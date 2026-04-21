Mannarino torna sulla scena discografica italiana con un triplo annuncio che segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico: giovedì 23 aprile esce il nuovo singolo Per un po’ d’amore. Il brano, che segue la pubblicazione di Ciao, fa da apripista all’atteso album Primo Amore, disponibile dall’8 maggio in formato fisico e digitale per BMG. A questo si aggiunge il ritorno dal vivo: un tour estivo con 20 date a cielo aperto in partenza a giugno 2026.

Il nuovo brano nasce da una sensazione destabilizzante ma concreta: l’incertezza dei legami. “Non sappiamo cosa siamo né quanto dura, ma per un attimo ci teniamo stretti”, si legge nella presentazione del singolo. Per un po’ d’amore fotografa i rapporti intermittenti e fragili del presente, senza cercare di dare una definizione stabile. Il vuoto diventa un possibile rifugio in cui condividere lo stesso tempo e spazio, consapevoli che tutto è destinato a durare poco.

Mannarino: il suono di Per un po’ d’amore

Dal punto di vista musicale, il singolo poggia su un ritmo pulsante e su un riff insistente. Più che seguire una struttura tradizionale, il pezzo si lascia attraversare dalle sensazioni, aprendo una finestra sulla propria verità intima. “È una canzone sulla nostra condizione: siamo qui senza sapere perché, attraversiamo il tempo come ospiti, eppure cerchiamo qualcosa che dia senso”, dichiara Mannarino. “‘Per un po’ d’amore’ è quel momento in cui, anche se tutto resta incomprensibile, smetti di avere paura.”

Il calendario del Tour Estivo 2026

Il cantautore romano torna sui palchi italiani dopo tre anni di assenza con una tournée prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Concerto Music e VignaPR, con Radio 2 come partner ufficiale. Di seguito tutte le date del tour che attraverserà i principali festival della penisola:

Domenica 21 giugno 2026 | Fermo – Arena Villa Vitali

Giovedì 25 giugno 2026 | Padova – Sherwood Festival @ Park Nord Stadio Euganeo

Sabato 27 giugno 2026 | Collegno (TO) – Flowers Festival @ Parco della Certosa Reale

Sabato 4 luglio 2026 | Pratolino (FI) – Musart Festival @ Villa Demidoff

Venerdì 10 luglio 2026 | Roma, Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Sabato 11 luglio 2026 | Napoli – Ex base Nato

Mercoledì 15 luglio 2026 | Pisa – Summer Knights @ Piazza dei Cavalieri

Venerdì 17 luglio 2026 | Genova – Altraonda Festival @ Arena del Mare – Porto Antico di Genova

Venerdì 24 luglio 2026 | Cernobbio (CO) – Lake Sound Park Festival @ Villa Erba

Domenica 26 luglio 2026 | Tarvisio (UD) – No Borders Music Festival @ Laghi di Fusine

Sabato 1 agosto 2026 | Assisi (PG) – Suoni Controvento @ Rocca Maggiore

Domenica 2 agosto 2026 | Santa Sofia (FC) – Acieloaperto Festival @ Parco Fluviale

Giovedì 6 agosto 2026 | La Spezia – Piazza Europa

Domenica 9 agosto 2026 | Locorotondo (BA) – Locus Festival @ Masseria Ferragnano

Martedì 11 agosto 2026 | Alghero (SS) – Alguer Summer Festival @ Anfiteatro Ivan Graziani

Giovedì 13 agosto 2026 | Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival @ Teatro al Castello

Sabato 22 agosto 2026 | Pescara – Terrasound Festival @ Porto Turistico

Sabato 29 agosto 2026 | Mantova – Esedra di Palazzo Te

Sabato 5 settembre 2026 | Catania – Wave Summer Music @ Villa Bellini

Venerdì 11 settembre 2026 | Milano – Parco della Musica

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