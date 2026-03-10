Fiorella Mannoia tour 2026 “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”: date e biglietti

Nuove date live per il tour 2026 di Fiorella Mannoia Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve.

Il viaggio in musica di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André è un omaggio a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.

Un tour che nasce dal trentennale di Anime Salve ultimo lascito creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996.

Al tour si aggiungono 5 nuove date estive e sono stati annunciati i primi concerti indoor nei teatri italiani in autunno.

Fiorella Mannoia – “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” – estate 2026

27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival

28 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival

7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank

9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park

14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica

15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello

23 luglio Palmanova (UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle

21 luglio *Peccioli (PI) – Anfiteatro Fonte Mazzola – Peccioli 11 Lune

24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026

2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival

7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival

1 agosto Santa Margherita Di Pula (CA) – Forte Arena

9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live

17 agosto Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma

19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival

22 agosto Messina – Arena Capo Peloro – Capo Peloro Summer Fest

23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

26 agosto San Pancrazio Salentino *(BR) – Forum Eventi

27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello

29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina

30 agosto Macerata – Sferisterio

2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music

4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest

7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone

6 ottobre Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

Fiorella Mannoia – “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” – teatri 2026

10 ottobre Ancona – Teatro Delle Muse

11 ottobre Assisi (PG) – Teatro Lyrick

19 ottobre Cremona – Teatro Ponchielli

21 ottobre Bologna – Europauditorium

30 ottobre Mantova – Palaunical Teatro

9 novembre Palermo – Teatro Massimo

11 novembre Ragusa – Teatro Duemila

17 novembre Firenze – Teatro Verdi

30 novembre Napoli – Teatro Augusteo

