua
- 24 giugno – Stadio San Siro – Milano
Tiziano Ferro
- 6 giugno – Stadio San Siro – Milano
- 7 giugno – Stadio San Siro – Milano
- 10 giugno – Allianz Stadium – Torino
- 14 giugno – Stadio Dall’Ara – Bologna
- 18 giugno – Stadio Euganeo – Padova
- 23 giugno – Stadio Diego Armando Maradona – Napoli
- 27 giugno – Stadio Olimpico – Roma
- 28 giugno – Stadio Olimpico – Roma
Vasco Rossi
- 5 giugno – Parco Urbano G. Bassani – Ferrara
- 6 giugno – Parco Urbano G. Bassani – Ferrara
- 12 giugno – Arena – Olbia
- 13 giugno – Arena – Olbia
- 18 giugno – Stadio San Nicola – Bari
- 19 giugno – Stadio San Nicola – Bari
- 23 giugno – Stadio Del Conero – Ancona
- 24 giugno – Stadio Del Conero – Ancona
- 28 giugno – Bluenergy Stadium – Udine
- 29 giugno – Bluenergy Stadium – Udine
Calendario aggiornato al 24 maggio 2026.