10 Marzo 2026
di
Alessandro Genovese
News
Tour
10 Marzo 2026

Fiorella Mannoia tour 2026 “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”: date e biglietti

Nuovi appuntamenti live e svelate le prime date nei teatri, in autunno

nuove date del tour 2026 di Fiorella Mannoia Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve
Nuove date live per il tour 2026 di Fiorella Mannoia Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve.

Il viaggio in musica di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Ivano Fossati e Fabrizio De André è un omaggio a un’eredità artistica e culturale che continua a risuonare nel cuore di intere generazioni.

Un tour che nasce dal trentennale di Anime Salve ultimo lascito creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e pubblicato nel 1996.

Al tour si aggiungono 5 nuove date estive e sono stati annunciati i primi concerti indoor nei teatri italiani in autunno.

Fiorella Mannoia – “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” – estate 2026

  • 27 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
  • 28 giugno Genova – Arena Del Mare – Porto Antico – Altraonda Festival
  • 7 luglio Marostica (VI) – Piazza Castello – Marostica Summer Festival Volksbank
  • 9 luglio Cernobbio (CO) – Villa Erba – Lake Sound Park
  • 14 luglio Asti – Piazza Alfieri – Asti Musica
  • 15 luglio Vigevano (PV) – Castello Sforzesco – Vigevano In Castello
  • 23 luglio Palmanova (UD) – Piazza Grande – Estate di Stelle
  • 21 luglio *Peccioli (PI) – Anfiteatro Fonte Mazzola – Peccioli 11 Lune
  • 24 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero – Villafranca Festival 2026
  • 2 agosto Alghero (SS) – Anfiteatro Ivan Graziani – Alguer Summer Festival
  • 7 agosto Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini – Castiglioncello Festival
  • 1 agosto Santa Margherita Di Pula (CA) – Forte Arena
  • 9 agosto Forte Dei Marmi (LU) – Villa Bertelli – Villa Bertelli Live
  • 17 agosto Sabaudia (LT) – Arena del Mare BCC Roma
  • 19 agosto Cirò Marina (KR) – Arena Saracena – Krimisound Festival
  • 22 agosto Messina – Arena Capo Peloro – Capo Peloro Summer Fest
  • 23 agosto Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest
  • 26 agosto San Pancrazio Salentino *(BR) – Forum Eventi
  • 27 agosto Barletta (BT) – Fossato Del Castello
  • 29 agosto Cattolica (RN) – Arena Della Regina
  • 30 agosto Macerata – Sferisterio
  • 2 settembre Brescia – Piazza Della Loggia – Brescia Summer Music
  • 4 settembre Roma – Cavea – Roma Summer Fest
  • 7 settembre Caserta – Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone
  • 6 ottobre Jesolo (VE) – Palazzo del Turismo

Fiorella Mannoia – “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” – teatri 2026

  • 10 ottobre Ancona – Teatro Delle Muse
  • 11 ottobre Assisi (PG) – Teatro Lyrick
  • 19 ottobre Cremona – Teatro Ponchielli
  • 21 ottobre Bologna – Europauditorium
  • 30 ottobre Mantova – Palaunical Teatro
  • 9 novembre Palermo – Teatro Massimo
  • 11 novembre Ragusa – Teatro Duemila
  • 17 novembre Firenze – Teatro Verdi
  • 30 novembre Napoli – Teatro Augusteo

All Music Italia

Cerca su A.M.I.