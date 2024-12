Mannarino porta la sua musica in Europa: il calendario dell’European Tour 2025

È arrivato nei giorni scorsi l’annuncio dell’European Tour 2025 di Mannarino, cantautore tra i più apprezzarti del panorama musicale italiano.

Il tour inizierà il 5 maggio al Razzmatazz di Barcellona e proseguirà in Spagna con tappe a Madrid e Valencia. Successivamente, Mannarino si esibirà a Parigi, Utrecht, Bruxelles, Londra, Colonia e Zurigo, per un viaggio musicale che si concluderà il 17 maggio al Volkshaus di Zurigo.

Mannarino european tour, le date

L’European Tour 2025 rappresenta una nuova avventura per Mannarino, un’occasione per portare la sua musica e la sua visione in Europa, consolidando il legame con un pubblico sempre più internazionale.

Ecco il calendario completo:

5 maggio 2025 – Razzmatazz, Barcellona

6 maggio 2025 – Sala Villanos, Madrid

7 maggio 2025 – Jerusalem Club, Valencia

9 maggio 2025 – La Marbrerie, Parigi

12 maggio 2025 – TivoliVredenburg, Utrecht

13 maggio 2025 – VK, Bruxelles

14 maggio 2025 – O2 Academy Islington, Londra

16 maggio 2025 – HELIOS37, Colonia

17 maggio 2025 – Volkshaus, Zurigo

Una carriera tra poesia e sperimentazione

Con una discografia che spazia dal debutto di Bar della Rabbia (2009) al visionario V (2021), Mannarino si è affermato come un artista unico nel panorama musicale italiano. Le sue canzoni, tra cui i classici Me so’ mbriacato e Statte zitta, raccontano storie intrise di poesia e riflessioni sociali.

Nel 2022 ha chiuso il suo primo concerto all’Arena di Verona e, negli anni seguenti, ha proseguito con il successo del Corde Tour, un format originale che ha esplorato nuovi territori musicali e raccolto oltre 60.000 spettatori.