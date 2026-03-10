Fiorella Mannoia tour 2026 “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”: date e biglietti

Nuove date live per il tour 2026 di Fiorella Mannoia Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve.
Il viaggio in musica di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André è un omaggio a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.
Un tour che nasce dal trentennale di Anime Salve ultimo lascito creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996.
Al tour si aggiungono 5 nuove date estive e sono stati annunciati i primi concerti indoor nei teatri italiani in autunno.
Fiorella Mannoia – “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” – estate 2026
- 27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
- 28 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
- 7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank
- 9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park
- 14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica
- 15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello
- 23 luglio Palmanova (UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle
- 21 luglio *Peccioli (PI) – Anfiteatro Fonte Mazzola – Peccioli 11 Lune
- 24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026
- 2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival
- 7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival
- 1 agosto Santa Margherita Di Pula (CA) – Forte Arena
- 9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live
- 17 agosto Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma
- 19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival
- 22 agosto Messina – Arena Capo Peloro – Capo Peloro Summer Fest
- 23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest
- 26 agosto San Pancrazio Salentino *(BR) – Forum Eventi
- 27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello
- 29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina
- 30 agosto Macerata – Sferisterio
- 2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music
- 4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest
- 7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone
- 6 ottobre Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo
Fiorella Mannoia – “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” – teatri 2026
- 10 ottobre Ancona – Teatro Delle Muse
- 11 ottobre Assisi (PG) – Teatro Lyrick
- 19 ottobre Cremona – Teatro Ponchielli
- 21 ottobre Bologna – Europauditorium
- 30 ottobre Mantova – Palaunical Teatro
- 9 novembre Palermo – Teatro Massimo
- 11 novembre Ragusa – Teatro Duemila
- 17 novembre Firenze – Teatro Verdi
- 30 novembre Napoli – Teatro Augusteo